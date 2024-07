Skoda Elroq: dimensioni, autonomia e prezzo del SUV elettrico

Skoda anticipa il suo futuro rivelando le prime informazioni della Nuova Skoda Elroq, un nuovo SUV di segmento C destinato a diventare un punto di riferimento del mercato delle auto elettriche in Europa nel corso dei prossimi mesi. Si tratta di un elemento chiave della strategia di Skoda che punta al lancio di sei nuove elettriche nel corso dei prossimi anni. Tra questi ci sarà il nuovo Skoda Epiq. Il design è ancora “nascosto”, in vista della presentazione ufficiale, ma l’anteprima fornisce diverse indicazioni sulle caratteristiche della Skoda Elroq, considerando, in particolare, motore, batteria e autonomia. Vediamo i dettagli.

SKODA ELROQ: CARATTERISTICHE E DIMENSIONI

La Nuova Skoda Elroq è stata sviluppata partendo dalla piattaforma modulare MEB del Gruppo Volkswagen. Si tratterà di un SUV di segmento C con una lunghezza di circa 4,5 metri. Per ora, l’azienda non ha diffuso ancora tutte le “misure” del modello. È confermato, però, che l’ispirazione sarà il Modern Solid design, con un frontale rivisto rispetto agli attuali modelli della gamma Skoda. Ci saranno fari LED sottili e a sviluppo orizzontale oltre a una striscia luminosa che attraverserà tutta la parte frontale. All’interno, Skoda promette un abitacolo spazio, con un bagagliaio da 470 litri che potrà essere incrementato fino a 1.580 litri.

SKODA ELROQ: BATTERIA E AUTONOMIA

La Nuova Skoda Elroq arriverà sul mercato in varie configurazioni, con tre tagli di batteria:

55 kWh

63 kWh

82 kWh

I dettagli sull’autonomia della Skoda Elroq non sono ancora stati diffusi in modo completo ma la versione con batteria più capiente dovrebbe essere in grado di percorrere, con una sola carica, fino a 560 chilometri, nel ciclo WLTP. Ci sarà, inoltre, il supporto alla ricarica rapida, con possibilità di passare dal 10% all’80% di carica in appena 28 minuti, grazie a una potenza massima supportata pari a 175 kW.

SKODA ELROQ: MOTORI E VERSIONI

Skoda ha in programma il lancio di quattro varianti della Skoda Elroq che si differenzieranno per motori e batteria. Le versioni attese sono:

50 : motore da 125 kW , batteria da 55 kWh, trazione posteriore e velocità massima di 160 km/h

: motore da , batteria da 55 kWh, trazione posteriore e velocità massima di 160 km/h 60 : motore da 150 kW , batteria da 63 kWh, trazione posteriore e velocità massima di 160 km/h

: motore da , batteria da 63 kWh, trazione posteriore e velocità massima di 160 km/h 85 : motore da 210 kW , batteria da 82 kWh, trazione posteriore e velocità massima di 180 km/h

: motore da , batteria da 82 kWh, trazione posteriore e velocità massima di 180 km/h 85x: doppio motore elettrico da 220 kW, batteria da 82 kW, trazione integrale e velocità massima di 180 km/h

In futuro, la gamma potrebbe crescere con l’arrivo di una variante entry level e di una vesione sportiva. Tali novità potrebbero arrivare nel corso del 2025.

SKODA ELROQ: PREZZI E DISPONIBILITA’

Skoda, per il momento, non ha ancora diffuso informazioni dettagliate su prezzi e disponibilità della nuova Skoda Elroq. Tutto è rimandato di qualche settimana, con la presentazione ufficiale sempre più vicina. Il debutto sul mercato è atteso, in ogni caso, entro la fine del 2024. Ulteriori dettagli sul nuovo modello di Skoda arriveranno, di certo, nel corso del prossimo futuro.