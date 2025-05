Jeep Compass 2025: prezzo, dimensioni e motori

La nuova Jeep Compass 2025, presentata proprio in queste ore, rappresenta un’evoluzione significativa per il SUV compatto del marchio americano ma prodotto nello stabilimento Stellantis di Melfi. Con un design rinnovato, tecnologie all’avanguardia e una gamma motori elettrificata, la terza generazione della Compass si posiziona come una delle proposte più competitive nel segmento C-SUV. Scopriamo nel dettaglio prezzo, dimensioni e motori di questo modello atteso nelle concessionarie a partire dal quarto trimestre di quest’anno.

DIMENSIONI JEEP COMPASS 2025: PIÙ SPAZIO E COMFORT

La Jeep Compass 2025 cresce rispetto alla generazione precedente, raggiungendo una lunghezza di 4,55 metri (circa 15 cm in più), con un passo di 2,79 metri che garantisce maggiore abitabilità, soprattutto per i passeggeri posteriori. L’aumento di 5 cm nello spazio per le gambe e un bagagliaio da 550 litri (espandibile grazie al sedile posteriore sdoppiato 40/20/40) rendono la Compass più pratica e versatile. Nonostante le dimensioni maggiori, l’auto conserva le sue doti fuoristradistiche, con un’altezza da terra di 200 mm, un angolo d’attacco di 20°, un angolo di dosso di 15° e un angolo di uscita di 26°, perfetti per affrontare terreni impegnativi.

MOTORI JEEP COMPASS 2025: ADDIO DIESEL, BENVENUTA ELETTRIFICAZIONE

La nuova Compass abbraccia la transizione energetica, abbandonando completamente i motori diesel in favore di soluzioni ibride ed elettriche basate sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, progettata per supportare l’elettrificazione. Le motorizzazioni disponibili includono:

Full Hybrid : un tre cilindri 1.2 turbo benzina da 136 CV abbinato a un motore elettrico da 28 CV integrato nel cambio robotizzato a doppia frizione a sei marce, per una potenza combinata di 145 CV. Consumi ridotti e trazione anteriore per un’opzione accessibile ed efficiente.

: un tre cilindri 1.2 turbo benzina da 136 CV abbinato a un motore elettrico da 28 CV integrato nel cambio robotizzato a doppia frizione a sei marce, per una potenza combinata di 145 CV. Consumi ridotti e trazione anteriore per un’opzione accessibile ed efficiente. Plug-in Hybrid : equipaggiata con un 1.6 benzina da 150 CV e un motore elettrico da 125 CV, offre una potenza di sistema di 195 CV e un’autonomia elettrica di circa 70 km (WLTP). Disponibile con trazione anteriore o integrale (4xe).

: equipaggiata con un 1.6 benzina da 150 CV e un motore elettrico da 125 CV, offre una potenza di sistema di 195 CV e un’autonomia elettrica di circa 70 km (WLTP). Disponibile con trazione anteriore o integrale (4xe). Full Electric: tre varianti completamente elettriche, una versione a trazione anteriore con 213 CV e batteria da 74 kWh, con un’autonomia di circa 500 km, che accelera da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi; una versione Long Range a trazione anteriore con 232 CV e batteria da 96 kWh, capace di raggiungere 650 km di autonomia; e infine una versione 4xe a trazione integrale con 375 CV, che combina un motore elettrico posteriore da 79 CV e offre circa 600 km di autonomia.

Tutte le versioni supportano aggiornamenti OTA (Over-The-Air) per mantenere il software sempre al passo, e includono sistemi di assistenza alla guida di livello 2, come il cruise control adattivo e il mantenimento di corsia.

PREZZO: QUANTO COSTA LA NUOVA JEEP COMPASS 2025?

La Jeep Compass 2025 è già ordinabile nelle due varianti entry level dell’offerta ibrida ed elettrica:

Full Hybrid (145 CV) a partire da 41.900 euro .

. Full Electric (213 CV) a partire da 49.900 euro.

Le versioni plug-in hybrid e le varianti elettriche più potenti (232 CV e 375 CV) non hanno ancora prezzi ufficiali, ma si prevede un listino leggermente superiore, in linea con la Peugeot e-3008 e l’Opel Grandland, che condividono la stessa piattaforma. Jeep ha comunque annunciato che arriveranno allestimenti più economici, con prezzi che potrebbero scendere sotto i 40.000 euro per l’ibrida benzina-elettrica.