Mitsubishi Outlander Plug-in: tutto su dimensioni, motori e prezzo

Dopo l’anteprima di alcune settimane fa, il costruttore giapponese ha ufficialmente rivelato la sua nuova creatura: la Mitsubishi Outlander PHEV. Parliamo di un D-SUV nato e concepito per andare incontro alle esigenze degli automobilisti europei, che cercherà di conquistare con un design carico di personalità e con delle dotazioni ricche. Parte dell’insieme di novità si cela sotto al cofano dove si colloca una motorizzazione ibrida plug-in che sfoggia una batteria rivista. Ovviamente Outlander è un modello dalla reputazione già solida, merito di tre generazioni precedenti che, a partire dal debutto nel 2013, hanno registrato 200.000 immatricolazioni nel Vecchio Continente.

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN, STILE CARISMATICO

Nella nuova Mitsubishi Outlander troviamo un design di impatto. Osservandola nel dettaglio, all’anteriore scoviamo il Dynamic Shield, l’elemento più caratteristico, e un’illuminazione gestita da LED adattivi ad alta tecnologia. I fari, posizionati in alto, possiedono un taglio incisivo e migliorano il riconoscimento del veicolo, mentre le luci principali, collocate più in basso e provviste di 12 LED individuali, garantiscono un’illuminazione precisa e che non abbaglia i veicoli in arrivo.

Lateralmente la silhouette esalta i passaruota muscolosi e il prominente montante Jet Tail Fin sul retro. I cerchi in lega danno un ulteriore senso di robustezza e possono avere un diametro che va da 18” fino a 20”. Al posteriore compare il motivo esagonale scolpito, mentre il portellone trae ispirazione da un’altra celebre vecchia gloria del marchio: la Pajero. Infine, i fanali incorporano l’approccio stilistico Grand Horizon, esprimendo stabilità attraverso la forma a T. L’illuminazione a LED enfatizza la larghezza di questo SUV di segmento D.

Le dimensioni:

Lunghezza : 4,71 metri;

: 4,71 metri; Larghezza: 1,86 metri;

Altezza: 1,75 metri;

Passo: 2,70 metri.

COMFORT E DIGITALIZZAZIONE: L’ABITACOLO DELLA NUOVA MITSUBISHI OUTLANDER

Dentro all’abitacolo della nuova Mitsubishi Outlander si va incontro all’approccio giapponese dell’omotenashi, il quale è pensato per donare un livello alto di comfort agli occupanti. Lo spazio interno infatti è contraddistinto da un ambiente ampio, comodo e silenzioso, nel quale le vibrazioni sono ridotte al minimo (come affermano da Mitsubishi). Inoltre, i sistemi riscaldanti e ventilati, la funzione massaggio e il supporto danno un tocco decisamente premium.

Sul lato digitalizzazione, il nuovo D-SUV presente un display digitale da 12,3” completamente personalizzabile, mentre la connettività è garantita da Apple CarPlay e Android Auto wireless, insieme a un caricatore wireless Qi. Da notare anche l’impianto audio nato in collaborazione con Yamaha, per una diffusione musicale di alto profilo in ogni lato della vettura.

MITSUBISHI OUTLANDER: MOTORE IBRIDO PLUG-IN

La nuova Mitsubishi Outlander si presenta ai nastri di partenza con un sistema ibrido plug-in. Quest’ultimo combina un motore a quattro cilindri, due motori elettrici ad alta potenza e un pacco batterie agli ioni di litio più grande rispetto al passato, connesso a una trasmissione shift-by-wire. Andando a osservare i numeri, questi sono: 85 kW e 255 Nm di coppia per il motore elettrico anteriore, 100 kW e 195 Nm per quello posteriore. Il tutto si combina all’unità a benzina 2.3 litri 16v per una potenza di sistema di 302 CV.

La batteria di trazione ha una capacità totale di 22,7 kWh: secondo il test WLTP, la modalità solo elettrica offre un’autonomia fino a 86 chilometri. Grazie a un serbatoio ancora più grande rispetto al passato, l’autonomia complessiva è di 844 chilometri. A livello di prestazioni lo scatto 0-100 km/h si registra in 7,9 secondi.

Il SUV è dotato di tre modalità di guida:

EV ;

; Serie Hybrid ;

; Parallel Hybrid;

Queste sono pensate per ottimizzare le prestazioni in base alle esigenze di chi siede al posto di guida. Inoltre, è possibile scegliere opzioni come Normal, Save e Charge, garantendo flessibilità nell’utilizzo dell’energia disponibile. Infine, la Mitsubishi Outlander PHEV dispone del sistema di trazione integrale S-AWC (Super All Wheel Control), per viaggiare in sicurezza su ogni superficie.

IL LISTINO PREZZI DI MITSUBISHI OUTLANDER

Al momento il prezzo di listino ufficiale non è stato ancora diramato, ma è ipotizzabile aspettarsi una cifra orientativamente vicina ai 50.000 euro. Quello che è certo, invece, come ogni veicolo Mitsubishi venduto in Europa, il nuovo Outlander PHEV è coperto dall’Impegno al Servizio Mitsubishi, che include: