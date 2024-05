Cupra Tavascan: debutta il SUV elettrico da 568 km di autonomia

Cupra continua con la personale ascesa nel campo dell’automotive. Il giovane marchio iberico adesso è pronto ad alzare l’asticella proponendo nel mercato un nuovo prodotto inedito: Cupra Tavascan. Dopo aver presentato alcuni anni fa il concept, che aveva riscosso un enorme successo, il brand spagnolo del Gruppo Volkswagen è passato alla vettura di serie. Parliamo di un SUV-Coupé dalla linea tagliente e avveniristica, che si pone al vertice della gamma. In poche parole, sarà l’ammiraglia a ruote alte di questa realtà che si è scissa da Seat nel 2018, ottenendo grandi consensi grazie a tanti dei suoi prodotti, in primis Formentor. Ora, arriva il secondo modello EV dopo la compatta Born, ma l’obiettivo è il solito: il successo.

CUPRA TAVASCAN: LINEA E DIMENSIONI

Cupra Tavascan pur essendo costruita sul pianale MEB del Gruppo Volkswagen, nativo elettrico, che ha permesso la realizzazione anche di Volkswagen ID.5 e Skoda Enyaq Coupé, mostra delle linee originali e dirompenti. La silhouette è filante e dinamica, con ruote alte e tetto basso, pensata per fendere l’aria. Non è un caso che il coefficiente di penetrazione aerodinamica (cx) sia di 0,26, un bel risultato per tenere bassi e i consumi e garantire un’autonomia elevata.

A livello di dimensioni, la Cupra Tavascan si mostra abbastanza generosa, come un’ammiraglia – come questo modello è nelle intenzioni del brand spagnolo – dovrebbe essere. Interessante anche lo spazio a bordo, molto capiente, moderno e originale. Specialmente nella soluzione adottata dove di solito risiede il tunnel centrale. Al centro della plancia fa capolino un grande schermo da 15’’, che si unisce in modo omogeneo al quadro strumenti digitale. Presente anche una nuova interfaccia uomo-macchina (HMI) con cursore retroilluminato. Disponibili tanti materiali ricercati per rendere l’abitacolo ancora più seducente:

pelle;

tessuto ;

; microfibra con materiali riciclati;

sedili sportivi anteriori sagomati Cup Bucket.

Dimensioni:

Lunghezza: 4,64 metri;

Larghezza: 1,81 metri;

Altezza: 1,59 metri;

Passo: 2,67 metri;

Bagagliaio: 540 litri.

DUE VERSIONI PER CUPRA TAVASCAN

Cupra Tavascan sbarca nell’orbita di mercato con due versioni differenti, entrambe dotate di batteria agli ioni di litio da 77 kWh. Nella fattispecie abbiamo:

Endurance : monomotore posteriore da 286 CV di potenza e 545 Nm di coppia, accreditata di una autonomia di 568 chilometri ;

: monomotore posteriore da 286 CV di potenza e 545 Nm di coppia, accreditata di una autonomia di ; VZ: che significa Veloz, dotata di un propulsore elettrico posteriore e di un secondo anteriore da 109 cavalli, capace di generare una potenza di sistema di 340 CV, scaricata a terra dalla trazione integrale. L’autonomia, in questo frangente, si abbassa a 522 km.

Per gestire nel migliore dei modi questa potenza, Cupra Tavascan è fornita di regolazione elettronica dell’assetto, il Dynamic Chassis Control (DCC), con sospensioni sportive e sterzo progressivo, grazie al quale mette in mostra una guida fluida, offrendo un comfort, acustico e di marcia, di alto livello. Nonostante un peso di oltre 2200 chilogrammi.

Buono anche il comparto sicurezza, comprensivo di dispositivi utili per tutti i giorni, quali:

Connected Travel Assist , che migliora le prestazioni attraverso i dati ricevuti dal Cloud – soprattutto su strade poco segnalate.

, che migliora le prestazioni attraverso i dati ricevuti dal Cloud – soprattutto su strade poco segnalate. Assistente per il cambio di corsia automatizzato;

Intelligente Park Assist con funzione memory;

con funzione memory; Remote Park Assist, attivabile tramite una app su smartphone.

CUPRA TAVASCAN: IL PREZZO

La nuova Cupra Tavascan è stata disegnata nel quartier generale del marchio a Martorell, nei pressi di Barcellona, e assemblata nell’est della Cina ad Hefei, grazie alla Volkswagen Anhui Automotive, joint venture del colosso tedesco. Tutto questo processo non deve affatto stupire, in tempi di economia di scala tali operazioni sono del tutto naturali e servono a limare i costi, a tutto vantaggio dell’utente finale. Purché la qualità venga sempre garantita. Infine, Cupra Tavascan sarà ordinabile da giugno e con le prime consegne nelle concessionarie fissate appena dopo l’estate. Il prezzo al lancio è di 52.600 euro per l’allestimento Endurance, quello con trazione posteriore, comprensivo del ricco pacchetto Immersive.