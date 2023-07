Nuove auto in arrivo: le novità fino a settembre 2023

L’estate è ricca di novità per il settore delle quattro ruote con diverse nuove auto in arrivo, tra presentazioni di modelli inediti e avvio della commercializzazione di vetture già svelate nei mesi scorsi. Nonostante la “pausa” di agosto, tradizionale in Italia ma non certo per il mercato globale, in questi mesi sono in programma diverse novità per il settore delle auto. In calendario, inoltre, c’è il Salone dell’auto di Monaco che, nel corso del prossimo mese di settembre, proverà a rilanciare il settore dei saloni dell’auto in Europa con un’edizione che si prospetta ricca di novità. Vediamo, quindi, quali sono le nuove più interessanti in arrivo sul mercato delle quattro ruote fino al prossimo settembre 2023.

LE NOVITA’ DI LUGLIO 2023

Il mese di luglio 2023 è iniziato con un grande debutto: lo scorso 4 luglio, infatti, è stata svelata in via ufficiale la nuova Fiat 600e. Si tratta del primo progetto a zero emissioni di Fiat che segue il debutto, avvenuto oramai nel lontano 2020, della 500e, oggi punto di riferimento del mercato delle auto elettriche in Europa. Fiat ha svelato anche la nuova Fiat Topolino. Tra le novità già svelate nelle prime settimane del mese c’è la Lexus LBX, SUV compatto destinato a diventare un riferimento per il brand premium di Toyota. Da tenere d’occhio anche la nuova Volkswagen T-Cross 2024, un aggiornamento che ha tanto da dire per il B-SUV tedesco. In casa Mercedes, inoltre, si registra il debutto della nuova Mercedes CLE, modello che rappresenta una via di mezzo tra Classe C e Classe E e che arriva sul mercato in versione Coupé e Cabrio.

AD AGOSTO DEBUTTA LA NUOVA SUPERCAR ALFA ROMEO

Il prossimo mese di agosto sarà l’occasione per scoprire un’altra grande novità del settore delle quattro ruote italiano: il 30 agosto, infatti, è attesa la presentazione della nuova supercar di Alfa Romeo. La vettura sarà svelata al Museo di Arese, a margine del GP di Formula 1 di Monza, e potrebbe chiamarsi Alfa Romeo 6C, riprendendo il V6 della Giulia Quadrifoglio oppure il V6 Nettuno della Maserati MC20. La vettura sarà realizzata in versione limitata, con poche unità prodotte (probabilmente nello stabilimento di Modena) e un prezzo da vera supercar.

LE NOVITA’ DI AGOSTO 2023

Il mese di agosto sarà ricco di novità per il settore delle sportive con l’avvio delle consegne di modelli già iconici come la Ferrari Roma Spider, la Maserati GranTurismo Folgore e la Lotus Eletre. Tra le auto più “accessibili”, invece, nel corso del mese di agosto è atteso l’avvio delle vendite di alcuni restyling già presenti come quello della Peugeot 2008 e quello della Renault Clio che, in questa nuova veste, punta a diventare una delle migliori auto full hybrid a meno di 30.000 euro. Dal mese di agosto inizierà a circolare sulle strade italiane anche la nuova BYD Atto 3, la prima elettrica del brand cinese BYD.

LE NOVITA’ DI SETTEMBRE: C’E’ IL SALONE DI MONACO

Il mese di settembre 2023 sarà caratterizzato da un’ondata di novità per il settore delle quattro ruote. Tra il 7 e il 12 di settembre, infatti, è in programma il Salone dell’auto di Monaco, l’atteso IIA Mobility che prende il posto dello storico Salone di Francoforte. Nel corso dell’evento saranno svelate, come da tradizione, diversi nuovi modelli. Alcuni progetti sono già stati anticipati, come la Renault Scenic E-TECH Electric e il trio di novità di Opel che presenterà la rinnovata Opel Corsa, la nuova Opel Astra Sports Tourer e un modello inedito. A sorpresa, al Salone di Monaco, sarà presente anche Tesla che prepara una nuova strategia di comunicazione facendo il suo debutto alla fiera tedesca della mobilità. Tra le case costruttrici che saranno presenti alla fiera tedesca troviamo:

BMW

BYD

Ford

Mercedes

Opel

Porsche

Renault

Tesla

Volkswagen

LE ALTRE NOVITA’ DI SETTEMBRE 2023

Nel corso del mese di settembre ci sarà il debutto in concessionaria della Honda e: Ny 1, SUV elettrico che andrà a ricoprire un ruolo di primo piano per il futuro della casa nipponica nel corso dei prossimi anni. Da segnalare anche il debutto della nuova Mazda MX-30 R-EV, svelata in anteprima in Italia in occasione del MIMO 2023 dello scorso giugno. Questa variante della MX-30 va a reinterpretare il motore rotativo del brand nipponico che ora diventa un generatore da abbinare ad un motore elettrico, andando a creare un inedito sistema plug-in. C’è poi il debutto commerciale del restyling della Volkswagen ID.3, uno dei modelli più importanti per la transizione elettrica di Volkswagen.