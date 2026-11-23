Si fa più aspra la “guerra” contro chi non paga l’assicurazione obbligatoria RC Auto in Italia: dal 2025 il Fondo di garanzia per le vittime della strada ha imposto una stretta ulteriore anti “furbetti”. Lo dice su LinkedIn Salvatore Infantino, fondatore e amministratore di Insurance Lab – Formazione Assicurativa. Di cosa parliamo esattamente? Di automobilisti che, privi di copertura, causano incidenti. Il guidatore (o un altro soggetto) che ha subìto senza colpa il sinistro non può rivolgersi alla propria compagnia per ottenere il risarcimento, perché non scatta la tradizionale procedura: deve affidarsi al Fondo vittime. Istituito per il rimborso dei danni conseguenti a incidenti stradali provocati – perlopiù – da conducenti di veicoli non assicurati o non identificati. Ed eccoci al dunque.

INCIDENTI SENZA RCA: IL FONDO VITTIME HA PAGATO UN MILIARDO IN 7 ANNI

Il Fondo – gestito dalla Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) – ha fatto bonifici per un miliardo di euro in 7 anni come risarcimenti, dal 2019 al 2025. L’istruttoria e la liquidazione dei danni sono effettuate dalle imprese assicurative designate dall’Ivass (authority del settore). Elaborando i report della stessa Consap, Infantino ha evidenziato questi dati.

Nel 2019 , indennizzi del Fondo alle vittime per 149,3 milioni di euro.

, indennizzi del Fondo alle vittime per milioni di euro. 2020: 128,6 milioni.

2021: 136,2 milioni.

2022: 125,4 milioni.

2023: 133,9 milioni.

2024: 138,3 milioni.

2025: 130,9 milioni.

DIRITTO DI RIVALSA DEL FONDO VERSO IL COLPEVOLE

Una volta pagata la vittima, il Fondo ha il diritto di esigere tutto il rimborso dal colpevole che viaggiava senza RCA: è la rivalsa.

Nel 2019, i recuperi tramite riscossione coattiva erano di 0,46 milioni , con un tasso di recupero intorno all’ 1,1% . Pochissimo. Per farlo, si è potuta avvalere dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

, con un tasso di recupero intorno all’ . Pochissimo. Per farlo, si è potuta avvalere dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le intimazioni di pagamento ammontavano a 3.100 eventi per 42 milioni di euro del 2023.

Poi 12.000 per 146,1 milioni nel 2024.

Fino al picco di 33.500 per 289,5 milioni nel 2025.

Gli incassi effettivi da recupero hanno raggiunto 6,02 milioni nel 2024 e 4,01 milioni nel 2025. Insomma, il percorso è lunghissimo, con battaglie legali continue contro i responsabili dei sinistri.

PASSI AVANTI PER UNA MAGGIORE EFFICACIA

Nel 2025, la Consap ha finalizzato un accordo con l’ACI per l’accesso gratuito al PRA: addio alla spesa per ogni visura effettuata al fine di rintracciare i proprietari delle auto. E per riscuotere il dovuto, il Fondo si avvale anche di Clavis e Parr Credit.

Per quanto riguarda le imprese designate (istruiscono le pratiche e liquidano i sinistri sul territorio), i rendiconti sottoposti a verifica ispettiva e documentale sono saliti da 11 nel 2024 a 40 nel 2025.

TUTTI GLI ASSICURATI VERSANO UNA QUOTA DELLA RCA AL FONDO

Ma a quali risorse si affida il Fondo? Col 2,5% di RCA pagata da ogni automobilista. Nel 2020 338,4 milioni, scesi a 278 milioni nel 2022 per il calo dei prezzi delle polizze post pandemia (una riduzione lievissima rispetto al crollo dei sinistri durante l’era Covid). Poi 288,7 milioni nel 2023, 319,8 milioni nel 2024 e 371,8 milioni nel 2025 (+16% sul 2024).

Gli automobilisti in regola pagano quindi il 2,5% nelle RCA carissime a beneficio delle vittime, per sopperire alle gravissime mancanze di chi viaggia senza polizza: “mine vaganti” pericolose su strada e a livello sociale.

Da sottolineare secondo noi che le compagnie continuano a fare affari d’oro (sono società, è un loro diritto) grazie al boom dei prezzi RCA, mentre i consumatori onesti sono chiamati a sborsare tariffe sempre più gravose dal 2022.

ADDIO ROSSO CRONICO

Infantino fa infine notare che tra il 2014 e il 2019 il Fondo ha attraversato una fase di squilibrio severo, chiudendo in disavanzo economico per 6 esercizi consecutivi, con picchi negativi di -125,9 milioni nel 2016. Cambio di marcia nel 2017 con effetti nel 2019: patrimonio di 289,7 milioni, poi lievitati a 452,9 milioni nel 2023.

È comunque opportuno, a nostro avviso, che l’Esecutivo scenda in campo con azioni più efficaci per contrastare il fenomeno delle auto senza polizza. E, come conseguenza, della pirateria stradale.