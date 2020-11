Consiglio acquisto berlina: budget fino a 18.000 euro

Le 5 migliori berline del segmento C fino a 4,5 metri di lunghezza da comprare con un budget di circa 18.000 euro, con commenti, pregi e difetti

Dopo aver sviscerato il mercato delle piccole cittadine, passiamo adesso al segmento C in cui è presente praticamente ogni costruttore europeo. Prosegue così il servizio che SicurAUTO.it vuole offrire ai suoi lettori, aiutandoli a scegliere l’auto che meglio si adatta alle loro esigenze e al loro portafoglio, ovviamente senza mai dimenticare la sicurezza. Le guide sono strutturate per fascia di prezzo e si basano su un budget di riferimento, prendendo come riferimento il prezzo di listino dichiarato dalla casa automobilistica. Questa prima guida del segmento C la dedichiamo ai consigli per l’acquisto di una berlina compatta fino a 4,5 metri di lunghezza con un budget sui 18.000 euro. Guida aggiornata il 6 novembre 2020.

FIAT TIPO 4P



È lunga 4,53 metri, ha 5 posti e 4 o 5 porte con un volume minimo del bagagliaio di 520 dm3. Testata nel 2016 da Euro NCAP ha ottenuto 3 stelle; ha 6 airbag di serie e l’ESC+HillHolder. Nella versione base 1.4 Easy è spinta da un 4 cilindri con 95 CV, il consumo dichiarato nel ciclo misto è di 5,7 L/100 km con 133 g/km di emissioni di CO2. Il prezzo di listino parte da 14.800 euro. La nuova Fiat Tipo è una delle prime vetture figlie della filosofia FCA Value for Money, l’auto si colloca come listino tra le low cost ma offre una dotazione di serie decisamente completa e attuale, oltre a una buona qualità costruttiva. Il modello è declinato, oltre che in versione berlina 4 porte, anche in variante hatchback e Station Wagon.

FORD FOCUS

È lunga 4,37 metri, ha 5 posti e 5 porte con un volume minimo del bagagliaio di 363 dm3. Testata nel 2018 da Euro NCAP ha ottenuto 5 stelle; ha 6 airbag di serie e l’ESC. Nella versione base 1.0 EcoBoost Plus è spinta da un 3 cilindri Turbo con 100 CV, il consumo dichiarato nel ciclo misto è di 4,6 L/100 km con 105 g/km di emissioni di CO2. Il prezzo di listino parte da 21.000 euro, ma con gli sconti scende abbondantemente anche sotto i 15.000. La gamma benzina ha come fiore all’occhiello i nuovi tre cilindri EcoBoost da un litro di cilindrata, da 100 e 125 CV, la 1.5 EcoBoost da 150 CV oltre alle super collaudate versione EcoBlue, sia da 1.5 che da 2 litri.

HYUNDAI I30

È lunga 4,34 metri, ha 5 posti e 5 porte con un volume minimo del bagagliaio di 395 dm3. E’ tutta nuova a partire dal nome, che perde l’apostrofo rispetto al precedente modello. Testata nel 2017 da Euro NCAP ha ottenuto 5 stelle; ha 6 airbag di serie e l’ESC. Nella versione base 1.4 è spinta da un 4 cilindri con 100 CV, il consumo dichiarato nel ciclo misto è di 5,6 L/100 km con 129 g/km di emissioni di CO2. Il prezzo di listino parte da 19.400 euro. La Hyundai i30 attuale ha debuttato come restyling lo scorso anno ed è l’auto che ha definitivamente colmato il gap tra il marchio coreano e la concorrenza europea. Offre cinque anni di garanzia di serie, seppur con alcune limitazioni e in Italia è disponibile anche con carrozzeria station wagon; c’è anche una versione 3 porte ma da noi non viene importata. I motori benzina sono 1.4 aspirato e Turbo da 140 CV, mentre i motori diesel hanno la cilindrata 1.6 con potenza da 115 e 136 CV.

KIA CEED

È lunga 4,31 metri, ha 5 posti e 5 porte con un volume minimo del bagagliaio di 395 dm3. Il modello precedente è stato testato nel 2012 da Euro NCAP ha ottenuto 5 stelle; ha 6 airbag di serie e l’ESC. Nella versione base 1.4 MPi è spinta da un 4 cilindri con 100 CV, il consumo dichiarato nel ciclo misto è di 6,1 L/100 km con 143 g/km di emissioni di CO2. Il prezzo di listino parte da 19.750 euro. La Kia C’eed è parente stretta della Hyundai i30, con cui condivide l’intera meccanica e anche i motori. Rispetto alla cugina offre due anni in più di garanzia, per un totale di sette, ma occhio alle limitazioni. È disponibile anche con carrozzeria station wagon e anche come coupé . I motori sono i medesimi della i30, con il cambio automatico che è disponibile sulle versioni più performanti.

RENAULT MÉGANE 5P

È lunga 4,35 metri, ha 5 posti e 5 porte con un volume minimo del bagagliaio di 384 dm3. Testata nel 2015 da Euro NCAP ha ottenuto 5 stelle (88%, 87%, 71%, 71%). Nella versione base è spinta da un 1.3 TCe 4 cilindri turbo benzina da 115 cv, con un consumo dichiarato di 5,4 l/100 km e 124 g/km di CO2. Il prezzo di listino parte da 20.750 euro. Un design decisamente rinnovato rispetto alla generazione precedente, più sportivo e filante e disponibile in diverse carrozzerie (Sporter e Grand Coupè). Disponibili svariate motorizzazioni benzina e diesel con un ampio ventaglio di scelte riguardo potenze e prestazioni. Occhio a scegliere quelle più recenti e pulite.