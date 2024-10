BYD al Salone di Parigi 2024: debutto per l’inedito SUV Sealion 7

BYD ha presentato al Salone dell’Auto di Parigi la sua gamma di veicoli per l’Europa, con una sorpresa. Infatti, sotto ai riflettori dell’importante kermesse francese è avvenuto il debutto dell’inedita BYD Sealion 7, l’ottavo modello a energia (PHEV e BEV) che il costruttore asiatico ha creato per la sua offensiva commerciale nel Vecchio Continente. La nuovissima vettura è un SUV elegante, 100% elettrico, intorno al quale è riposta grande fiducia da parte di tutto il marchio affinché possa sedurre gli esigenti automobilisti europei. Dunque, ora è meglio conoscerla più nel dettaglio.

BYD SEALION 7: UNO STILE FAMILIARE

La nuova BYD Sealion 7 prende in prestito il linguaggio stilistico della serie Ocean, già conosciuto su modelli come la Dolphin e la Seal, plasmandolo intorno alla carrozzeria di un SUV sportivo. Nel complesso, ne viene fuori un risultato che conferisce alla vettura un aspetto atletico e possente. Inoltre, le forme disegnate abilmente da Wolfgang Egger, contribuiscono all’efficienza del veicolo e a garantire un’autonomia estesa anche grazie alla Blade Battery.

Il frontale possiede linee che richiamano la forma di una “X” ed è progettato per realizzare un senso di movimento in avanti per esprimere una dinamicità di tutto rispetto. Il tema dell’oceano è visibile nei fari a LED Dual U integrati e nelle curve scolpite che ricordano il movimento delle onde. Il profilo laterale filante e deciso e il frontale spiovente sono controbilanciati dal tetto arrotondato e da un sottile spoiler posteriore a coda d’anatra. Nella parte posteriore, i passaruota muscolosi riflettono il potenziale della vettura, mentre la firma luminosa a tutta larghezza che attraversa il portellone rappresenta l’evoluzione delle luci di stop “a goccia” della Serie Ocean.

LA PIATTAFORMA E LA BATTERIA DI BYD SEALION 7

La nuova BYD Sealion 7 nasce sull’architettura all’avanguardia e-Platform 3.0. Progettata esclusivamente per i veicoli elettrici, questa piattaforma è dotata della batteria Blade di BYD già in dotazione a tutti i modelli commercializzati in Europa. Quest’ultima è stata pensata per garantire sicurezza, durata, prestazioni e compattezza. La tecnologia è efficiente dal punto di vista degli ingombri, permettendo l’alloggiamento di un maggior numero di celle rispetto a una batteria convenzionale, pur conservando un pacco batterie sottile che ha permesso agli ingegneri e ai progettisti BYD di ottimizzare lo spazio interno del nuovo SUV.

Inoltre, la batteria Blade utilizza la tecnologia litio-ferro-fosfato (LFP) per il catodo con livelli più elevati di sicurezza e durata rispetto alle convenzionali batterie agli ioni di litio, oltre a essere al 100% priva di cobalto. Le batterie LFP sono anche più resistenti alle temperature estreme, meno sensibili alle fluttuazioni di temperatura e possono sopportare un maggior numero di cicli di carica e scarica.

BYD SEALION 7: ULTERIORI CARATTERISTICHE

La nuova BYD Sealion 7 è disponibile in più configurazioni. Nella versione più potente è dotata di due motori elettrici e trazione integrale intelligente che garantiscono un ottimo comportamento su strada e sensazioni di guida coinvolgenti. O almeno così garantiscono dalla Casa madre. Il comportamento al volante è ulteriormente migliorato dal sistema iTAC (Intelligent Torque Adaption Control) offerto sulle versioni a doppio motore e trazione integrale. Questo dispositivo distribuisce in modo intelligente la coppia sulle quattro ruote utilizzando il differenziale di potenza, riducendo l’erogazione e persino applicando una coppia negativa per ridurre al minimo lo slittamento.

Inoltre, la vettura può essere ricaricata fino a 230 kW di potenza. La struttura Cell-to-Body contribuisce a garantire una straordinaria rigidità torsionale e abbassa il baricentro, mentre le sospensioni sono state progettate per garantire più maneggevolezza e un controllo sicuro del veicolo. Per quanto riguarda i prezzi e le caratteristiche complete di BYD Sealion 7 questi saranno resi noti prossimamente nei singoli mercati europei. Il dato che possiamo definire certo è quello relativo alle consegne, previste entro la fine del 2024.