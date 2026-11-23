Un’auto di una decina d’anni, nulla di particolarmente sofisticato, eppure per individuare l’origine del guasto l’officina ha dovuto utilizzare tre diversi strumenti di diagnosi. È l’esempio scelto da Christoph Schön, Head of Innovation di LKQ Europe, per spiegare perché le competenze sono ormai un tema decisivo per le officine indipendenti. L’occasione è stata l’inaugurazione, il 17 novembre 2026, del Training Center LKQ Academy, la struttura che LKQ RHIAG ha realizzato accanto alla propria sede di Pero (MI) e che è dedicata allo sviluppo delle competenze professionali dell’intera filiera dell’aftermarket automotive. SICURAUTO.it ha partecipato all’incontro stampa, visitato la nuova casa di LKQ Academy e ascoltato direttamente dalla voce del management europeo e italiano del gruppo le ragioni dell’investimento, provando spazi, attrezzature e metodi didattici destinati a meccanici, tecnici e professionisti del settore.

QUATTRO TENDENZE CHE STANNO CAMBIANDO LA RIPARAZIONE

Il punto di partenza è l’analisi di mercato di LKQ Europe. Secondo Schön, sono quattro le grandi tendenze che orientano il lavoro di un distributore di ricambi: l’evoluzione tecnologica, con elettronica ed elettrificazione sempre più diffuse, la crescente importanza delle competenze, la spinta verso la sostenibilità e la pressione sui costi legata all’inflazione, che in Europa pesa da tempo sui bilanci di officine e automobilisti. “Le competenze diventano fondamentali“, ha spiegato. “Il meccatronico deve saper fare diagnosi, capire come lavorare con le nuove tecnologie e quali capacità gli servono per avere successo. E accanto a quelle tradizionali ne servono di nuove, come la cybersecurity“.

La complessità non riguarda solo i modelli più recenti. Schön ha raccontato il caso di un’officina cliente che ha inviato a LKQ la foto di una vettura non certo di ultima generazione: “Per arrivare a capire dove fosse il problema ha dovuto usare tre strumenti di diagnosi, perché uno solo non bastava. Il messaggio è che anche su auto tutt’altro che sofisticate trovare l’origine di un guasto è già piuttosto complicato“. A questo si aggiungono componenti sempre più integrati, come gli assali elettrici che riuniscono in un’unica unità motore, elettronica di potenza e trasmissione (quasi impossibili da riparare), e ricambi che devono essere codificati sul singolo veicolo, i cosidetti “ricambi captive”.

LKQ ha messo nero su bianco queste sfide nel whitepaper “Safeguarding the Future of Vehicle Repair“, che si chiede se l’attuale modello di riparazione sia ancora in grado di garantire una mobilità sostenibile ed economicamente accessibile su larga scala. Le soluzioni proposte seguono due direttrici. La prima è ampliare l’accesso e la scelta dei componenti per le officine: ricambi OEM, aftermarket di qualità, private label, componenti rigenerati certificati, originali riutilizzati o riparati, ognuno con le proprie questioni di certificazione, tracciabilità e accesso alle informazioni. La seconda è colmare il divario di competenze e la carenza strutturale di personale qualificato, proprio mentre cresce la presenza di auto elettrificate nel parco circolante.

Sul fronte dei ricambi alternativi, Schön ha portato un dato significativo: in Germania, nell’arco di un solo anno, la quota di automobilisti disposti a far montare ricambi usati o rigenerati è passata dal 50% al 70%. “L’idea che sulla propria auto debba andare per forza un pezzo nuovo sta lentamente cambiando, grazie al vantaggio economico e all’impatto positivo sulla sostenibilità“, ha osservato. Nel campo dell’elettrico, dove molti componenti non sono nemmeno acquistabili, il gruppo lavora sulla riparazione di batterie e powertrain attraverso una joint venture, mentre per centraline e unità di controllo dispone di una linea di riparazione industrializzata, che restituisce il componente originale riparato in circa 48 ore.

L’OBIETTIVO EUROPEO RAGGIUNTO CON DUE ANNI DI ANTICIPO

Lo sviluppo delle competenze è uno dei pilastri del Transition Pathway for Mobility, il quadro di riferimento lanciato dalla Commissione Europea nel 2024 per accompagnare la transizione verde e digitale dell’ecosistema della mobilità. In questo contesto LKQ, attraverso LKQ Academy, ha ottenuto il Pledge della Commissione impegnandosi a qualificare 24.000 tecnici in 13 Paesi europei, tra Unione Europea e Regno Unito, entro il 2028. Il programma di riferimento è EVS (Electric Vehicle Specialist), con percorsi su più livelli che comprendono la diagnosi dei veicoli elettrici e gli interventi in sicurezza sui sistemi ad alta tensione. L’obiettivo è stato raggiunto nel 2026, con due anni di anticipo. “Il progetto è stato selezionato tra 80 iniziative dedicate alla transizione della mobilità“, ha ricordato Domenico Ferrara, LKQ Academy Lead Europe. “Avere già centrato il traguardo fa capire l’impatto del lavoro e il nostro impegno come azienda ad aiutare i clienti ad affrontare la transizione“.

I numeri complessivi di LKQ Academy parlano di oltre 110.000 professionisti formati in Europa dall’avvio del programma nel 2022. Questa esperienza è confluita nello studio “The Future-Ready Workshop“, diffuso proprio in questi giorni, che la combina con i dati della ricerca Voice of the Customer, condotta su 4.331 officine partner in sei mercati europei. Ne emerge che un’officina su quattro considera la formazione del personale una delle principali sfide dei prossimi anni.

Lo studio individua cinque priorità per la competitività delle officine indipendenti:

Elettrificazione come competenza di base: i corsi su veicoli elettrici e ibridi sono l’area in più rapida crescita di LKQ Academy, e ogni officina deve raggiungere il livello adeguato al proprio mercato. Diagnosi strutturata: servono professionisti capaci di interpretare dati, usare le informazioni tecniche di riparazione e applicare un metodo diagnostico, non solo specialisti di singole tecnologie. Competenze per le tecnologie di domani: cybersecurity, veicoli connessi, architetture Software-Defined Vehicle e accesso alle informazioni di riparazione e manutenzione (RMI). Competenze di business: leadership, produttività, customer experience e gestione commerciale, sempre più importanti accanto a quelle tecniche. Formazione continua: la pianificazione delle competenze deve entrare nella gestione quotidiana dell’officina e seguire l’evoluzione della tecnologia.

Il report sottolinea anche che non esiste un piano di formazione valido per tutti: le priorità dipendono dal parco circolante locale, dai servizi offerti, dalle competenze già presenti e dagli obiettivi della singola impresa.

“SE UN’OFFICINA DEVE RIFIUTARE UN LAVORO, ABBIAMO FALLITO”

Per Sebastian Vanderperre, CEO di LKQ per Benelux, Francia e Italia, la crescente complessità del mercato va letta come un’opportunità: “Se il mercato diventa più complesso e le auto diventano sempre più elettrificate, servono persone preparate. Noi vogliamo essere parte della soluzione“. La strategia del gruppo poggia su due pilastri. Il primo è il mestiere di distributore: portare in assortimento le alternative che servono per gestire la nuova complessità, dai produttori premium ai prodotti a marchio proprio, fino ai componenti rigenerati e usati. Il secondo è l’investimento nella formazione. “Se un’officina si trova costretta a rifiutare un lavoro perché non è in grado di farlo, allora abbiamo mancato la nostra missione“, ha detto Vanderperre. “Con l’Academy vogliamo accelerare, con i contenuti giusti, perché l’officina possa sempre dire sì all’automobilista“.

Il CEO ha ricordato anche il peso della logistica, con una copertura che raggiunge tutto il territorio nazionale, e quello della rete di officine affiliate, tantissime delle quali già formate per intervenire sui veicoli elettrici. L’esempio scelto per spiegare il valore di questa preparazione riguarda le batterie: a fronte di una sostituzione completa che presso la rete ufficiale può arrivare a 20.000 euro, un’officina in grado di riparare il pacco batteria può offrire un’alternativa molto più economica. Il Training Center di Pero, ha aggiunto, è il primo centro di formazione “flagship” di LKQ in Italia, affiancato da 14 strutture analoghe in altri Paesi europei.

DAL RICAMBIO AL CLIENTE FINALE: IL RUOLO DELLA RETE

Carlo Giacomini, Country Sales Director di LKQ RHIAG, ha riportato il discorso sulla realtà quotidiana del mercato italiano. “Avere il componente giusto nel momento giusto e nel luogo giusto è fondamentale, ma oggi non basta più“, ha spiegato. “Dobbiamo aiutare il cliente a capire come gestire il proprio veicolo nel contesto attuale“.

Un cliente che ha volti diversi:

l’ automobilista privato , che spesso non sa se continuare a fare manutenzione sulla propria auto o cambiarla con una di nuova generazione, magari elettrica o di un marchio cinese, oppure passare al noleggio a lungo termine;

, che spesso non sa se continuare a fare manutenzione sulla propria auto o cambiarla con una di nuova generazione, magari elettrica o di un marchio cinese, oppure passare al noleggio a lungo termine; le flotte , dal noleggio alle aziende;

, dal noleggio alle aziende; e i clienti diretti, cioè ricambisti e officine

Il terreno su cui questa sfida prende forma è la rete. LKQ RHIAG conta oltre 1.850 officine sul territorio, la metà delle quali è già certificata per la manutenzione dei veicoli elettrici, mentre poco più di 400 sono multiservice. “È qui che quello che viene fatto in LKQ Academy deve essere messo a terra e che la complessità deve trasformarsi in competenze“, ha detto Giacomini. Il centro di Pero è già stato utilizzato in anteprima per un’attività dedicata proprio alle flotte: alcune settimane fa ha ospitato un workshop con i direttori operativi delle principali flotte italiane, incentrato sulle difficoltà di gestione dei veicoli e delle urgenze, seguito il giorno successivo da una sessione di formazione pratica per i fleet manager.

COME È ORGANIZZATA LKQ ACADEMY IN ITALIA

Domenico Ferrara, che segue il progetto dal 2022, ha ripercorso le tappe che hanno portato all’apertura del centro. “Oggi un’auto è più complessa di uno smartphone, anche per via della connettività“, ha spiegato. “Noi abbiamo cercato di fare da imbuto: prendere la tecnologia e tradurla in un linguaggio semplice per i meccanici“. Il modello, replicato dal 2022 in tutta Europa, si basa su più pilastri. In Italia si è partiti dai formatori, che non erano presenti in azienda e sono stati costruiti internamente. Poi i contenuti, sviluppati anche con il contributo dei fornitori: oggi sono 102 le aziende che supportano l’Academy con materiali tecnici, video e confronti sulla formazione dei meccanici di oggi e di domani. Infine una sede: quella di Pero è la prima in Italia, mentre in Europa i centri di questo tipo sono 14.

L’offerta italiana è articolata in due linee complementari, MASTER e SMART, con oltre 150 titoli tra corsi tecnici e incontri tecnico-commerciali. La formazione MASTER comprende tre percorsi specialistici: EVS (Electric Vehicle Specialist), per intervenire in sicurezza ed efficacia su veicoli elettrici e ibridi di nuova generazione; ETC (Electric, Telematics & Comfort), dedicato all’elettronica e alla diagnosi avanzata; ACS (Automotive Cyber Security Specialist), sulle competenze per diagnosticare e riparare i sistemi di connettività V2X. Quest’ultimo, ha spiegato Ferrara, nasce da una richiesta del mercato legata alle norme sull’accesso ai dati del veicolo, che impongono agli strumenti di officina sistemi di gestione delle autorizzazioni e della sicurezza.

Il percorso EVS rappresenta uno dei risultati di cui il team va più fiero. “Abbiamo sviluppato, per la prima volta nell’aftermarket, un percorso di quattro moduli in sette giornate“, ha raccontato Ferrara. “All’inizio c’era molto scetticismo, ma i meccanici hanno partecipato numerosi ed è stata una vittoria“. LKQ è stata inoltre la prima azienda della distribuzione a contribuire alla definizione – insieme al CEI – della nuova specifica tecnica CEI sulla riparazione dei veicoli elettrici appena pubblicata: “La normativa CEI 11-27 era mutuata dal settore elettrico: consentiva di mettere in sicurezza un’auto, ma non bastava per diagnosticarla, ripararla e rimetterla su strada. Abbiamo chiesto che fosse previsto anche un percorso diagnostico, che oggi è parte della certificazione“.

I contenuti dell’Academy vengono adattati a ogni Paese, perché i parchi circolanti e le esigenze cambiano: la specializzazione sulle batterie, per esempio, è già attiva in Olanda e nel Regno Unito. Da giugno il team italiano fa parte della squadra europea che sviluppa i contenuti dei percorsi tecnici per tutto il gruppo. All’inizio del 2027 arriverà la nuova versione della piattaforma digitale LMS (Learning Management System), già usata in Europa dal 2019 da oltre 70.000 meccanici: permetterà di prenotare e acquistare i corsi, monitorare i progressi propri e dei collaboratori, consultare tutorial e svolgere test di valutazione delle competenze per costruire percorsi di sviluppo mirati. La piattaforma si aprirà anche a flotte, studenti e scuole.

FORMAZIONE, INFORMAZIONI E ATTREZZATURE

Gianluca D’Aurea, Head of Garage Equipment di LKQ RHIAG, ha collocato l’Academy all’interno di quelle che il gruppo chiama “workshop solutions“, cioè tutto ciò che serve a un’officina indipendente per lavorare meglio. “Il cuore del nostro lavoro è il ricambio, ma attorno al ricambio c’è un mondo di servizi tecnici: banche dati, gestionali, supporto tecnico“, ha spiegato. “Per un meccanico, come per qualsiasi professionista, le cose fondamentali sono tre: formazione, informazioni e attrezzatura corretta. Senza una di queste non si può lavorare al meglio“.

Le informazioni non sono solo schemi elettrici: ma anche coppie di serraggio, procedure di montaggio, etc. che devono essere accessibili come lo sono per le reti autorizzate. Per D’Aurea significano anche conoscere le regole che governano il settore, dal regolamento europeo di esenzione per categoria nel settore automotive (MVBER), che tutela la concorrenza nel post-vendita, al Data Act sull’accesso ai dati generati dai veicoli connessi, fino allo schema SERMI, il sistema europeo di accreditamento che consente agli operatori indipendenti di accedere alle informazioni di riparazione e manutenzione legate alla sicurezza del veicolo.

Temi che LKQ segue anche attraverso le associazioni di categoria del mercato indipendente e la coalizione europea AFCAR. Tra le novità in arrivo ha citato la normativa Euro 7, in vigore dalla fine di novembre per le auto di nuova omologazione, che introduce limiti anche per le emissioni di freni e pneumatici e requisiti sulle batterie, con ricadute inevitabili sulla tecnologia dei veicoli. “Chi detiene il sapere sono le case auto. Se il mercato indipendente non trova qualcuno che lo guidi, si trova in difficoltà“, ha osservato. “Per noi è una missione, anche interessata: se crollano le officine, nessuno sa più riparare le auto e crolliamo tutti“.

Formazione e attrezzatura, ha aggiunto, sono due facce dello stesso problema: “Il tecnico più preparato, senza l’attrezzatura giusta, non può riparare l’auto. E vale anche il contrario: se ho un’attrezzatura ma non sono formato per usarla, mi serve a poco“.

DENTRO IL TRAINING CENTER: 360 MQ PER IMPARARE FACENDO

La nuova casa di LKQ Academy occupa 360 metri quadrati ed è stata progettata per alternare teoria in aula, dimostrazioni tecniche e attività pratiche. Comprende un’area accoglienza e break, due aule da 25 posti ciascuna, uno showroom con componenti dei partner, attrezzature e tecnologie per l’officina e un’ampia area pratica allestita come un’officina meccanica, con due ponti sollevatori, strumenti diagnostici e attrezzature di ultima generazione.

Durante la visita, D’Aurea ha illustrato alcune dotazioni: un ponte a due colonne con bracci che ruotano a 90 gradi, pensato per sollevare le auto elettriche nei punti specifici sotto il pacco batteria; un ponte per la convergenza abbinato a un sistema di calibrazione ADAS, perché telecamere e radar si calibrano solo dopo aver portato l’auto nell’assetto corretto; un’equilibratrice in grado di rilevare l’usura del battistrada, utile per capire se il consumo irregolare dello pneumatico dipende da convergenza o campanatura fuori registro; una stazione di ricarica per il climatizzatore.

Il centro, ispirato al modello dei Flagship Technical Center già presenti nel gruppo in Europa ma adattato al mercato italiano, è il risultato di un percorso iniziato nel 2024 e durato circa due anni. Alla sua realizzazione hanno contribuito i fornitori di attrezzature CORMACH, LAUNCH, FASANO, RAVAGLIOLI e WAECO, oltre a produttori di componenti come BREMBO, EMOTIVE, NISSENS e ARNOTT. L’inaugurazione si è chiusa con il taglio di un grande nastro blu, alla presenza dei partner e dei collaboratori coinvolti.

Il messaggio che emerge dalla giornata di Pero è che, per un distributore di ricambi, la disponibilità del prodotto resta la base del lavoro ma non è più sufficiente a sostenere le officine indipendenti. La crescente complessità dei veicoli, le regole europee sull’accesso ai dati e la diffusione dell’elettrico spostano la competizione sul piano delle competenze, delle informazioni e delle attrezzature. Con il Training Center LKQ Academy, LKQ RHIAG concentra questi tre elementi in un unico luogo; la misura del risultato saranno il numero di tecnici formati nei prossimi anni e la capacità delle officine della filiera di accettare lavori che oggi rischierebbero di dover rifiutare.