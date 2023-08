Hyundai Santa Fe: prezzo, motori e design della 5^ generazione

Hyundai ha scelto la regione omonima nel New Mexico e il concept ‘Open for More’ per presentare al mondo la 5^ generazione di Santa Fe, il SUV iconico del marchio sudcoreano, oggi radicalmente trasformato nello stile, nelle funzionalità e negli equipaggiamenti. In attesa di vederlo sulle nostre strade (occorrerà attendere ancora qualche mese), scopriamo prezzo, motori e design del nuovo Hyundai Santa Fe 2024.

HYUNDAI SANTA FE 2024: DESIGN ESTERNO E INTERNO

Per questo restyling radicale di Santa Fe, Hyundai ha adottato un ampio portellone posteriore studiato per facilitare la fruizione degli spazi aperti. In generale il design esterno, robusto e al tempo stesso curato nei dettagli, si adatta agli ambienti urbani quanto a quelli immersi nella natura. Il frontale dà un senso di imponenza grazie al cofano alto, alle luci che disegnano il profilo di una H e ai passaruota dalle linee nette. L’incremento dell’interasse contribuisce alla sensazione di grandezza e robustezza, insieme al profilo del tetto deciso, ai volumi scolpiti intorno alle ruote, allo sbalzo anteriore ridotto e alle ruote con cerchi da 21”. Le luci posteriori, anch’esse con disegno ad H in armonia con l’anteriore, garantiscono una presenza distintiva su strada sia di giorno e di notte.

Gli interni del nuovo Santa Fe, che risultano completamente rivoluzionati, enfatizzano gli elementi di design orizzontali e verticali e si abbinano al tono e all’atmosfera degli esterni. Il ricorrente tema ad H è applicato al cruscotto e alle bocchette dell’aria per aumentare il senso di ampiezza e creare una personalità unica. Grazie al passo più lungo, il SUV offre uno spazio interno ai vertici della categoria: con i sedili della seconda e terza fila completamente ripiegati, quando il portellone posteriore è aperto lo spazio diventa simile a una terrazza. Nell’abitacolo vengono inoltre utilizzati materiali eco-friendly sia per le superfici morbide (rivestimento del tetto, tappetini, schienali dei sedili), sia per componenti come il cruscotto, i rivestimenti delle portiere e i sedili.

NUOVO HYUNDAI SANTA FE: MOTORI E SISTEMI DI SICUREZZA

Il lancio in Europa del nuovo Hyundai Santa Fe prevede due motorizzazioni ibride, una full-hybrid e una plug-in hybrid, entrambe abbinate a un motore 1.6 turbo benzina (Gamma III 1.6T GDI) e a un cambio automatico a sei rapporti. Maggiori informazioni sui powertrain disponibili per ogni mercato saranno svelate nelle prossime settimane.

Il SUV è equipaggiato con numerosi sistemi di sicurezza e assistenza alla guida che permettono di ridurre l’affaticamento del conducente e offrono un’esperienza di guida confortevole e sicura, sia che si tratti di spostamenti cittadini sia che si tratti di avventure fuori porta.

Il Forward Collision-Avoidance Assist 2.0 fornisce un avviso e una frenata di emergenza se il veicolo che precede rallenta improvvisamente o se viene rilevato un rischio di collisione in avanti.

fornisce un avviso e una frenata di emergenza se il veicolo che precede rallenta improvvisamente o se viene rilevato un rischio di collisione in avanti. Il Lane Following Assist 2 utilizza una telecamera montata sul parabrezza per riconoscere la deriva del veicolo e fornire lievi input allo sterzo per riportare il veicolo al centro della sua corsia.

utilizza una telecamera montata sul parabrezza per riconoscere la deriva del veicolo e fornire lievi input allo sterzo per riportare il veicolo al centro della sua corsia. Il nuovo Driver Attention Warning (DAW) analizza l’attenzione del conducente e fornisce avvisi quando necessario.

Il Driver Monitoring System (DMS) analizza i segnali al fine di garantire una guida sicura.

analizza i segnali al fine di garantire una guida sicura. Lo Smart Cruise Control 2 , basato sulla navigazione, aiuta a mantenere una velocità sicura durante le curve sul tratto principale dell’autostrada.

, basato sulla navigazione, aiuta a mantenere una velocità sicura durante le curve sul tratto principale dell’autostrada. Il sistema di assistenza alla guida in autostrada aiuta a mantenere la velocità e la distanza dal veicolo che precede. Inoltre, assiste nei cambi di corsia durante la guida sul tratto principale dell’autostrada e aiuta a centrare il veicolo nella corsia di marcia.

aiuta a mantenere la velocità e la distanza dal veicolo che precede. Inoltre, assiste nei cambi di corsia durante la guida sul tratto principale dell’autostrada e aiuta a centrare il veicolo nella corsia di marcia. L’High Beam Assist regola automaticamente la portata dei fari (passando da abbaglianti ad anabbaglianti e viceversa) in base alla presenza di altri veicoli e alle condizioni della strada.

Altri ADAS di Santa Fe sono l’Intelligent Speed Limit Assist, il Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist, il Rear Parking Distance Warning, il Surround View Monitor, il Remote Smart Parking Assist e il Safe Exit Assist.

HYUNDAI SANTA FE: PREZZO E DATA DI LANCIO IN ITALIA DELLA QUINTA GENERAZIONE

Il lancio del nuovo Hyundai Santa Fe è previsto in Corea del Sud nella seconda metà di quest’anno e in Nord America e in Europa, Italia compresa, nella prima metà del 2024. L’anteprima nordamericana si terrà al Salone dell’Auto di Los Angeles del 2023.

Ancora troppo presto per parlare di prezzi, calcolate che gli allestimenti attualmente in vendita partono da 56.000 euro. Pertanto il prezzo della Santa Fe 2024 sarà sempre a 6 cifre ma inizierà come minimo con il 6.