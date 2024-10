Renault 4 E-Tech: tutte le caratteristiche svelate al Salone di Parigi

La Renault 4 è un veicolo che non ha bisogno di presentazioni, perché è stata una delle grandi protagoniste dell’espansione di massa dell’automobile durante la seconda metà del ‘900. Voluta da Pierre Dreyfus sul finire degli anni ’50, la R4 ha guadagnato l’appellativo di “auto in jeans” per la sua duttilità e capacità di essere sfruttata su ogni tipologia di tracciato. Il successo della versione originale è andato avanti per oltre trent’anni (1961-1994), cosa che le ha permesso di divenire l’automobile a marchio Renault più venduta di sempre grazie a 8.135.424 esemplari. Distribuita e assemblata in ogni parte del globo si è conquistata anche il titolo di “world car”. Oggi, il mito ritorna in scena con una nuova veste, moderna ed elettrica che ha debuttato al Salone di Parigi 2024: la Renault 4 E-Tech.

RENAULT 4 E-TECH: A TRAZIONE ELETTRICA

Non dovrebbe stupire più di tanto, perché l’obiettivo della Casa francese è chiaro ed è quello di dare un’accelerata al processo di transizione energetica nel Vecchio Continente. Ed è in questa ottica che nasce la Renault 4 E-Tech Electric, un veicolo alla spina ma dal prezzo concorrenziale e che ha come scopo quello di attuare la democratizzazione dei veicoli elettrici in Europa. Questo mezzo infatti nasce come proposta per tutti, con un costo in linea con le ultime segmento B a trazione elettrica planate nel mercato. La visione che ruota intorno alla R4 è quella di coinvolgere e convertire all’alimentazione a zero emissioni ogni tipologia di pubblico, comprese le giovani famiglie alle quali piacciono linee e abitabilità tipiche di un SUV compatto.

La nuova Renault 4 E-Tech è, inoltre, frutto della “Renaulution” varata alcuni anni fa dalla Régie ed entra nella gamma elettrica come proposta per tutte le esigenze. La sua ambizione traspare dalla filosofia che vige alla base della sua progettazione: rispondere al maggior numero possibile di utilizzi da parte dei clienti. La struttura, la carrozzeria e la sua adattabilità sembrano convergere in modo netto verso tale direzione. La scelta di assumere l’aspetto di un crossover, poi, sembra combaciare con l’interno di conquistare più persone possibili. Le B-SUV piacciono, ed è innegabile.

LA PIATTAFORMA DELLA NUOVA RENAULT 4 E-TECH

La versatilità di Renault 4 E-Tech si evince dalla sua capacità – come sostengono in Renault – di essere abile tanto negli spostamenti quotidiani, quanto nei viaggi nel weekend e nelle gite fuori porta. Ognuna di queste attività sono realizzabili a bordo della nuova Renault 4 E-Tech. Realizzata per un ampio utilizzo del volume del bagagliaio, questo può arrivare fino a quota 420 litri. Un numero buono per la sua categoria di appartenenza. Lo spazio funzionale a bordo non manca, anche grazie agli ingegnosi vani portaoggetti, alla panchetta pieghevole, al sedile del passeggero trasformabile in tavolino e a molte altre funzioni.

Il comfort è garantito dalla maggiore altezza libera dal suolo e dal sistema antislittamento avanzato Extended Grip, che consentono a questo modello BEV di muoversi su ogni strada, battuta o meno. Le prestazioni, così come l’abitabilità, il centro di gravità ribassato, la tenuta di strada, la funzione One Pedal e l’autonomia fino a 400 km sono stati resi possibili grazie alla piattaforma dedicata AmpR Small. Condivisa con Renault 5 E-Tech Electric, ha consentito molte economie di scala, senza compromessi per i clienti.

L’ENTUSIASMO VERSO RENAULT 4 E-TECH

Al Salone di Parigi 2024 la Renault 4 E-Tech è stata una delle grandi protagoniste. Intorno a lei vige un grande ottimismo come raccontano le parole di chi l’ha voluta. “Con Renault 4 E-Tech Electric, Renault fa un ulteriore passo avanti nella democratizzazione dei veicoli elettrici in Europa. Questo modello completa una gamma già molto estesa che comprende Megane, Scenic e la nuova Renault 5 E-Tech Electric. Mancava un’auto compatta, ma con una bella spaziosità. E ora c’è, con un modello versatile, pratico, modulare e dotato di un grande bagagliaio facile da caricare. Un’auto in grado di adattarsi a tutti gli utilizzi della vita quotidiana. Un’auto elettrica popolare al passo con i tempi, con il massimo della tecnologia utile e del comfort”, ha detto Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault.