Fiat Grande Panda: interni, dimensioni e colori del nuovo modello

La Fiat Grande Panda è l’ultima nata della Casa automobilistica torinese, modello che segna il ritorno nel segmento B, dopo molti anni di assenza. Questo veicolo, disponibile sia in versione ibrida che elettrica, è progettato per soddisfare le esigenze di una clientela globale, combinando praticità, stile italiano e sostenibilità. Non mancano lo spazio, la tecnologia e la personalità, grazie a un ventaglio di colori vivaci e allegri.

FIAT GRANDE PANDA: DIMENSIONI, STILE E COLORO

Il design della Fiat Grande Panda è un omaggio alla Panda degli anni ’80, con linee che evocano il passato ma rispettano il presente e il futuro. Le dimensioni compatte, con una lunghezza di 3,99 metri, un’altezza di 1,57 metri e una larghezza di 1,76 metri, la rendono ideale per la guida in città, offrendo allo stesso tempo un comfort ottimale per cinque passeggeri. L’aspetto robusto e ben strutturato, con passaruota pronunciati e protezioni in color argento, conferisce al veicolo una personalità forte e distintiva.

I fari PXL LED, ispirati ai videogiochi degli anni ’80, sono un altro elemento distintivo dello stile, unendo funzionalità e personalità. Le scritte “PANDA” sulle porte e “FIAT” sul retro, con un particolare effetto lenticolare sul montante C, sono ulteriori elementi di design che rafforzano l’identità del marchio. La Grande Panda è disponibile in sette colori vivaci, che riflettono lo stile di vita italiano:

giallo Limone ;

; bronzo Luna;

azzurro Acqua ;

; blu Lago;

rosso Passione ;

; nero Cinema;

bianco Gelato.

FIAT GRANDE PANDA: GLI INTERNI

La cura dei dettagli della Fiat Grande Panda si estende anche agli interni, con un cruscotto da 10’’ e una radio digitale da 10,25’’che richiamano la forma della pista del Lingotto. Inoltre, l’abitacolo è arricchito da dettagli gialli e dalla tonalità Blu Tasmania, che creano un ambiente allegro e accogliente. Gli spazi di stivaggio interni sono generosi, con 13 litri disponibili nella plancia, mentre il bagagliaio offre una capacità massima di 412 litri nella versione ibrida e 361 litri in quella elettrica, rendendola adatta sia per le esigenze familiari che per lo shopping quotidiano.

Un aspetto fondamentale della nuova utilitaria è l’impegno per la sostenibilità. Per la prima volta nel settore automobilistico, vengono usati materiali riciclati provenienti da cartoni per bevande per creare le parti interne in plastica blu. Ogni auto contiene il materiale riciclato di 140 cartoni, contribuendo così alla riduzione degli sprechi. Inoltre, per la versione La Prima, la plancia è rivestita con il “BAMBOX Bamboo Fiber Tex”, un tessuto innovativo contenente vere fibre di bambù, che sottolinea l’attenzione del marchio verso materiali eco-compatibili.

FIAT GRANDE PANDA: MOTORIZZAZIONI E ALLESTIMENTI

La Fiat Grande Panda si distingue anche per le sue motorizzazioni. La versione ibrida è equipaggiata con un motore turbo da 1,2 litri a 3 cilindri da 100 CV, una batteria agli ioni di litio da 48 volt e un cambio automatico eDCT “easy drive”. Questo sistema ibrido consente di ottimizzare i consumi, riducendo le emissioni di CO2 a 123 g/km. La funzione e-launch permette di partire in modalità completamente elettrica, mentre il motore elettrico supporta la guida a basse velocità in città e nelle manovre di parcheggio. La versione elettrica offre un’autonomia di 320 km nel ciclo WLTP combinato, grazie a una batteria da 44 kWh e un motore elettrico da 83 kW (113 CV). La ricarica rapida in corrente continua (DC) a 100 kW consente di completare una ricarica in soli 27 minuti, mentre il cavo di ricarica integrato e retrattile, una novità assoluta nel settore, semplifica il processo di ricarica in corrente alternata (AC) fino a 7 kW18.

La gamma ibrida include tre allestimenti: Pop, Icon e La Prima. L’allestimento Pop offre le funzionalità essenziali, l’Icon aggiunge il sistema di infotainment e luci a LED, mentre La Prima è la versione top di gamma con equipaggiamento completo e tessuti di alta qualità. La variante elettrica è disponibile in due allestimenti: La Prima, completamente equipaggiata, e la RED, un modello più accessibile. Prezzo di lancio per la ibrida a 16.950 euro, con rottamazione e finanziamento Stellantis.