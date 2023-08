I prezzi delle auto nuove sono in crescita costante: acquistare una nuova vettura diventa sempre più costoso, soprattutto per chi intende puntare su un’auto ibrida o un’auto elettrica. Per molti automobilisti, la scelta più conveniente continua ad essere legata all’acquisto di un’auto a benzina. Anche queste auto, però, registrano aumenti significativi del prezzo. Complessivamente, infatti, il prezzo delle auto nuove è aumentato del +44% negli ultimi 10 anni. Di seguito, andremo ad analizzare quelle che sono le auto benzina più economiche del 2023. Chi è alla ricerca di una nuova auto può anche dare un’occhiata alle guide all’acquisto di SicurAUTO.it come quelle sulle migliori auto GPL fino a 20.000 euro e sulle migliori auto ibride fino a 30.000 euro.

QUALI SONO LE AUTO BENZINA PIU’ ECONOMICHE IN ITALIA

Il mercato delle quattro ruote in Italia propone diverse soluzioni per gli automobilisti alla ricerca di auto benzina con prezzi particolarmente contenuti. Le opzioni sono diverse ed è possibile spendere meno di 20.000 euro (almeno considerando il modello “base” delle vetture considerate) puntando su city car di segmento A o B. Ci sono anche alcune “eccezioni” da tenere in considerazione come SUV e crossover compatti che possono rappresentare la scelta giusta per gli automobilisti alla ricerca di un’auto economica “a ruote alte”. Di seguito, quindi, andremo a vedere quali sono le 10 auto benzina più economiche del 2023 (ordinate in base al prezzo di listino del modello “base”).

DACIA SANDERO

La Dacia Sandero è una delle auto benzina più economiche sul mercato con la versione Streetway disponibile in Italia con prezzi da 12.500 euro. Questa versione della compatta di casa Dacia, lunga 4,08 metri, è dotata del motore tre cilindri benzina aspirato 1.0 da 67 CV che presenta un consumo nel ciclo combinato di 5,4 litri per ogni 100 chilometri. Da notare, inoltre, che è possibile scegliere la Dacia Sander Stepway, con motore 1.0 da 90 CV e consumi di 5,6 litri per ogni 100 chilometri, con un prezzo di listino di 15.200 euro.

KIA PICANTO

Anche Kia si ritaglia il suo spazio tra le auto benzina più economiche sul mercato proponendo la Kia Picanto, segmento A da 3,59 metri di lunghezza. La piccola di casa Kia è dotata di un motore 1.0 aspirato in grado di garantire una potenza massima di 67 CV con un consumo di circa 5 litri per ogni 100 chilometri nel ciclo combinato. Sul mercato italiano, la gamma della Kia Picanto parte da 14.300 euro.

FIAT PANDA

La best seller del mercato italiano è anche una delle auto benzina (ma con sistema mild hybrid) più economiche sul mercato. La Fiat Panda, lunga 3,65 metri, è disponibile con un prezzo di listino di 15.500 euro e con il motore 1.0 FireFly, un tre cilindri con sistema mild hybrid in grado di garantire una potenza di 70 CV e un consumo di 4,9 litri per ogni 100 chilometri. La versione base della Panda è omologata per 4 posti mentre i 5 posti sono un optional.

RENAULT TWINGO

Tra le auto benzina più economiche sul mercato c’è anche la Renault Twingo. La più piccola di casa Renault è ordinabile in Italia con prezzo da 15.350 euro. Per la segmento A della casa francese c’è il motore 1.0 SCE da 65 CV con un consumo medio di 5,2 litri per ogni 100 chilometri. La vettura è lunga circa 3,61 metri ed è disponibile sul mercato italiano anche in una variante elettrica a zero emissioni che parte da poco più di 24.000 euro.

MAHINDRA KUV100

La Mahindra KUV100 è un’interessante alternativa alla Fiat Panda, proponendo però un look più simile a un SUV ultra-compatto. La vettura è lunga 3,70 metri ed è disponibile in Italia con un prezzo di partenza di 15.645 euro. La versione base del modello di Mahindra è dotata di un motore 3 cilindri aspirato da 1.2 litri in grado di erogare una potenza massima di 87 CV.

MITSUBISHI SPACE STAR

La Mitsubishi Space Star è un’altra city car che riesce a ritagliarsi il suo spazio tra le auto benzina più economiche sul mercato. La vettura, lunga 3,84 metri, è dotata di un motore 3 cilindri aspirato da 1.2 litri che eroga 71 CV di potenza, con un consumo nel ciclo combinato di 4,5 litri per ogni 100 chilometri. La versione base della city car di casa Mitsubishi è disponibile in Italia con un prezzo di partenza di 16.600 euro.

LANCIA YPSILON

La Lancia Ypsilon, nonostante i tanti anni sulle spalle, continua a essere uno dei modelli di riferimento del mercato italiano delle quattro ruote, anche grazie a un prezzo particolarmente contenuto. Sotto al cofano c’è il motore 1.0 FireFly da 70 CV, con sistema mild hybrid e consumo di 4,9 litri per ogni 100 chilometri nel ciclo combinato. La vettura, omologata per 4 posti, è disponibile con prezzi da 17.100 euro.

VOLKSWAGEN UP!

Un’altra auto benzina disponibile a prezzo ridotto è la Volkswagen up!. La segmento A di casa Volkswagen propone un motore tre cilindri 1.0 benzina in grado di garantire fino a 65 CV di potenza e un consumo di 5,1 litri per ogni 100 chilometri. La vettura, lunga 3,6 metri, è disponibile in Italia con un prezzo di partenza di 17.200 euro.

RENAULT CLIO

C’è anche una segmento B tra le auto benzina più economiche in Italia: si tratta della Renault Clio che, con i suoi 4,05 metri di lunghezza, propone dimensioni leggermente maggiori rispetto alla maggior parte delle auto benzina più economiche sul mercato. La vettura è dotata, nella sua variante base, di un motore 1.0 da 65 CV con un consumo di 5,3 litri per ogni 100 chilometri. Il prezzo di listino parte da 17.250 euro.

MG ZS

C’è anche il marchio MG nell’elenco delle auto benzina più economiche con la MG ZS. Il crossover da 4,32 metri è dotato di un motore quattro cilindri benzina 1.5 aspirato in grado di erogare una potenza massima di 106 CV, con un consumo di 6,6 litri per ogni 100 chilometri. Il modello base della MG ZS è disponibile in Italia con un prezzo di partenza di 17.340 euro.