Volkswagen ID.7: tutte le novità in anteprima sulla wagon elettrica

La Nuova Volkswagen ID.7 è una delle novità più interessanti degli ultimi mesi per il marchio Volkswagen. La berlina elettrica della casa tedesca arriverà sul mercato già dal primo trimestre del 2024, come annunciato il mese scorso, e sarà disponibile in Italia con prezzi da 64.850 euro. Per la vettura, però, è già tempo di guardare a una nuova evoluzione: è in arrivo, infatti, la Volkswagen ID.7 Tourer, la versione station wagon derivata dalla berlina. Il progetto è stato anticipato oggi dalla casa tedesca con una preview in attesa del debutto ufficiale programmato nel corso del 2024. Il modello è comunque destinato a diventare uno dei punti di riferimento della gamma a zero emissioni della casa tedesca. Vediamo i dettagli completi.

VOLKSWAGEN ID.7 2024 TOURER: CAMBIO DI NOME PER LA WAGON

La Nuova Volkswagen ID.7 Tourer sarà, quindi, la versione station wagon della berlina da cui riprenderà il design, proponendo, però, una carrozzeria allungata e andando ad aumentare lo spazio a bordo. La prima novità annunciata sul progetto è proprio il nome. Volkswagen sceglie di abbandonare le denominazioni Variant (utilizza su tanti modelli della gamma del marchio in passato) e Shooting Brake. Si tratta di un importante passaggio di consegne per il marchio che sceglie di puntare sulla denominazione Tourer.

I DATI UFFICIALI DELLA VOLKSWAGEN ID.7 2024 TOURER

In attesa della presentazione ufficiale della Volkswagen ID.7 Tourer, per il momento, ci sono pochi dettagli ufficiali sulla nuova elettrica. Come svelato dall’azienda, infatti, la vettura:

avrà un coefficiente aerodinamico simile alla berlina, toccando il valore di 0,24 contro lo 0,23 della berlina

le prime foto confermano sbalzi corti e passo lungo

il volume del bagagliaio arriverà a 545 litri con possibilità di incremento fino a 1.714 litri

il volume del vano di carico potrà arrivare fino a un massimo di quasi 2 metri cubi

alla base del progetto ci sarà la piattaforma MEB

la wagon sarà prodotta a Emden, nel nord-ovest della Germania

Per ulteriori dettagli ufficiali sarà necessario attendere la presentazione in programma il prossimo anno

Volkswagen ID.7 berlina

MOTORE E BATTERIA DELLA NUOVA VOLKSWAGEN ID.7 2024 TOURER

Al momento, non ci sono ancora dettagli ufficiali in merito al comparto tecnico. È facile ipotizzare, però, che la Nuova Volkswagen ID.7 Tourer riprenderà motore e batteria della berlina. Di conseguenza, il modello arriverà sul mercato con:

un motore elettrico posteriore da 286 CV e 545 Nm

e una batteria da 77 kWh con possibilità di ricarica rapida in corrente continua fino a 170 kW

In arrivo, però, ci potrebbe essere una variante GTX più potente.

Volkswagen ID.7 berlina

VOLKSWAGEN ID.7 2024 TOURER: PREZZO E USCITA

Volkswagen ha confermato il debutto della Nuova Volkswagen ID.7 Tourer per il 2024, senza però fornire dettagli più precisi in merito che, di certo, arriveranno nel corso delle prossime settimane, anche in considerazione dell’imminente lancio commerciale della versione berlina. Questa versione ci permette anche di avere un’idea del prezzo della Volkswagen ID.7 Tourer. La station wagon elettrica dovrebbe avere un listino leggermente superiore rispetto a quello della berlina, modello atteso in Italia con un prezzo di partenza di 64.850 euro. Per la nuova Tourer, quindi, è possibile ipotizzare un prezzo di lancio compreso tra i 65.000 euro e i 70.000 euro.