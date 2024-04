Mini Aceman, il crossover che mancava totalmente elettrico

Mini presenta l’anello di congiunzione tra la classica Mini tre porte e la Countryman: l’inedito B-SUV premium si chiama Mini Aceman. Presentata durante l’Auto China 2024 di Pechino, la compatta a ruote alte del marchio britannico stupisce per la sua linea fedele ai canoni estetici tipici del brand, per le dotazioni ricche, per la tecnologia all’avanguardia e per un’esclusiva motorizzazione elettrica, per abbracciare una mobilità a zero emissioni.

MINI ACEMAN, STILE COERENTE

La nuova Mini Aceman esprime un design che è coerente con quello della sua famiglia. Si notano particolarmente i tratti in comune con la versione a tre porte, ma vengono aggiunte tutte quelle sfiziosità che sono consuete in un crossover dall’animo quasi offroad. Dunque, compaiono elementi in plastica nera opaca, una piastra paramotore e dei mancorrenti sul tetto, che donano un aspetto gagliardo, che avrà una sicura presa su quella clientela che apprezza i veicoli avventurosi.

Altre scelte di design sono abituali e osservate su altri modelli del marchio, come:

il tetto sospeso;

la griglia anteriore ottagonale ;

; presa d’aria piccola al di sotto del paraurti.

Le dimensioni di Mini Aceman:

Lunghezza: 4,07 metri;

Larghezza : 1,75 metri ;

1,75 metri Altezza: 1,49 metri.

Una misura ideale per dire la propria nella categoria dei B-SUV, che è sempre più affollata e ricca di proposte interessanti. Da Alfa Romeo Junior a Fiat 600.

ABITACOLO MINIMALISTA PER MINI ACEMAN

Nonostante le dimensioni raccolte, Mini Aceman sa offrire spazio e confort a volontà. L’ambiente interno è dunque arioso e pragmatico quanto basta. La cellula abitativa non rinuncia allo stile, dichiarando la sua volontà di essere cool, interpretando in modo sincero la corrente del minimalismo. Al di là dell’ampia digitalizzazione, non scompaiono del tutto i tasti fisici che servono per:

avviamento vettura;

freno di stazionamento ;

; selettore delle marce;

controllo del volume.

Il sistema di infotainment si ispira, nella grafica e nel funzionamento, all’universo degli smartphone, oltre a integrare il nuovo assistente intelligente chiamato Spike. Il conducente può utilizzare 8 diversi Mini Experience Mode (Personal, Go-Kart, Vivid, Core, Green, Timeless, Balance e Trail), a ciascuno dei quali corrisponde un colore dominante sulle superfici tessili della plancia e dell’illuminazione ambientale. Questo veicolo, con le sue qualità di intrattenimento, riceve la benedizione di Oliver Heilmer, Head of Design Mini

MINI ACEMAN: LE MOTORIZZAZIONI

Mini Aceman è un veicolo squisitamente elettrico, proposto con un’unica motorizzazione alla spina, declinata però in due differenti varianti:

Mini Aceman E, con batteria da 40,7 kWh , 184 CV di potenza e 290 Nm di coppia;

, 184 CV di potenza e 290 Nm di coppia; Mini Aceman SE, con batteria da 54,2 kWh, 218 CV di potenza e 330 Nm di coppia;

L’autonomia è di 310 km nel ciclo WLTP, per la più piccola, e di 406 km, sempre nel ciclo WLTP per la seconda. La batteria può essere caricata a corrente alternata con 11 kW. La ricarica rapida con corrente continua è possibile, nella Mini Aceman E, con 75 kW e nella Aceman SE con un massimo di 95 kW. In una stazione di ricarica rapida, la batteria può essere caricata dal 10% all’80% in poco meno di 30 minuti.

MINI ACEMAN, DOTAZIONI DI SICUREZZA

La produzione inizia della nuova Mini Aceman inizia in Cina, salvo poi trasferirsi in una seconda fase in Inghilterra, a Oxford. La vettura brilla anche dal punto di vista della sicurezza, offrendo dispositivi come:

Driving Assistant Plus;

Trailer Assistant ;

; Surround View;

Remote Parking ;

; Parking Assistant Pro (optional).

Digital Key Plus, optional, utilizza lo smartphone dell’utente per offrire un’esperienza di guida comoda e personalizzata, trasformando lo smartphone in una chiave del veicolo. Le luci anteriori e posteriori avviano la proiezione di benvenuto non appena il guidatore si trova a meno di tre metri di distanza e le portiere si sbloccano automaticamente. In sostituzione della tradizionale chiave del veicolo, la chiave digitale può essere trasferita a più utenti.