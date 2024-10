Citroen al Salone di Parigi: le nuove C4, C4 X, C5 Aircross e Ami

La gamma Citroen sta vivendo un momento di grande rinnovamento. Lo dimostra il Salone dell’Automobile di Parigi, durante il quale sono state presentate moltissime vetture del Double Chevron, che rivelano la volontà del marchio francese di interpretare al meglio il mondo della cangiante mobilità attuale. Quindi, accanto alle recenti novità come le nuove C3 e C3 Aircross, già conosciute e sbarcate anche alle nostre latitudini, durante la kermesse parigina è stata mostrata un’anteprima mondiale della C4 e della C4 X, vi è stato il lancio della C5 Aircross in versione concept, e il restyling della piccola Ami. Andiamo a conoscere più nel dettaglio i punti salienti.

CITROEN C4: ANTEPRIMA DELLA COMPATTA FRANCESE

Citroen lancia la rinnovata versione della sua C4, confermando la personalità di una compatta che ha ben performato nel mercato, aggiungendo un tocco di modernità per cavalcare il domani. Questa evoluzione porta la nuova Citroen C4 ad avere uno stile più spensierato ed elegante rispetto al passato. La vettura mette insieme il dinamismo di una coupé con alcuni spunti di design presi in prestito dal mondo dei SUV. Osservandola bene, il nuovo frontale risulta più maturo e strutturato, e ben si adatta alla rinnovta identità stilistica del Marchio. La parte posteriore della nuova C4 è stata rielaborata per proporre un assetto più fluido ed equilibrato. Per quanto riguarda le dotazioni, a bordo compaiono nuovi sedili Advanced Comfort e un nuovo quadro strumenti. Disponibile nelle versioni ibrida ed elettrica, propone soluzioni semplici e convenienti per facilitare la transizione all’elettrificazione.

CITROEN: SPAZIO ALLA C4 X

Al Salone di Parigi Citroen ha presentato anche la nuova C4 X, una versione pensata marcatamente per il mercato europeo. Questa edizione si presenta in scena con linee più semplici e coerenti con la filosofia del Marchio. Sfoggia una silhouette elegante che ospita interni spaziosi e ben rifiniti. La nuova C4 X combina l’eleganza e la dinamicità di una fastback con la spaziosità di una 4 porte, e inserisce anche un pizzico di fascino SUV. Il frontale mostra i nuovi connotati del brand, che esprimono una personalità netta. Anche per lei le dotazioni sono rilevanti, a bordo si registra la presenza dei nuovi sedili Citroen Advanced Comfort e di un nuovo quadro strumenti digitale. Con la nuova C4 X, i clienti possono optare per varie soluzioni motoristiche, che vanno dal classico ibrido all’elettrico.

UN CONCEPT INNOVATIVO: CITROEN C5 AIRCROSS

Sotto ai riflettori del Salone di Parigi compare anche la Citroen C5 Aircross Concept, un veicolo che interpreta il futuro della Casa transalpina. Parliamo di un’anteprima che promette un comfort e uno spazio a bordo molto rilevanti, grazie a un abitacolo che è stato disegnato per ospitare una famiglia al completo. Il design è invece originale e deciso, nonché al contempo muscoloso e tagliente. In un panorama di SUV non particolarmente aerodinamici, la C5 Aircross utilizza una serie di accorgimenti architettonici e stilistici per migliorare l’efficienza. La C5 Aircross Concept si basa sulla piattaforma multi-energia STLA Medium, capace di integrare tutti i propulsori disponibili per soddisfare qualsiasi impiego: termico, ibrido o elettrico. Il modello di serie sarà presentato nel corso del 2025.

A PROVA DI CITTA’: LA NUOVA CITROEN AMI

La Citroen Ami si trasformerà totalmente nel 2025. Originale, sfrontata e pratica, la piccola Ami festeggia il suo 4° compleanno e presenta in anteprima il suo nuovo volto. Nata per offrire una soluzione di mobilità elettrica accessibile, Ami ha permesso a molte persone di avere un approccio diverso alla vita urbana al volante, grazie a un mezzo ultra compatto e a trazione elettrica. Nel 2025, adotterà uno stile completamente nuovo. I proiettori sono rialzati per sottolineare un frontale più maturo e strutturato, senza intaccare però l’aria sbarazzina di oggi. I parafanghi a strisce saranno un omaggio all’iconica antenata, la 2 CV. Sbarco sulle strade a partire dal 2025.