Nuova Volkswagen Tiguan 2024: tutto sulla terza generazione

A breve distanza dalla presentazione ufficiale, avvenuta qualche mese fa, arriva in Italia la Nuova Volkswagen Tiguan 2024. La nuova generazione del SUV di casa Volkswagen è ora ordinabile in Italia, con un comparto tecnico completamente rinnovato, due diverse motorizzazioni e un listino prezzi che parte da poco meno di 40.000 euro. Vediamo, quindi, tutti i dettagli sull’arrivo in Italia del nuovo SUV di casa Volkswagen.

ALLESTIMENTI E DOTAZIONE VOLKSWAGEN TIGUAN 2024

La Nuova Volkswagen Tiguan 2024 arriva in Italia. La casa tedesca ha annunciato l’apertura degli ordini per il suo SUV che sarà disponibile su nostro mercato in tre allestimenti:

Life

Elegance

R-Line

L’allestimento base Life propone una dotazione di serie molto ricca per la Volkswagen Tiguan 2024. In questa configurazione “base”, infatti, il SUV è dotato di cerchi in lega da 17 pollici, strumentazione digitale con Digital Cockpit Pro da 10,2 pollici, sistema di infotainment da 12,9 pollici, clima automatico Climatronic a tre zone, Cruise Control adattivo predittivo e fari a LED con Light Assist. Di serie troviamo anche Side Assist Plus, Emergency Exit Warning System, Front Assist, Lane Assist e Dynamic Road Sign Display. Le versioni Elegance e R-Ling, non disponibili per la motorizzazione base, hanno lo stesso prezzo ma propongono una dotazione differente. La R-Line si distingue per elementi più sportivi, a partire dai cerchi da 19 pollici e da varie personalizzazioni tipiche degli allestimenti R-Line della gamma Volkswagen. La Elegance punta più sui contenuti e sul comfort, arricchendo l’abitacolo interno e la dotazione di sicurezza.

VOLKSWAGEN TIGUAN 2024: I MOTORI

La Nuova Volkswagen Tiguan 2024 è disponibile in Italia con una gamma di motorizzazioni che prevede due diverse opzioni. I clienti interessati all’acquisto possono scegliere tra:

1.5 eTSI EVO da 130 CV oppure 150 CV con sistema mild hybrid a 48 volt

da oppure con sistema 2.0 TDI da 150 CV

Tutte le versioni del nuovo SUV della casa tedesca sono abbinate al cambio automatico DSG a sette rapporti. La gamma di motorizzazioni non prevede, per ora, varianti con trazione integrale. Da notare, inoltre, che Volkswagen ha già confermato l’arrivo di una Nuova Volkswagen Tiguan Plug-In Hybrid. Questa versione del SUV, attesa per il 2024, avrà:

un motore 1.5 TS I abbinato a un motore elettrico per una potenza complessiva di 204 CV oppure 272 CV , in base alla versione

I abbinato a un motore elettrico per una potenza complessiva di oppure , in base alla versione una batteria da 19,7 kWh , per un’autonomia di circa 100 chilometri in modalità a zero emissioni nel ciclo WLTP

, per un’autonomia di circa 100 chilometri in modalità a zero emissioni nel ciclo WLTP la possibilità di ricarica a 11 kW in corrente alternativa e a 50 kW in corrente continua

VOLKSWAGEN TIGUAN: I PREZZI IN ITALIA

Il listino prezzi della Nuova Volkswagen Tiguan 2024 per il mercato italiano è il seguente:

1.5 eTSI EVO 130 CV Life DSG: 39.700 euro

1.5 eTSI EVO 150 CV Life DSG: 41.250 euro

1.5 eTSI EVO 150 CV Elegance DSG: 46.600 euro

1.5 eTSI EVO 150 CV R-Line DSG: 46.600 euro

2.0 TDI SCR EVO Life DSG: 43.350 euro

2.0 TDI SCR EVO Elegance DSG: 48.700 euro

2.0 TDI SCR EVO R-Line DSG: 48.700 euro

Gli allestimenti Elegance e R-Line prevedono un sovrapprezzo di 5.350 euro rispetto all’allestimento base Life. Tutte le versioni della Nuova Volkswagen Tiguan 2024 già incluse in listino sono ordinabili da subito in Italia, con consegne a inizio 2024. Nel corso dei prossimi mesi, invece, è previsto l’arrivo di ulteriori novità che andranno ad arricchire la gamma italiana del SUV della casa tedesca.