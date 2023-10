Nuova Skoda Kodiaq 2024: tutto sulla nuova generazione

La gamma Skoda si aggiorna con il debutto della Nuova Skoda Kodiaq 2024. La nuova generazione del SUV del brand è una delle principali novità della seconda metà dell’anno e arriverà sul mercato europeo, nel corso dei prossimi mesi, per sostenere il programma di crescita di Skoda. Si tratta di un progetto completamente rinnovato, con tante novità e con una gamma di motorizzazioni con ampio spazio all’elettrificazione. Non c’è una versione elettrica anche se Skoda ha confermato di puntare forte sulle auto elettriche. Vediamo, quindi, tutto quello che c’è da sapere sulla nuova generazione di Skoda Kodiaq.

DIMENSIONI DELLA NUOVA SKODA KODIAQ 2024

La Nuova Skoda Kodiaq 2024, rispetto al modello precedente, cresce di dimensioni, risultando più lunga di oltre 6 centimetri oltre che leggermente più larga e alta. Anche il passo cresce, con un incremento di 2,79 cm. Alla base del progetto c’è la piattaforma MQB Evo. Le dimensioni della Nuova Skoda Kodiaq 2024 sono:

4.758 mm lunghezza

1.864 mm larghezza

1.657 mm altezza

2.791 mm di passo

Da notare che c’è anche una versione a sette posti della Nuova Skoda Kodiaq 2024, pronta ad arricchire la gamma per offrire maggiore spazio a bordo. Il bagagliaio ha 910 litri di capacità mentre per la versione a 7 posti ci sono 340 litri. In entrambi i casi, si tratta di un sostanziale incremento rispetto alla precedente generazione (+75 litri e +70 litri rispettivamente).

SKODA KODIAQ 2024: LE NOVITA’ DEL DESIGN

La Nuova Skoda Kodiaq 2024 si rinnova anche nel design, seguendo le nuove linee Modern Solid che caratterizzeranno le future produzioni dell’azienda. Tra le novità ci sono i gruppi ottici Top Matrix. Da segnalare anche la scelta di proporre uno stile più massiccio e imponente, da SUV di grandi dimensioni. Questa soluzione si accompagna a una grande attenzione all’aerodinamica, con un Cx di 0,28. Nella parte frontale, inoltre, c’è la classica griglia dei modelli Skoda, a sviluppo orizzontale.

GLI INTERNI DELLA SKODA KODIAQ 2024

All’interno dell’abitacolo della Nuova Skoda Kodiaq 2024 troviamo gli Smart Dials, comandi rotanti con display OLED per la gestione delle principali funzioni. C’è anche il Virtual Cockpit da 10 pollici mentre per l’infotainment è possibile scegliere tra un modello da 10 pollici e uno da 13 pollici. Come optional c’è l’head-up display. Da segnalare una console centrale completamente ristilizzata, con lo spostamento del selettore del cambio automatico. C’è poi tanto spazio per la personalizzazione, con varie opzioni (con grande attenzione alla sostenibilità) per rivestimenti, selleria e optional aggiuntivi.

I MOTORI DELLA NUOVA SKODA KODIAQ 2024

La gamma di motori della Nuova Skoda Kodiaq 2024 è composta da cinque diverse opzioni. Per i clienti del nuovo SUV ci sarà la possibilità di scegliere tra:

1.5 TSI con sistema mild hybrid da 150 CV

con sistema mild hybrid da 2.0 TSI da 204 CV con trazione integrale

da con trazione integrale 2.0 TDI da 150 CV

da 2.0 TDI da 193 CV con trazione integrale

da con trazione integrale 1.5 TSI con sistema plug-in hybrid da 204 CV con batteria da 25,7 kWh (per 100 chilometri di autonomia in elettrico) e possibilità di ricarica fino a 50 kW

Per tutte le versioni del SUV di Skoda c’è il cambio automatico a doppia frizione e 6 marce come parte della dotazione di serie.

PREZZI E ORDINI DELLA SKODA KODIAQ 2024

Per il momento, Skoda non ha svelato i prezzi della Nuova Skoda Kodiaq 2024. Il nuovo SUV arriverà sul mercato soltanto nel corso della primavera del 2024. Di conseguenza, i preordini saranno aperti nel corso dei prossimi mesi. Per il listino prezzi completo della nuova generazione del SUV bisognerà attendere ancora qualche settimana.