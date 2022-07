Traffico 15, 16 e 17 luglio 2022: le previsioni su strade e autostrade

La situazione del traffico il 15, 16 e 17 luglio 2022 con le previsioni per il terzo week-end di luglio sulle principali strade e autostrade italiane

Le previsioni meteorologiche annunciano un week-end dal clima rovente con temperature fino a quasi 40°C, ma gli italiani non si faranno trovare impreparati e sono pronti a riversarsi nelle località di mare e di montagna in cerca di un minimo di fresco. Di conseguenza anche il traffico del 15, 16 e 17 luglio 2022 su strade e autostrade sarà particolarmente congestionato, specie in direzione dei luoghi di villeggiatura più rinomati. Diventa dunque fondamentale scegliere un orario di partenza “intelligente” per non correre il rischio di trascorrere lunghe ore in coda.

TRAFFICO 15, 16 E 17 LUGLIO 2022: LA VIABILITÀ NEL FINE SETTIMANA

Le informazioni sul traffico 15,16 e 17 luglio 2022 prevedono code e rallentamenti quasi dappertutto con maggiori probabilità nell’area ligure, sulla dorsale adriatica, su quella tirrenica e lungo l’A1 tra Roma e Napoli. Ovviamente c’è molta preoccupazione per i cantieri stradali che sono disseminati un po’ ovunque, ma a questo proposito ricordiamo che dal mese di luglio, e fino al 15 settembre, il MIMS d’accordo con l’Anas e con i gestori autostradali ha predisposto la progressiva sospensione dei lavori in corso su strade e autostrade. Questa sospensione interesserà l’80% dei cantieri, saranno quindi ancora possibili dei disagi, anche se in misura minore. Ovviamente raccomandiamo di prestare molta attenzione al gran caldo mettendo in atto tutti gli accorgimenti per viaggiare freschi.

Nei prossimi paragrafi vediamo il dettaglio del traffico del 15, 16 e 17 luglio 2022.

TRAFFICO 15 LUGLIO 2022

Le partenze per il week-end sono previste fin da venerdì 15 luglio, in particolare nelle ore pomeridiane e preserali subito dopo l’uscita dagli uffici. Flussi intensi di traffico si verificheranno soprattutto in uscita da Genova, Milano e Bologna, con interessamento dei tracciati autostradali che collegano le città alle località del mare e dei laghi e traffico in aumento anche verso le località costiere della Campania. Le temperature del 15 luglio saranno molto calde soprattutto al nord, con punte di 37°C in Pianura Padana e in Toscana, mentre al sud si toccheranno al massimo 33°C.

TRAFFICO 16 LUGLIO 2022

Chi non è riuscito a partire il venerdì lo farà il sabato sfruttando preferibilmente le ore più fresche del mattino. La circolazione risulterà intensa per spostamenti di breve e lunga percorrenza che coinvolgeranno le riviere liguri, la dorsale adriatica (con code in uscita alle stazioni di Cesena, Rimini, Riccione, Cattolica) e molte altre zone. Traffico in aumento pure in uscita da Roma verso Orte e in direzione di Napoli. Per quanto riguarda il meteo, sole ovunque con massime fino a 37°C al centro-nord e 34°C al sud.

TRAFFICO 17 LUGLIO 2022

Al mattino di domenica 17 luglio 2022 sono stimati tempi di percorrenza superiori ai normali valori, in uscita dai centri urbani verso le città turistiche per la consueta escursione domenicale. Nel corso del pomeriggio e fino a tarda serata, è attesa invece una corrente di traffico con principale direttrice dal sud al nord della penisola e dalle località di mare verso le aree metropolitane per i rientri dal fine settimana trascorso fuori e dalla classica gita fuori porta. Temperature stabili (quindi molto alte), la massima si toccherà a Terni con 38,8°C.

Cliccando sulla seguente immagine potete consultare il calendario con le previsioni del traffico nel mese di luglio 2022 predisposto da Viabilità Italia, l’organismo di controllo e gestione del traffico coordinato dalla Polizia Stradale.

TRAFFICO 15, 16 E 17 LUGLIO 2022: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI

Per fortuna durante il week-end del 15, 16 e 17 luglio 2022 il traffico sarà parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada (per mezzi pesanti si intendono i veicoli o i complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi). Il divieto sarà attivo durante i seguenti orari:

– sabato 16 luglio 2022: dalle 8:00 alle 16:00;

– domenica 17 luglio 2022: dalle 7:00 alle 22:00.

TRAFFICO 15, 16 E 17 LUGLIO 2022: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Per monitorare in tempo reale le previsioni del traffico del 15, 16 e 17 luglio 2022

sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas) oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Per la viabilità in tempo reale sulle autostrade italiane più frequentate, trovate tutte le informazioni ai seguenti link:

– A1 Milano – Napoli (Autostrada del Sole)

– A4 Torino – Trieste (Serenissima)

– A6 Torino – Savona (la Verderame)

– A7 Milano – Genova (dei Giovi)

– A10 Genova – Ventimiglia (dei Fiori)

– A12 Genova – Roma

– A14 Bologna – Taranto (Adriatica)

– A22 del Brennero

– A24 – A25 Roma – Teramo – Pescara (Strada dei Parchi)

– A26 Genova – Gravellona Toce

– A35 BreBeMi.