Opel Frontera 2024: prezzo, immagini e caratteristiche del SUV

Opel prepara un’importante rivoluzione della sua gamma con il debutto della Nuova Opel Frontera 2024. Si tratta di un nuovo SUV compatto che andrà a sostituire la Crossland per diventare uno dei modelli d’accesso alla gamma “rialzata” del brand tedesco. Per il momento, Opel si è limitata ad annunciare il debutto del nuovo modello che sarà protagonista di una presentazione ufficiale dettagliata successivamente. Il lancio, in ogni caso, è in programma nel corso del 2024. Opel non ha chiarito la piattaforma utilizzata per il suo nuovo SUV che dovrebbe essere stato sviluppato a partire dalla CMP, già utilizzata per Jeep Avenger e per la Fiat 600. Vediamo i dettagli.

OPEL FRONTERA 2024: ESTERNI

La Nuova Opel Frontera 2024 riprende le linee delle recenti produzioni della casa tedesca, con un frontale importante, i fari Full LED ed il nome “Frontera” riportato nella parte posteriore. Da notare anche la scelta delle colorazioni: le immagini ufficiali diffuse da Opel mostrano una variante con carrozzeria bicolore (che sarà una caratteristica principale del SUV) con l’arancione e il nero. Ci sono le barre sul tetto e non manca il nuovo logo Opel Blitz. Da segnalare, sulla parte laterale, il montante C che divide visivamente l’abitacolo. Non sono ancora state comunicate le dimensioni della Opel Frontera. Il SUV, però, avrà una capacità di carico di oltre 460 litri che potranno diventare oltre 1.600 litri.

OPEL FRONTERA 2024: INTERNI

C’è ancora molto da scoprire sull’abitacolo interno della Nuova Opel Frontera. Il SUV della casa tedesca, però, viene mostrato con l’immagine ufficiale riportata qui di sotto. Si nota chiaramente il doppio display a sviluppo orizzontale. I due pannelli sono entrambi da 10 pollici e vanno a integrare il quadro strumenti e il sistema di infotainment. Da notare anche i comandi fisici per il climatizzatore e ci sarà spazio anche per un alloggiamento dedicato allo smartphone oltre che per la base per la ricarica wireless.

OPEL FRONTERA 2024: MOTORI

Opel non ha fornito informazioni in merito ai motori della Nuova Opel Frontera. Il SUV della casa tedesca, però, sarà disponibile con:

una versione elettrica a zero emissioni

a zero emissioni una versione ibrida, probabilmente con un sistema Mild Hybrid

I clienti potranno scegliere la soluzione più adatta alle proprie necessità. Considerando gli altri modelli del Gruppo Stellantis con caratteristiche analoghe, la versione elettrica dovrebbe avere una potenza di 156 CV con una batteria di 54 kWh mentre la versione ibrida dovrebbe avere un motore 1.2 con sistema MIld Hybrid e potenza di 100 CV.

OPEL FRONTERA 2024: PREZZI E DISPONIBILITA’

Ancora non ci sono informazioni in merito al listino prezzi della Nuova Opel Frontera. Considerando l’attuale struttura della gamma Opel, è possibile ipotizzare un prezzo di partenza di circa 25.000 euro per la versione con motore benzina. Per quanto riguarda la versione elettrica, invece, il listino sarà sensibilmente più alto con un prezzo base che potrebbe partire da 30-35.000 euro. Opel, in ogni caso, proporrà diversi allestimenti per la sua Opel Frontera, garantendo ampi margini di personalizzazione. Il SUV dovrebbe essere nelle concessionarie nel corso della seconda metà dell’anno.