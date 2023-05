Renault Rafale: prezzo, motori e quando esce

La monotonia di un tranquillo martedì di metà maggio viene squarciata dall’annuncio della Régie che svela il nome del suo nuovo SUV coupé alto di gamma: Renault Rafale, che in francese significa ‘raffica di vento’. Il nome trae ispirazione dal glorioso passato aeronautico del marchio d’Oltralpe e in particolare dalla creazione nel 1934 del C460, aereo da gara monoposto progettato per battere i record di velocità in volo, soprannominato proprio Rafale. Scopriamo le prime anticipazioni sul prezzo di Renault Rafale, sui motori e sulla data di uscita.

DESIGN E DIMENSIONI DELLA RENAULT RAFALE

Dopo Austral, il SUV a 5 posti, ed Espace, il grande SUV a 5 e 7 posti, Rafale intende posizionarsi come nuovo punto di forza della gamma, rafforzando l’offensiva della casa francese nel segmento D (large cars). L’auto è destinata a completare la famiglia dei modelli Renault dotati di motorizzazione ibrida E-Tech e basati sulla piattaforma CMF-CD.

A guardare il primo teaser della Renault Rafale, l’auto sembra condividere la piattaforma e numerose componenti con l’Austral, anche se l’estetica pare completamente diversa. I fari posteriori mostrano un look affilato, mentre quelli anteriori hanno un doppio elemento verticale che ricorda un po’ quello della nuova Clio. Le linee appaiono tese e muscolose, mentre sui paraurti s’intravedono due profili rossi che conferiscono ulteriore personalità alla vettura.

Anche gli interni dovrebbero riprendere in buona parte la tecnologia della Renault Austral (ci riferiamo in particolare al doppio display da 12,3” del quadro strumenti e da 12” per l’infotainment). Considerando però la supposta maggiore sportività della Rafale, non escludiamo l’uso di rivestimenti specifici e un nuovo stile dei sedili.

Per quanto riguarda le dimensioni, dalla Rafale ci aspettiamo un tripudio di centimetri, anche più dei 472 dell’Espace, attualmente il modello più grande del marchio.

RENAULT RAFALE: MOTORI

Come detto, Renault Rafale utilizzerà la piattaforma CMF-CD, proprio come l’Austral, l’Espace e diversi modelli di altri marchi dell’alleanza Renault – Nissan – Mitsubishi, tra cui Nissan X-Trail e Mitsubishi Outlander. Sarà disponibile con motorizzazioni ibride E-Tech, molto probabilmente condivise con alcuni dei SUV appena citati (probabile che riproponga il potente 1.2 E-Tech full hybrid da 200 CV dell’Austral), ma si mormora che sarà previsto almeno un allestimento con motore plug-in hybrid.

RENAULT RAFALE: PREZZO E QUANDO ESCE

Sono ancora premature tutte le illazioni sul prezzo della Renault Rafale, teniamo però conto che per portarsi a casa le ‘sorelle’ Austral ed Espace occorre sborsare da 32 mila a 48 mila euro a seconda del modello, quindi saremo su questa fascia (più vicini a 48 che a 32 mila).

Ma quando esce Renault Rafale? Per il momento sappiamo che sarà presentata in anteprima mondiale il prossimo 18 giugno 2023 al 54° Salone Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio di Le Bourget, alle porte di Parigi. Una scelta apparentemente bizzarra ma in fondo neanche tanto, se consideriamo le origini aviatorie del nuovo SUV-coupé. Invece per l’arrivo nelle concessionarie bisognerà probabilmente attendere la fine del 2023.