Smart #5: debutto mondiale il 28 agosto, ecco come sarà

L’evoluzione di Smart continua. Fin dal suo debutto nel cuore degli anni Novanta del secolo scorso, il marchio del Gruppo Mercedes-Benz ha potuto contare su un veicolo che è diventato icona della mobilità cittadina: la celebre ForTwo. Due posti secchi, dimensioni compatte, un’alleata preziosa per tutti coloro che devono quotidianamente destreggiarsi con il caos della mobilità urbana. Da qualche mese la ForTwo non esiste più, dopo anni di onorata carriera (dovrebbe tornare sotto forma di #2), mentre la gamma Smart si è arricchita di altri veicoli come il SUV compatto #1 e la #3, dall’anima più sportiva. Oggi, assistiamo al debutto della Smart #5, un altro Sport Utility Vehicle che diventa il mezzo più grande mai prodotto nella storia del brand.

SMART #5, DAL CONCEPT AL VEICOLO DI SERIE

Dopo aver rispolverato un po’ di storia generica di Smart, passiamo a conoscere le vicissitudini inerenti al nuovo veicolo intorno al quale sono riposte molte aspettative da parte di coloro che l’hanno ideato. Dopo la presentazione della concept car al Salone di Pechino di quest’anno, che ha ricevuto dei numerosi attestati di stima, la Smart #5 passa dall’essere un prototipo a veicolo di serie. La presentazione ufficiale, su scala globale, avverrà il prossimo 28 agosto a Brisbane, in Australia. Per lo sbarco sul nostro mercato, invece, bisognerà attendere i primi mesi del 2025.

“Con la #5 abbiamo creato il nostro veicolo più spazioso e versatile fino ad oggi. La Smart #5 rappresenta una grande espansione della nostra gamma e renderà il marchio smart una scelta interessante per un numero sempre maggiore di clienti in Europa “, ha dichiarato Dirk Adelmann, CEO di Smart Europe GmbH.

SMART #5, SARA’ LA SMART PIU’ GRANDE DI SEMPRE

Dunque, soltanto pochi mesi fa il concept di Smart #5 aveva conosciuto le luci della ribalta alla kermesse di Pechino, mentre oggi il marchio rilascia i primi bozzetti della Smart #5 di serie. Quello che si evince da queste prime immagini è una coerenza stilistica tra il prototipo e l’auto che debutterà sulle scene mondiali tra pochi giorni. Una fedeltà nel design forse è figlia del successo ottenuto proprio in Cina.

La Smart #5 è disegnata dal Mercedes-Benz Design, con una carrozzeria a ruote rialzate e una silhouette slanciata. La nuova vettura segue alla lettera la filosofia del brand, da loro intitolata “love, pure, unexpected”, la quale unisce un’estetica non convenzionale con funzionalità solide e versatili. Quindi, l’aspetto esterno si caratterizza per un profilo squadrato e verticale, una linea del tetto originale e dettagli di ispirazione outdoor. Gli spazi interni, promettono in Smart, saranno generosi e il comfort sarà quello di un’automobile premium, con un’insonorizzazione notevole.

GLI ULTIMI TEST DI SMART #5

Nel corso degli ultimi mesi, la Smart #5 è stata sottoposta a una lunga serie di test per saggiarne le qualità e la resistenza prima di sbarcare nell’orbita del mercato. I tecnici di Smart hanno assaporato le capacità anche in sentieri offroad, districandosi – loro affermano con profitto – in rigorose prove tenute in condizioni climatiche estreme. Nonostante gli evidenti ostacoli, le performance del motore elettrico e l’efficienza della ricarica delle batterie hanno superato le prove con successo, anche a temperature molto rigide. Di solito un problema indigesto per i powertrain alla spina.

Inoltre, la dinamica di guida e i sistemi di assistenza, oltre che di sicurezza, sono stati valutati in altrettanti scenari impegnativi per qualunque veicolo. La Smart #5 possiede delle velleità di tipo offroad e si candida a fuoristrada elettrico dal temperamento coraggioso. Vedremo più avanti se le aspettative saranno confermate anche dalla prova sul campo. Intanto, in vista del debutto sul mercato europeo, il veicolo sarà sottoposto a un programma di test ancora più approfondito direttamente in Europa. Il lancio da noi è previsto per il 2025.