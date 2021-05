Come prepararsi a un viaggio e alle partenze intelligenti

Una partenza intelligente inizia già sotto casa: ecco i consigli per prepararsi al meglio a un viaggio di lavoro o per le vacanze

Con l’approssimarsi delle vacanze 2021, si ricomincerà a parlare alla televisione ed alla radio delle famose “partenze intelligenti“, ma che significa in sostanza “partenza intelligente”? Sfatiamo il mito della sveglia in tarda notte per evitare il traffico e parliamo dei consigli realmente utili a una partenza intelligente e sicura. Poiché le vacanze, iniziano già da casa e partire con stress e inutile agitazione non serve a nulla!

Aggiornamento del 28 maggio 2021 con miglioramento della leggibilità e contenuti più attuali

PARTENZA INTELLIGENTE: COSA SIGNIFICA DAVVERO

Effettuare un “partenza intelligente” non significa solo, come molti pensano, mettersi in viaggio alle 5 del mattino o a tarda sera per poter viaggiare senza traffico. La “partenza intelligente” è un concetto più profondo che va oltre il traffico. Difatti, non basta semplicemente trovare davanti a sé la strada libera, per arrivar presto sul luogo di villeggiatura, se poi si viaggia senza aver nemmeno dato tanta importanza alla sicurezza e al comfort. La “partenza intelligente” comincia nel garage sotto casa ancor prima che la vettura sia messa in moto. Potrebbe sembrarvi noioso, ma è giusto ricordarvi che è meglio essere previdenti e dare un’occhiatina prima di partire piuttosto che perdere poi ore o addirittura giorni preziosi durante il tragitto. Uno spostamento in auto, soprattutto se lungo, non è sicuro se non si prendono alcuni accorgimenti.

CONTROLLI PRELIMINARI DI UNA PARTENZA INTELLIGENTE

Prima di mettersi in viaggio, è opportuno controllare la corretta pressione di gonfiaggio delle gomme avendo cura di controllare anche il ruotino/ruota di scorta. Inoltre, verificate il consumo del battistrada e l’usura dei “fianchi” delle gomme. La pressione deve essere adeguata al carico e soprattutto regolata con pneumatici freddi.

– Lo spessore del battistrada non deve essere inferiore a 1,6 mm. Come calcolare la giusta usura del battistrada? Come in molte cose c’è sempre un trucchetto: basta inserire una moneta da 1 euro all’interno degli intagli del battistrada. Una volta fatto questo dovete prestare attenzione al bordo color oro della moneta. Se il bordo è totalmente all’interno del battistrada nessun problema, ma in caso contrario la vostra prima destinazione sarà il gommista. Più semplicemente basta vedere se il battistrada è allineato agli indicatori di usura annegati tra le gole longitudinali.

– Prima di partire, infine, verificate che a bordo non manchi nulla: libretto di circolazione, certificato d’assicurazione, carta verde (se vi recate all’estero), triangolo per la segnalazione di panne, crick e chiave per i bulloni delle ruote. Utili anche un paio di guanti da lavoro e, indispensabili, se si viaggia di notte, una torcia d’illuminazione e un kit di lampade di riserva. Ricordate di tenere i giubbotti ad alta visibilità all’interno dell’abitacolo.

I FAMOSI LIVELLI DA CONTROLLARE PRIMA DELLA PARTENZA

E’ sempre importantissimo controllare che tutto sia a posto, per questo dovrete verificare di persona o chiedere di farlo in officina in anticipo sulla partenza:

– Controllo livello di olio motore;

– Livello liquido freni;

– Livello liquido di raffreddamento;

– Rabbocco liquido lavavetri, indispensabile per una visibilità ottimale in viaggio;

Controllate bene l’usura delle spazzole tergicristallo e in caso di dubbi meglio cambiarle. Sempre più spesso, nel periodo estivo, si verificano violenti acquazzoni, che rendono più difficoltoso il traffico automobilistico. E, se gli acquazzoni proseguono per diversi giorni (come il luglio scorso), c’è il rischio di farsi trovare impreparati.

IL CARICO DEI BAGAGLI, COME FARLO NEL MODO CORRETTO

Lo spazio è poco e tante sono le cose da mettere in macchina, non lasciamoci però sopraffare dalla fretta e dalla voglia di partire subito. La fretta è sempre cattiva consigliera e può persino farci viaggiare con bagagli sparsi qua e là pericolosissimi in caso di incidente come mostra questo crash test. Per non parlare dell’eventuale carico sul portapacchi, spesso eccessivo e fissato maldestramente. Per evitare guai è bene seguire delle semplici regole. Qualora possibile, meglio caricare parte dei bagagli il giorno prima in modo da aver maggior tempo a disposizione e soprattutto poter meglio razionalizzare lo spazio disponibile. Cominciamo con le valige più pesanti che andranno collocate nel portabagagli e possibilmente verso il centro dell’auto. In questo modo limiteremo il più possibile le variazioni di comportamento dell’auto stessa. Una vettura molto carica diventa più impegnativa da guidare, specie quando le borse più pesanti sono sistemate sul tetto o dietro alle ruote posteriori.

LA PARTENZA E’ INTELLIGENTE QUANDO SI E’ RIPOSATI

L’auto a questo punto sembra apposto ma noi? Non dimentichiamo mai che ancora oggi, e così sarà ancora per molti anni, la parte più importante dell’automobile resta l’essere umano alla guida. La capacità del guidatore, la sua concentrazione ed il suo buon senso ne condizionano efficienza e sicurezza. Così come gli errori e le incapacità possono rendere l’automobile più sicura del mondo pericolosa sia per chi vi viaggia dentro che per tutti gli altri. Per affrontare al meglio un lungo spostamento in auto è bene essere riposati e quindi non affaticarsi nelle ore che precedono il viaggio. Ecco anche perché sistemare il giorno prima i bagagli più grossi. Ma non solo, mangiare leggeri e non bere assolutamente alcolici (tasso alcolemico tollerato dal nuovo codice della strada 0.5 g per litro, ma meglio astenersi). Effettuate delle soste periodiche, almeno ogni 2 ore, poiché più chilometri passano più vi è un affaticamento progressivo alla guida. Indossate indumenti comodi, specialmente le scarpe che non devono essere per nessun motivo del tipo non allacciate dietro e/o provviste di tacco alto.

DOPO LA PARTENZA ANCHE IL PERCORSO PUO’ ESSERE INTELLIGENTE

Bene tutto è pronto, l’auto è ok e noi pure ma il percorso? Lo conosciamo bene o partiamo all’avventura? Ecco alcuni consigli su come pianificare al meglio la vostra vacanza. Innanzitutto controllare sul sito delle varie società autostradali (a seconda di dove dovete andare) le previsioni sul traffico e gli eventuali lavori in corso. Calcolate il vostro percorso prevenendo delle alternative da considerare in caso di traffico o rallentamenti. Grazie alle info sul traffico live è possibile deviare tempestivamente il percorso, ma bisogna avere almeno uno smartphone con connessione dati e navigatore GPS.