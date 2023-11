Nuova Fiat 600 Hybrid: ordini aperti, prezzi e caratteristiche

A distanza di un paio di mesi dalla presentazione ufficiale, la Nuova Fiat 600 Hybrid debutta ufficialmente sul mercato. La versione elettrificata del nuovo crossover della casa italiana, disponibile anche in una versione elettrica presentata in estate, si prepara a raggiungere le strade italiane. Fiat ha annunciato l’apertura degli ordini per la Nuova Fiat 600 Hybrid che sarà protagonista di un Porte Aperte in programma il 18 e il 19 di novembre nelle concessionarie italiane del marchio.

FIAT 600 HYBRID 2024: CARATTERISTICHE

La Nuova Fiat 600 Hybrid si prepara al debutto sul mercato andando ad affiancare la Fiat 600e a zero emissioni. Questa versione del crossover propone lo stesso design, al netto di poche differenze, e le stesse dimensioni (la lunghezza è di 4,17 metri). La vettura è dotata di una carrozzeria a 5 porte e di un bagagliaio da 385 litri. Tra gli elementi che arricchiscono il progetto ci sono anche i sistemi di Guida Autonoma di Livello 2.

FIAT 600 HYBRID 2024: MOTORE

Come già descritto in fase di presentazione, la Nuova Fiat 600 Hybrid è dotata di un motore benzina elettrificato con sistema mild hybrid da 48 volt. Questa versione del crossover di Fiat presenta:

un motore benzina 3 cilindri da 1.2 litri e 100 CV

una batteria agli ioni di litio da 48 Volt

un cambio elettrico a doppia frizione a 6 rapporti

un motore elettrico da 21 kW installato all’interno dell’unità della trasmissione

Il sistema di elettrificazione consente di ottenere una serie di vantaggi:

possibilità di sfruttare la mobilità elettrica per brevi spostamenti

erogazione istantanea della coppia da parte del motore elettrico

riduzione fino al 15% delle emissioni di CO2 ; il dato sulle emissioni è di 110-114 g/km di CO2

; il dato sulle emissioni è di 110-114 g/km di CO2 consumo di 5,1 litri per ogni 100 chilometri nel ciclo combinato WLTP

PREZZI E ALLESTIMENTI DELLA FIAT 600 HYBRID

La gamma della Nuova Fiat 600 Hybrid è composta da due allestimenti:

600

La Prima

Il modello base 600 è dotato dell’allestimento 600 ed è ordinabile con un prezzo chiavi in mano di 24.950 euro. Puntando sull’allestimento La Prima, invece, è possibile beneficiare di una dotazione più completa. In questo caso, però, il prezzo sale a 30.950 euro. Ricordiamo, invece, che per la Fiat 600e servono almeno 35.950 euro per l’acquisto del modello entry level RED mentre La Prima è disponibile al prezzo di 40.950 euro.

DOTAZIONE DI SERIE FIAT 600 HYBRID

La versione base della Nuova Fiat 600 Hybrid è dotata di una dotazione di serie già molto ricca con il display da 10,25 pollici e il cluster digitale TFT da 7 pollici oltre al clima manuale, ai sensori pioggia, ai sensori di parcheggio posteriori, al cruise control e al sistema di frenata di emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti. In più ci sono i cerchi in alluminio da 16 pollici con copri cerchio bicolore, i proiettori e le luci posteriori LED. L’allestimento La Prima aggiunge vari elementi esclusivi per l’abitacolo interno oltre al sistema Intelligent Speed Assist, all’Autonomous Emergency Braking, al rilevatore di stanchezza, al clima automatico mono zona e ai sensori pioggia e crepuscolare.

L’OFFERTA LANCIO DELLA FIAT 600 HYBRID 2024

La Nuova Fiat 600 Hybrid arriva sul mercato italiano con un’offerta lancio che prevede un prezzo promozionale di 19.950 euro, in caso di rottamazione (di un veicolo fino a euro 3) e finanziamento con Contributo Prezzo di Stellantis Financial Services Italia. La promozione prevede:

anticipo zero

59 rate da 275 euro

rata finale residua di 11.880,80 euro

Tutti i dettagli sono disponibili nelle concessionarie Fiat o tramite il sito ufficiale del brand.