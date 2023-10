Nuova Citroën ë-C3: caratteristiche e prezzo dell’elettrica

La Nuova Citroën ë-C3 appena svelata dalla casa francese punta a diventare il nuovo riferimento per la mobilità a zero emissioni in Europa. Si tratta di un progetto molto ambizioso che poggia le basi sulla piattaforma Smart Car, la nuova architettura globale e modulabile del Gruppo Stellantis pensata per rendere sempre più accessibili le auto elettriche. A breve distanza dalla presentazione ufficiale, la Nuova Citroën ë-C3 è già pronta al debutto in Europa, con un’ottima autonomia e, soprattutto, con un prezzo che la rende tra i modelli più competitivi sul mercato delle auto BEV. Vediamo, quindi, le caratteristiche e i prezzi della Nuova Citroën ë-C3.

CITROEN E-C3: DIMENSIONI E DOTAZIONE DI SERIE

La Nuova Citroën ë-C3 è una city car di segmento B che punta a unire dimensioni compatte e un funzionamento completamente a zero emissioni, con una buona autonomia e un prezzo accessibile. Si tratta di un progetto destinato, inevitabilmente, a ricoprire un ruolo fondamentale nel programma di elettrificazione di Stellantis. Le dimensioni della Citroën ë-C3 sono:

4,01 metri di lunghezza (+10 mm rispetto al modello precedente)

(+10 mm rispetto al modello precedente) 1,86 metri di larghezza

1,57 metri di altezza con 163 mm di altezza da terra

con 163 mm di altezza da terra 310 litri di capienza del bagagliaio

La gamma della city car sarà composta da due versioni, You e Max, entrambe dotate di una buona dotazione di serie. Già con l’allestimento d’accesso alla gamma, You, è possibile sfruttare le sospensioni Citroën Advanced Comfort, la frenata automatica d’emergenza, i proiettori anteriori a LED, il Citroën Head-up display, il sistema di infotainment My Citroën Play, il climatizzatore manuale e 6 airbag oltre ai radar di parcheggio posteriori. Con l’allestimento Max ci sono anche i cerchi diamantati da 17 pollici, il touchscreen d 10,24 pollici, la telecamera posteriore, il clima automatico e vari altri elementi aggiuntivi. Le colorazioni della Nuova Citroën ë-C3 sono cinque:

Banquise

Blu Montecarlo

Rosso Elisir

Grigio Mercurio

Nero Perla Nera

C’è anche il tetto bicolore a contrasto, elemento caratteristico del brand, che sarà proposto di serie in nero o bianco con la versione Max.

MOTORE E AUTONOMIA DELLA NUOVA CITROEN E-C3

La Nuova Citroën ë-C3 sfrutta la piattaforma Smart Car, destinata a diventare un riferimento per tutte le auto compatte a zero emissioni del gruppo Stellantis. L’azienda continuerà a seguire la strategia di piattaforme condivise che prevede, ad esempio, la realizzazione di vari modelli premium a Cassino. La vettura, almeno in una fase iniziale di commercializzazione, arriverà sul mercato in un’unica configurazione tecnica. Il motore della Citroën ë-C3 sarà in grado di erogare una potenza massima di 113 CV, con trazione anteriore. Grazie a questo propulsore, l’elettrica registra:

uno 0-100 km/h completato in 11 secondi

completato in una velocità massima di 135 km/h

Sotto al cofano ci sarà, invece, un pacco batteria al litio ferro fosfato con capacità di 44 kWh. Grazie a questa configurazione, l’autonomia della Citroën ë-C3 sarà pari a 320 chilometri nel ciclo WLTP. I dati di ricarica forniti dalla casa francese sono i seguenti:

con la ricarica in corrente continua da 100 kW è possibile passare dal 20% all’80% in 26 minuti

è possibile passare dal 20% all’80% in con la ricarica standard in corrente alternata è possibile passare dal 20% all’80% in 4 ore e 10 minuti (con ricarica da 7 kW) oppure in 2 ore e 20 minuti (con ricarica da 11 kW).

Nel corso del 2025 è atteso il debutto della Nuova Citroën ë-C3 con batteria ridotta che avrà un’autonomia di 200 chilometri. Questa versione sarà molto più economica, risultando ideale per gli spostamenti urbani.

DOTAZIONE DI SICUREZZA DI CITROEN E-C3

La nuova city car elettrica della casa francese arriverà sul mercato con una dotazione di sicurezza al top del suo segmento. Chi sceglierà la nuova Citroën ë-C3 potrà contare su:

sistema di frenata di emergenza Active Safety Brake

Active Lane Departure Warning System

Driver Attention Alert , affiancato dal sistema Coffee Break Alert che consiglia al conducente di fare una pausa dopo 2 ore di guida continua con velocità superiore a 65 km/h

, affiancato dal sistema che consiglia al conducente di fare una pausa dopo 2 ore di guida continua con velocità superiore a 65 km/h riconoscimento dei limiti di velocità

Electric Parking Brake e Hill Start Assist

e Intelligent Beam Headlights

Sensori di parcheggio posteriori e telecamera posteriore

CITROEN E-C3: PREZZO E DISPONIBILITA’

La Nuova Citroën ë-C3 arriverà sul mercato nel corso del secondo trimestre del 2024. Stando a quanto rivelato dall’azienda, l’elettrica sarà una delle più economiche del suo segmento. Il listino prezzi della Citroën ë-C3, infatti, partirà da 23.900 euro. Per quanto riguarda la variante da 200 chilometri di autonomia, invece, il debutto è previsto per il 2025. In questo caso, il prezzo di partenza sarà di 19.900 euro.