Nuova Volkswagen Passat 2024: caratteristiche, motori e prezzi

Volkswagen ha annunciato l‘apertura degli ordini in Italia della Nuova Volkswagen Passat 2024. La nuova segmento D della casa tedesca è la nona generazione di uno dei modelli simbolo di casa Volkswagen. Questa generazione arriverà in Italia esclusivamente in versione Variant e con una gamma composta da diverse motorizzazioni “tradizionali”. I prezzi partono da 42.550 euro e le consegne sono previste da marzo 2024. La nuova Passat va ad affiancarsi ad altre recenti novità della gamma Volkswagen come la Nuova Volkswagen Tiguan 2024 svelata lo scorso mese di settembre. Ecco i dettagli completi:

LE DIMENSIONI DELLA VOLKSWAGEN PASSAT 2024

La Nuova Volkswagen Passat 2024 è la nona generazione di uno dei modelli più iconici della gamma Volkswagen. La vettura arriverà sul mercato solo nella versione Variant con carrozzeria Station Wagon, con l’obiettivo di diventare un nuovo punto di riferimento del segmento D del mercato. Rispetto alla precedente generazione, la Passat registra un significativo incremento delle dimensioni. La vettura ora supera i 4,9 metri registrando un incremento di 14 cm per quanto riguarda la lunghezza. Aumenta anche il passo che arriva a 2,84 metri, con un incremento di 5 cm. La station wagon ha anche tanto spazio di carico con ben 690 litri di bagagliaio.

VOLKSWAGEN PASSAT 2024: I MOTORI

La Nuova Volkswagen Passat 2024 arriva sul mercato con una gamma di motorizzazioni composta da quattro diverse unità. Per la segmento D della casa tedesca c’è la possibilità di scegliere tra:

1.5 eTSI ACT da 150 CV con sistema mild hybrid con trazione anteriore

con sistema con trazione anteriore 2.0 TDI SCR EVO da 122 CV con trazione anteriore

con trazione anteriore 2.0 TDI SCR EVO da 150 CV con trazione anteriore

con trazione anteriore 2.0 TDI SCR EVO da 193 CV con trazione integrale 4MOTION

Per tutte e quattro le varianti disponibili in gamma, la dotazione di serie include il cambio automatico a doppia frizione DSG. In futuro, la Passat potrebbe registrare l’arrivo di ulteriori versioni che andranno ad arricchire l’offerta di motorizzazioni della segmento D tedesca.

GLI ALLESTIMENTI DELLA VOLKSWAGEN PASSAT 2024

La gamma della Nuova Volkswagen Passat 2024 prevede la possibilità di scegliere tra tre diversi allestimenti:

allestimento base Passat disponibile solo con il motore mild hybrid e il 2.0 TDI da 122 CV

disponibile solo con il motore mild hybrid e il 2.0 TDI da 122 CV allestimento Business disponibile con tutti i motori in gamma tranne che il 2.0 TDI da 193 CV

disponibile con tutti i motori in gamma tranne che il 2.0 TDI da 193 CV allestimento disponibile con tutti i motori in gamma tranne che il 2.0 TDI da 122 CV

La dotazione di serie dell’allestimento Passat include i cerchi in lega da 17 pollici, i fari LED e il clima automatico bi-zona. C’è poi il quadro strumenti Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici e il display da 12,9 pollici per l’infotainment oltre alla retrocamera. Già con il modello base, la Nuova Volkswagen Passat mette a disposizione dei suoi clienti una buona dotazione per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida con il cruise control adattativo, la frenata d’emergenza, il rilevatore di stanchezza e l’assistente al cambio di corsia.

I PREZZI DELLA NUOVA VOLKSWAGEN PASSAT 2024

Il listino prezzi della Nuova Volkswagen Passat 2024 parte da 42.550 euro e arriva fino a 59.050 euro, garantendo ai clienti varie possibilità di scelta. Per quanto riguarda l’unica motorizzazione benzina in listino, i prezzi sono:

42.550 euro con l’allestimento Passat

con l’allestimento Passat 45.150 euro con l’allestimento Business

con l’allestimento Business 50.850 euro con l’allestimento R-Line

Più ricca, invece, è la gamma diesel che include cinque varianti, considerando le combinazioni tra i tre allestimenti e le tre versioni del 2.0 TDI. Ecco le opzioni disponibili e i relativi prezzi:

43.500 euro con il 2.0 TDI da 122 CV e l’allestimento Passat

con il 2.0 TDI da 122 CV e l’allestimento Passat 46.100 euro con il 2.0 TDI da 122 CV e l’allestimento Business

con il 2.0 TDI da 122 CV e l’allestimento Business 48.300 euro con il 2.0 TDI da 150 CV e l’allestimento Business

con il 2.0 TDI da 150 CV e l’allestimento Business 54.000 euro con il 2.0 TDI da 150 CV e l’allestimento R-Line

con il 2.0 TDI da 150 CV e l’allestimento R-Line 59.050 euro con il 2.0 TDI da 193 CV, trazione integrale e l’allestimento R-Line

A disposizione dei clienti ci sono diversi optional e pacchetti di accessori da abbinare ai singoli allestimenti per arricchire la dotazione di serie. Gli ordini sono già aperti ma le consegne partiranno da marzo 2024.