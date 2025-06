Auto dell’anno 2026: lista preliminare con le 30 candidate

Dopo la doppietta Renault delle ultime due edizioni, una delle tante perle della gestione di Luca De Meo, torna il concorso Auto dell’anno con l’edizione 2026 e lo fa presentando la lista preliminare delle 30 vetture candidate, da cui sarà selezionata la shortlist di 7 modelli che si giocheranno a gennaio il titolo di Car of the Year. Balza subito all’occhio la presenza di ben 8 auto cinesi, evento impensabile fino a pochissimo tempo fa, mentre le italiane sono solamente 2. Andiamo a scoprirle tutte.

AUTO DELL’ANNO 2026: LE REGOLE DEL CONCORSO

La selezione preliminare di 30 candidate al premio di Auto dell’anno 2026 può contemplare soltanto le auto di nuova generazione lanciate sul mercato nel 2025. Non possono pertanto partecipare, invece, i modelli oggetto di semplici restyling o le varianti di carrozzeria o di motorizzazione di vetture già esistenti. Le auto sono prese in considerazione indipendentemente dal Paese di origine, ma devono essere vendute in almeno 5 Paesi europei.

Entro la fine di ottobre verrà dato l’annuncio delle 7 finaliste, poi a dicembre il comitato organizzerà per i giurati i test drive delle papabili al titolo ed entro la fine di dicembre saranno completate le votazioni, in attesa delle proclamazione al pubblico che è prevista a gennaio 2026. Per il giudizio finale ogni giurato potrà distribuire 25 punti per un massimo di 10 punti a vettura, e sarà obbligato a votare almeno 5 veicoli tra i 7 finalisti.

AUTO DELL’ANNO 2026: LE 30 CANDIDATE DELLA LISTA PRELIMINARE

Vediamo adesso quali sono le 30 auto candidate al premio di Car of the Year 2026. Come ha precisato Il Sole 24 Ore, che ha pubblicato per prima la lista, si tratta di un elenco non ancora definitivo perché potrà crescere ulteriormente nei prossimi mesi vista l’uscita di nuovi modelli.

CAR OF THE YEAR 2026: DOMINANO LE CINESI (PER ORA)

Come detto, le auto cinesi la fanno da padrone con ben 8 modelli tra cui ben 3 di BYD. Nel conteggio rientrano pure MG e Volvo, che sono marchi di origine europea ma di proprietà di gruppi automobilistici cinesi. Restando all’Asia, le giapponesi sono ‘soltanto’ 5 e le sudcoreane appena 2. Per quanto riguarda invece l’Europa, ci sono 6 tedesche nonostante l’assenza di modelli Volkswagen, e 5 francesi includendo pure Dacia, di proprietà di Renault: l’Italia si ferma a Fiat Grande Panda e alla nuova versione della Lancia Ypsilon.

Ecco infine la classifica per gruppi:

Stellantis 7+1 (Citroen e-C3 Aircross, Citroen C5 Aircross, DS N°8, Fiat Grande Panda, Jeep Compass, Lancia Ypsilon, Leapmotor C10*, Opel Frontera);

(Citroen e-C3 Aircross, Citroen C5 Aircross, DS N°8, Fiat Grande Panda, Jeep Compass, Lancia Ypsilon, Leapmotor C10*, Opel Frontera); Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi 4 (Dacia Bigster, Mitsubishi Outlander, Nissan Leaf, Renault 4);

(Dacia Bigster, Mitsubishi Outlander, Nissan Leaf, Renault 4); Volkswagen 4 (Audi A6, Audi A6 e-tron, Audi Q5, Skoda Elroq);

(Audi A6, Audi A6 e-tron, Audi Q5, Skoda Elroq); BYD 3 (BYD Atto 2, BYD Dolphin Surf , BYD Sealion 7);

(BYD Atto 2, BYD Dolphin Surf , BYD Sealion 7); Daimler 2 (Mercedes-Benz CLA, Smart #5);

(Mercedes-Benz CLA, Smart #5); Geely 2 (Volvo ES90, Zeekr 7X);

(Volvo ES90, Zeekr 7X); Hyundai-Kia 2 (Hyundai Ioniq 9, Kia EV4);

(Hyundai Ioniq 9, Kia EV4); SAIC Motor 2 (MG HS, MG S5 EV);

(MG HS, MG S5 EV); BMW 1 (Mini Aceman);

(Mini Aceman); Mazda 1 (Mazda 6e);

(Mazda 6e); Suzuki 1 (Suzuki eVitara);

(Suzuki eVitara); Toyota 1 (Toyota Urban Criuser).

* Leapmotor C10 solo distribuita da Stellantis.