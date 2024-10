Dacia Bigster: tutto sul SUV Benzina-GPL o Hybrid, da 25.000 €

L’attesa è finita, la Dacia Bigster è arrivata sulle scene internazionali. L’inedito modello del brand facente parte del Gruppo Renault, segue la filosofia costruttiva che ha comportato il successo di altri veicoli della famiglia, dalla Duster alla Sandero: possedere il miglior rapporto qualità-prezzo. Quindi, il nuovo C-SUV si va a posizionare in un segmento affollato e tra i più importanti in Europa, giocandosi una carta importante in un momento di crisi dell’industria e di un potere d’acquisto sempre più indebolito da parte degli automobilisti.

DACIA BIGSTER: SOLIDA E ROBUSTA DA OGNI ANGOLATURA

La scelta dei designer per la Dacia Bigster è stata quella di trasferire all’inedito C-SUV un aspetto forte, robusto e solido. La Bigster deve essere capace di superare ogni attività, da quelle quotidiane a quelle straordinarie. Le forme geometriche tese e le linee semplici, evidenti nella sua silhouette sono pensate in questa ottica. La posizione dei fari e delle luci posteriori ai margini del veicolo rafforzano l’idea di resistenza, così come i passaruota sporgenti.

Le piastre antisdrucciolo anteriori e posteriori in tinta con la carrozzeria, e la protezione che corre lungo tutta la carrozzeria (sulle fiancate, sui passaruota e sulla parte inferiore dei paraurti) realizzata in Starkle, servono ad accentuare l’attitudine da avventura da questo veicolo che può viaggiare serenamente anche in offroad (specialmente nella versione 4×4). Infine, la nuova Bigster adotta di serie cerchi in lega da 17 o 18”, mentre quelli da 19” con design grafico sono disponibili come optional per l’allestimento Journey.

Dimensioni:

Lunghezza : 4,57 metri;

: 4,57 metri; Larghezza: 1,81 metri;

Altezza : 1,71 metri;

: 1,71 metri; Altezza da terra: 22 centimetri;

Bagagliaio: 667 litri.

ABITACOLO DACIA BIGSTER

A bordo della nuova Dacia Bigster, i progettisti hanno scelto tre capisaldi per confezionare lo spazio interno: ariosità, ergonomia e comfort. Anche per questo motivo è stato realizzato un cruscotto verticale, che aumenta lo spazio per i passeggeri anteriori. Le informazioni di guida, invece, sono radunate sul quadro strumenti digitale da 7” o 10” (a seconda dell’allestimento), mentre le informazioni associate al sistema multimediale sono visualizzate sul touchscreen centrale da 10,1” (di serie su tutti i modelli Bigster, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay).

Inoltre, la Bigster viene offerta con tre tipi di console centrale: bassa, intermedia o alta con bracciolo, caricatore a induzione e un ampio vano portaoggetti (refrigerato). Particolare riguardo è stato posto sui rivestimenti dei sedili, realizzati con materiali ecologici. Anche in questo caso, a seconda del livello di allestimento, l’attenzione si concentra sulla semplicità (Bigster Essential ed Expression), sulla durata e sulla facilità di pulizia (Extreme) o sul comfort (Journey).

LE MOTORIZZAZIONI DI DACIA BIGSTER

Dacia Bigster è costruita sulla piattaforma CMF-B e ha a disposizione differenti opzioni per quanto riguarda i motori:

Hybrid 155 CV: che combina un motore a benzina a 4 cilindri da 107 CV, due motori elettrici (un motore da 50 CV e un motorino di avviamento/generatore ad alta tensione), una batteria da 1,4 kWh (230V) e un cambio elettrico automatico. Ha quattro marce per il motore ICE e altre due unità elettriche. Questa tecnologia combinata è resa possibile dall’assenza di una frizione. Offre più potenza (+15 CV), più coppia (+20 Nm e 170 Nm per il solo motore a combustione) e maggiore capacità di traino (+250 kg e circa una tonnellata) rispetto all’ibrido precedente. Anche l’efficienza è stata migliorata, con una riduzione del 6% dei consumi e delle emissioni;

che combina un motore a benzina a 4 cilindri da 107 CV, due motori elettrici (un motore da 50 CV e un motorino di avviamento/generatore ad alta tensione), (230V) e un cambio elettrico automatico. Ha quattro marce per il motore ICE e altre due unità elettriche. Questa tecnologia combinata è resa possibile dall’assenza di una frizione. Offre più potenza (+15 CV), più coppia (+20 Nm e 170 Nm per il solo motore a combustione) e maggiore capacità di traino (+250 kg e circa una tonnellata) rispetto all’ibrido precedente. Anche l’efficienza è stata migliorata, con una riduzione del 6% dei consumi e delle emissioni; TCe 140 CV: è un elettrificato che unisce un motore a 3 cilindri da 1,2 litri di nuova generazione, basato sul ciclo Miller, con un sistema mild hybrid da 48V e un cambio manuale a 6 marce. Il sistema ibrido supporta il motore a combustione nelle fasi di avviamento e accelerazione, ottimizzando il piacere di guida e riducendo il consumo medio di carburante (5,6 l/100 km) e le emissioni di CO2 (129 g/km) di circa il 10% rispetto a un motore ICE di potenza equivalente. La frenata rigenerativa ricarica la batteria da 0,8 kWh;

ECO-G 140 CV : qui vi è l’unione della doppia alimentazione (benzina-GPL) con un sistema mild hybrid a 48V. Quest’ultimo supporta il motore turbo a 3 cilindri da 1,2 litri, sia a benzina che a GPL, nelle fasi di avviamento e di accelerazione, per un maggiore piacere di guida. Alimentata a GPL, la nuova Bigster ECO-G 140 emette in media il 10% in meno di CO2 rispetto a un equivalente motore a benzina non ibrido. Con due serbatoi contenenti un totale di 99 litri di carburante (50 litri di benzina e 49 litri di GPL), ha un’autonomia fino a 1.450 km. Installato sotto il pianale del bagagliaio, il serbatoio del GPL non inficia sullo spazio di carico. Un interruttore sul cruscotto permette di passare da un tipo di carburante all’altro;

: qui vi è l’unione della doppia alimentazione (benzina-GPL) con un sistema mild hybrid a 48V. Quest’ultimo supporta il motore turbo a 3 cilindri da 1,2 litri, sia a benzina che a GPL, nelle fasi di avviamento e di accelerazione, per un maggiore piacere di guida. Alimentata a GPL, la nuova Bigster ECO-G 140 emette in media il 10% in meno di CO2 rispetto a un equivalente motore a benzina non ibrido. Con due serbatoi contenenti un totale di 99 litri di carburante (50 litri di benzina e 49 litri di GPL), ha un’autonomia fino a 1.450 km. Installato sotto il pianale del bagagliaio, il serbatoio del GPL non inficia sullo spazio di carico. Un interruttore sul cruscotto permette di passare da un tipo di carburante all’altro; TCE 130 4×4: possiede un sistema di trazione integrale abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti e un mild hybrid da 48V per massimizzare l’efficienza. Questo schema ibrido supporta il 3 cilindri turbo da 1,2 litri turbo in fase di avviamento e accelerazione, riducendo il consumo di carburante e le emissioni di CO2 e garantendo un maggiore piacere di guida. La frenata rigenerativa ricarica la batteria da 0,8 kWh.

Soltanto sulla versione a trazione integrale si possono selezionare cinque driving mode: Auto, Snow, Mud/Sand, Off-Road, Eco. Fra gli ADAS compare invece l’Hill Descent control System, molto utile nei percorsi in fuoristrada.

LISTINO PREZZI E ALLESTIMENTI DIDACIA BIGSTER

Gli allestimenti della Dacia Bigster sono quattro:

Essential;

Expression ;

Extreme ;

Journey.

I prezzi invece partono da meno di 25.000 euro per la versione ICE, e da meno di 30.000 euro per la Hybrid.