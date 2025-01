Perché Renault 5 è l’Auto dell’anno 2025?

La settimana si chiude col botto con la Renault 5 proclamata Auto dell’anno 2025 con la ‘gemella’ Alpine A290 (le due vetture sono state considerate come un unico modello). L’annuncio è avvenuto nel corso del Bruxelles International Motor Show, che sarà aperto al pubblico fino al 19 gennaio, Il titolo di Car of the Year è stato assegnato sulla base dei voti espressi da una giuria di 60 giornalisti del settore provenienti da 23 Paesi. La Renault 5, che succede nell’albo d’oro dell’ambito premio alla Scénic elettrica (quindi di nuovo un successo per la Régie), ha battuto piuttosto nettamente la Kia EV3 e la Citroën C3-ëC3.

AUTO DELL’ANNO 2025: PERCHÉ HA VINTO LA RENAULT 5

La Renault 5 vincitrice del premio Auto dell’anno 2025 è il nuovo modello E-Tech, a dimostrazione dei tempi che cambiano e che vedono le auto elettriche sempre più protagoniste della scena, nonostante le vendite altalenanti. La city car è stata realizzata con un approccio che viene definito retro-futurismo, con richiami alla storica Renault 5 e nuove soluzioni pensate per rendere moderno il look della vettura. Andando più nello specifico, la vettura è più compatta rispetto alle tradizionali segmento B che in genere superano i 4 metri, fermandosi invece a 392 cm. Tra le caratteristiche esclusive i cerchi da 18 pollici, una misura anche in questo caso insolita per il segmento di mercato.

Sulla scelta dei giurati del Car of the Year hanno pesato diversi fattori: innanzitutto la sostenibilità dell’auto, con l’utilizzo di tanti materiali riciclati, e la tecnologia, ben visibile nella strumentazione digitale da 7 pollici o 10 pollici, in base all’allestimento, e nel display per l’infotainment da 10 pollici, posizionato al centro della plancia e caratterizzato da uno sviluppo orizzontale.

Apprezzata anche anche la composizione dei motori, disponibili in tre combinazioni da 95 CV e 215 Nm con batteria da 40 kWh; da 120 CV e 225 Nm con batteria da 40 kWh; e da 150 CV e 245 Nm con batteria da 52 kWh. Buoni pure i dati sull’autonomia, considerando che parliamo di una city car: 300 km per la versione da 40 kWh e 400 km per la versione da 52 kWh. La ricarica in corrente alternata avviene fino a 11 kW mentre in corrente continua si arriva fino a 100 kW (ma solo per la versione top, le altre si fermano a 80 kW). In corrente continua, bastano 30 minuti per passare dal 15% all’80% di carica.

La variante sportiva Alpine A290 sfrutta la stessa base della R5 per offrire più potenza, velocità e prestazioni: 177 o 218 CV per 170 km/h di punta, un tempo di 6,4 secondi per lo scatto 0-100 e un’autonomia compresa tra i 362 e i 379 km.

CAR OF THE YEAR 2025: COME È ANDATA LA VOTAZIONE

La Renault 5 / Alpine A290 ha ottenuto 353 punti precedendo la Kia EV3 che ne ha presi 291 e la Citroën C3-ëC3 con 215 punti. Le altre finaliste erano la Dacia Duster (172 punti), la Hyunda Inster (168 punti), la Cupra Terramar (165 punti) e l’Alfa Romeo Junior (136 punti). Come detto, per la Renault 5 si tratta della prima assegnazione in assoluto del titolo di Car of the Year Con questa vittoria la casa francese si porta a otto titoli complessivi di Auto dell’anno davanti alla Peugeot che è ferma a sei, mentre in testa c’è ancora la Fiat con nove vittorie (l’ultima però nel 2008).

Per la cronaca, ecco come hanno votato i 6 giurati italiani:

QUANTO COSTA LA RENAULT 5 ELETTRICA?

Coloro che sono interessati ad acquistare la Renault 5 Auto dell’anno 2025 possono approfittare di un’offerta valida fino al prossimo 3 marzo con finanziamento e incentivi Renault. L’allestimento Evolution 120 CV Urban Range che costa 26.900 euro viene proposto con uno sconto di 1.000 euro in caso di permuta o rottamazione e finanziamento che prevede un anticipo di 7.920 euro, 36 rate mensili da 155,27 ciascuna (TAN fisso 3,00%, TAEG 4,09%) e rata finale da 15.345 euro o si è liberi di restituirla. Qui altre informazioni su prezzi e versioni della nuova Renault 5.