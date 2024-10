LKQ diploma i primi meccatronici dell’aftermarket specializzati EVS

LKQ RHIAG – main sponsor del presente Aftermarket Report di SICURAUTO.it “Connettività, Elettrificazione, SERMI e Sostenibilità: quali soluzioni concrete per l’Aftermarket del futuro?“- ha sempre dimostrato di saper anticipare i trend dell’industria automotive e tramutarli in soluzioni innovative per l’Independent Aftermarket (IAM). Nella sua visione di Garage of The Future, non poteva mancare un percorso formativo per operare in sicurezza sulle auto elettriche e ibride, lanciato per la prima volta in Italia con il nome “EVS | Electric Vehicle Specialist” che, a soli quattro mesi dalla sua presentazione, ha formato il primo gruppo di 14 meccatronici specializzandoli nella manutenzione e riparazione di auto elettriche e ibride, anche sotto tensione. Una formazione a 360 gradi per le officine del network di LKQ RHIAG, ‘a posto’, DediCar e Officina N°1, che risponde alla crescente diffusione delle auto Plug-in ed Elettriche tra flotte aziendali e auto a noleggio, e le prepara ad accogliere anche i clienti privati che potranno trovare competenza e specializzazione anche al di fuori delle reti ufficiali. Ecco come si diventa meccatronici specializzati in auto elettrificate con LKQ RHIAG e cosa ne pensano i primi partecipanti.

IL PERCORSO FORMATIVO EVS DI LKQ ACADEMY

Il percorso Electric Vehicle Specialist (EVS), presentato da LKQ RHIAG per la prima volta in Italia a febbraio 2024 (e che in futuro potrà essere esteso alle altre consociate in Europa), fa parte dell’offerta formativa del Gruppo, LKQ Academy, ed è stato sviluppato in collaborazione con il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). Questo dettaglio non è casuale poiché il Team Workshop Solutions di LKQ RHIAG ha “costruito” i moduli formativi teorici e pratici per rispondere alla nuova Specifica Tecnica C.1317 per meccatronici sulla riparazione delle auto ibride ed elettriche allegata alla CEI 11-27, anch’essa in fase di aggiornamento per rispondere alle direttive europee più recenti. Questa “specifica” va ben oltre la semplice qualifica PES-PAV, che per molte officine si ferma al livello 1 – cioè un corso teorico per rischi elettrici sotto tensione – e rappresenta il primo documento ufficiale su misura per l’automotive riguardo ai rischi elettrici e all’alta tensione nei veicoli. Ma adesso torniamo al programma formativo EVS di LKQ RHIAG, che è stato completato già dal primo gruppo di 14 autoriparatori nel mese di giugno, con il conseguimento della qualifica PES PAV livello 1B-2B ovvero il corso pratico per lavori elettrici sotto tensione.

IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE TEORICA E PRATICA LKQ SULLE AUTO ELETTRIFICATE

Il programma EVS, come anticipato, ha ottenuto l’approvazione del CEI, in conformità alla Normativa CEI 11-27 e alla nuova Specifica Tecnica CEI C.1317. Questa approvazione riguarda non solo gli aspetti teorici (livello 1A-2A), ma anche quelli pratici (livello 1B-2B), attestando la capacità degli autoriparatori di operare in sicurezza e in conformità con le normative, anche sotto tensione. Il percorso EVS punta a trasferire competenze pratiche e a stimolare abilità di problem solving nei meccatronici durante workshop con simulazioni di guasti su Fiat 500 elettrica e Mercedes EQB 250+, sempre rispettando le disposizioni del Costruttore.

Il percorso completo di formazione EVS | Electric Vehicle Specialist, si svolge in 7 giornate e si articola in 4 moduli distinti:

Modulo 1 (EVS 00) “Basi elettriche del veicolo” (2 giorni)

Fondamenti di elettrotecnica;

I pericoli della corrente elettrica;

Resistenze Condensatori e Bobine;

Circuiti elettrici;

Componenti elettrici;

Tecniche di misurazione con multimetro e oscilloscopio;

Modulo 2 (EVS 01) “Criteri di sicurezza per la manutenzione e diagnosi di veicoli elettrici e ibridi” (2 giorni) che abilita a PES PAV CEI 11‐27, Livello 1A‐2A “corso teorico per rischi elettrici sotto tensione”

Sensibilizzazione all’alto voltaggio;

Classificazione Veicoli HV e Batterie;

Rischi, primo soccorso e sicurezza;

Modulo 3 (EVS 02) “De‐energizzazione manuale e controlli speciali per elettrici e ibridi” (1 giorno).

Regole e Sicurezza di un impianto EV;

Procedura a regola d’arte dell’interruzione manuale della rete di bordo di una vettura EV;

Processo per il controllo della resistenza di isolamento;

Procedure riguardanti l’equipaggiamento DPI;

Conoscere e applicare la documentazione della Case automobilistiche sulla verifica dell’assenza di tensione;

Modulo 4 (EVS 03) “Diagnosi avanzata veicoli elettrici e ibridi” (2 giorni) che abilita a PES PAV CEI 11‐27, Livello 1B‐2B “corso pratico per lavori elettrici sotto tensione”

Diagnosi completa dei guasti su sistemi ad alta tensione;

Norme di sicurezza e del disinserimento della tensione basata su diagnosi e manuale;

Esecuzione test di resistenza di isolamento;

Creazione di una diagnosi di guasto sui sistemi EV;

Ricerca e risoluzione guasti EV sul veicolo;

Rimessa in esercizio del veicolo EV;

ELECTRIC VEHICLE SPECIALIST INTERPRETA L’EVOLUZIONE DEL MERCATO

Come anticipato, LKQ ha dimostrato di saper anticipare i trend dell’industria automotive e tramutarli in soluzioni innovative per i propri partner. A tal proposito abbiamo raccolto le dichiarazioni di Andras Lorincz, CEO di LKQ Central Eastern Europe e di LKQ RHIAG Italy: “Essere un’azienda leader significa sapere interpretare l’evoluzione del proprio mercato di riferimento per anticiparne i cambiamenti e sviluppare soluzioni mirate sulle esigenze del prossimo futuro dei clienti. Il percorso Electric Vehicle Specialist va letto proprio in questa combinazione di visione e concretezza. Questo percorso formativo si inquadra nella più ampia e-mobility strategy di LKQ Europe, frutto di una costante collaborazione tra i team locali e il team europeo di LKQ Academy. L’EVS è stato disegnato dalla nostra squadra delle Workshop Solutions, e il Comitato Elettrotecnico Italiano ne ha riconosciuto il grande valore tecnico. Siamo particolarmente orgogliosi di essere tra i pochi nell’Automotive e i primi nella distribuzione aftermarket italiana ad aver ottenuto tale prestigioso riconoscimento”.

IL FEEDBACK DEI PRIMI MECCATRONICI “EV SPECIALIST”

Sono stati 14 gli autoriparatori delle reti di LKQ RHIAG che hanno portato a termine il primo ciclo di qualifica PES PAV (livello 1B-2B), completando il quarto e ultimo modulo del percorso, ovvero quello pratico per lavori elettrici sotto tensione. Ecco le loro risposte alle nostre domande.

FABIANO CASTELLINI, TITOLARE OFFICINA DEDICAR AUTO AZZURRA STORE

In che modo pensi che la specializzazione influenzerà il tuo lavoro da domani?

“In realtà lo fa già da oggi, noi abbiamo un’officina multimarca e riceviamo clienti con auto di tutti i tipi con sistemi di alimentazione molto diversi. In questo settore la conoscenza non è mai abbastanza. Il mio obiettivo con il percorso EVS era quello di conoscere i nuovi sistemi e la tecnologia di ultima generazione, ma soprattutto di imparare a metterci le mani in modo corretto e in sicurezza, dato che ci sono tensioni importanti da gestire”.

GIULIANO MEDICI, TITOLARE OFFICINA ‘A POSTO’AUTO SERVICE DAYTONA GROUP

Perché hai scelto di fare il percorso EVS DI LKQ RHIAG?

“Per avere un vantaggio sulla concorrenza e per la curiosità verso le nuove tecnologie.”

Qual è stata la tua aspettativa prima di iniziare?

“Ovviamente mettere le mani in pasta, iniziare a lavorare seriamente sull’elettrico e capire quali sono i metodi per poterci lavorare.”

Qual è la parte del percorso che ti è sembrata più utile?

“La prova pratica a noi meccanici è quella che viene meglio, però tutto il percorso è fatto ottimamente. Sull’elettrico c’è tanto da imparare quindi per me ogni argomento era da approfondire. E’ stato molto bello.”

In che modo pensi che la specializzazione influenzerà il tuo lavoro da domani?

“Chi ben comincia ha il vantaggio doppio. Per me è un’opportunità in più di avere nuovi clienti e poterli servire al meglio”.

MATTEO SILIPRANDI, TITOLARE OFFICINA ‘A POSTO’ NUOVA SILIPRANDI

Perché hai scelto di fare il percorso EVS di LKQ RHIAG?

“Per essere più preparato sulle auto di domani e poter offrire ai miei clienti un’esperienza migliore.”

Qual è stata la tua aspettativa prima di iniziare?

“La mia aspettativa era quella di essere formato da personale preparato e i tecnici LKQ RHIAG mi hanno fatto un’ottima impressione e mi hanno dato informazioni e supporto.”

Qual è la parte del percorso che ti è sembrata più utile?

“La parte più interessante è stata quella del confronto di esperienze tra autoriparatori e tecnici.”

In che modo pensi che la specializzazione influenzerà il tuo lavoro da domani?

“Sarò preparato per intervenire sulle auto elettrificate.”

PAOLO BONELLI, TITOLARE OFFICINA DEDICAR AUTORIPARAZIONI MADERNO

Perché hai scelto di fare il percorso EVS LKQ RHIAG?

“Per una mia crescita professionale e per offrire un servizio al passo con il progresso tecnologico delle autovetture”

Qual è stata la tua aspettativa prima di iniziare?

“L’ho fatto per acquisire le nozioni e le competenze per poter operare sulle auto ibride ed elettriche senza trascurare il tema fondamentale della sicurezza.”

Qual è la parte del percorso che ti è sembrata più utile?

“Tutto il percorso perché sia la parte teorica sia quella pratica sono molto capillari. Personalmente preferisco la parte pratica perché è strettamente connessa al nostro lavoro, ma è stato tutto ben approfondito.”

In che modo pensi che la specializzazione influenzerà il tuo lavoro da domani?

“Sicuramente questa specializzazione ci dà maggiore sicurezza nel poter rispondere alle esigenze di mercato e ai problemi che si possono verificare quotidianamente sulle auto elettriche e ci permette di dare delle risposte ai clienti che si presentano in officina, senza doverli indirizzare a qualche altra struttura per mancanza di competenza interna.”