Codice sconto carVertical: ecco il coupon -20%

Vuoi conoscere la storia del veicolo usato che stai per comprare e hai sentito parlare di carVertical? In questo articolo ti spieghiamo come funziona il servizio e come ottenere lo sconto esclusivo del 20% riservato ai lettori di SicurAUTO.it. Ricorda che le verifiche sulle auto usate, spesso sottovalutate al momento dell’acquisto, sono fondamentali per evitare possibili fregature.

CHE COS’È CARVERTICAL

carVertical è leader nella raccolta di dati per il settore automobilistico e fornisce su richiesta dettagliatissimi report sulla storia di un qualsiasi veicolo che si basano su oltre 900 database internazionali. Questi report sono un ottimo modo per evitare affari spiacevoli quando si compra una vettura usata, per conoscere la storia di un veicolo, per mantenerlo in salute o per venderlo a un buon prezzo.

Ma, più precisamente, quali dati si possono scoprire grazie a carVertical? I principali sono:

lo storico dei chilometri dell’auto usata;

lo storico dei tagliandi effettuati;

dei effettuati; se l’auto usata risulta rubata in Italia o all’estero ;

; eventuali incidenti rilevanti e il loro costo;

e il loro costo; se il veicolo è stato utilizzato come taxi o auto a noleggio.

A questo proposito giova ricordare che secondo una recente sentenza del luglio 2022 il controllo dei km dallo storico della revisione non è più sufficiente a stabilire con certezza l’effettivo chilometraggio dell’auto perché può essere facilmente falsificato. Ecco perché consigliamo di controllare lo storico dei km, dei tagliandi e di eventuali incidenti grazie al servizio online messo a disposizione da carVertical, che abbiamo già provato e approvato per i nostri lettori.

COME FUNZIONA CARVERTICAL

Come si ottiene questo report? È molto semplice e veloce. Basta inserire nel campo di ricerca il numero di telaio (chiamato anche “VIN”), o la targa dell’auto, per sapere tutto sull’auto usata che stai pensando di acquistare. E anche se non conosci il numero di telaio puoi scegliere di acquistare subito il servizio e controllare il passato del veicolo nei successivi 6 mesi.

Il VIN (Vehicle Identification Number) è una sequenza di 17 caratteri, tra numeri e lettere, e in base al modello dell’auto può essere trovato sotto il finestrino nel lato del conducente, sulla cinghia anteriore del vano motore, sul lato destro della ruota di scorta nel bagagliaio, sulla coppa ammortizzatore destra, sul montante sul lato della guida o sotto il tergicristallo del sedile del passeggero anteriore. Il “VIN” è riportato anche sul libretto di circolazione o sul nuovo documento unico nel riquadro 2 voce E, ed è ovviamente fondamentale che la sequenza punzonata sul telaio e quella del libretto coincidano perfettamente.

COME AVERE LO SCONTO DEL 20% SUL REPORT CARVERTICAL CON IL COUPON DI SICURAUTO.IT

Per richiedere il report di carVertical nella modalità che abbiamo appena descritto ti basta cliccare sul banner qui sotto oppure questo link, inserire i dati richiesti e sapere tutto sulla storia dell’auto usata che hai deciso di comprare.

Il servizio ha un costo bassissimo, che puoi abbassare ulteriormente del 20% approfittando del codice sconto “sicurauto20” che viene applicato in automatico quando clicchi sul banner o sul link precedente.

Ti consigliamo di approfittarne subito perché la promozione ha una durata limitata fino al 15 maggio 2024!

Se non entri in carVertical attraverso il banner o il link puoi lo stesso beneficiare dello sconto del 20% inserendo manualmente il codice promozionale “sicurauto20” in fase di check-out dell’acquisto, come nella seguente immagine. Puoi anche darlo ad un amico, perché non ha limiti di utilizzo. Buon controllo su carVertical e auguri per la tua prossima auto usata! 😉