Migliori gomme 4 stagioni 2023 – 2024: lista dei test

Il cambio gomme da estive a All season è la soluzione più diffusa per essere in regola con le ordinanze invernali e slegarsi dal doppio appuntamento annuale con il gommista. Com’è noto tuttavia, gli pneumatici 4 stagioni sono un compromesso che funziona tutto l’anno. Ecco perché abbiamo raccolto tutti i test più recenti per aiutarvi a scegliere le migliori gomme 4 stagioni 2023 – 2024. In questa guida troverete tutti i test sugli pneumatici All season suddivisi per tipologia di auto e dimensioni. Le classifiche di pneumatici meno recenti sono sempre valide, visto che i test si focalizzano su gomme di misura diversa e potrete trovare anche le valutazioni sulle gomme meno recenti e vendute a prezzi più convenienti. Ecco tutte le informazioni più interessanti da sapere sui test gomme 4 stagioni 2023 – 2024 che aggiorniamo nella lista di seguito.

MIGLIORI GOMME 4 STAGIONI 2023 – 2024: QUANDO MONTARLE

La scelta dei migliori pneumatici 4 stagioni 2023 – 2024, si basa su principio importante confermato anche nei test: le gomme All season sono un compromesso tra le gomme estive e quelle invernali. Pertanto sono valide per il Codice della Strada all’articolo 6 (visto che basta la marchiatura M+S), ma solo se è presente la marchiatura 3PMSF sono garantite migliori performance e sicurezza anche nelle condizioni di guida invernali non impegnative (neve, asfalto asciutto o bagnato). Tra i due simboli ci sono enormi differenze, che riassumiamo di seguito.

M+S è la marcatura delle gomme Mud + Snow, cioè fango e neve . Sono molto diffuse soprattutto come primo equipaggiamento tra i SUV nuovi e hanno il battistrada più intagliato per avere una migliore trazione rispetto alle gomme estive su sterrato leggero o neve fresca .

è la marcatura delle gomme Mud + Snow, cioè . Sono molto diffuse soprattutto come primo equipaggiamento tra i SUV nuovi e hanno il battistrada più intagliato per avere una migliore trazione rispetto alle gomme estive . Il simbolo del fiocco di neve e la Montagna a 3 cime (3PMSF – 3 Peak Mountain Snow Flake) è l’unica marcatura che permette di riconoscere le migliori gomme 4 stagioni in tutte le condizioni di guida invernali anche al di sotto di 7 °C. Essendo una soluzione valida tutto l’anno, solo pochi modelli di gomme Allseason riescono ad avvicinarsi alle prestazioni ottimali delle gomme estive e invernali.

Se sei ancora indeciso nella scelta tra gomme 4 stagioni ed invernali il video #SicurEDU qui sotto ti aiuterà sicuramente a chiarire le idee.

I TEST PIU’ RECENTI SULLE MIGLIORI GOMME 4 STAGIONI 2023 – 2024

Nella lista dei test sulle migliori gomme 4 stagioni 2023 – 2024 aggiornata costantemente, abbiamo suddiviso in paragrafi per tipologia e dimensioni le prove condotte da vari enti indipendenti, (il Touring Club Svizzero (TCS) e l’Automobile Club Tedesco (ADAC) o da riviste specializzate). Come anticipato in apertura, anche i test meno recenti sono un valido aiuto nell’acquisto delle gomme per varie ragioni:

gli pneumatici restano sul mercato per diversi anni dopo il lancio e sono l’offerta più recente di un brand in media per 4-5 anni. Occhio a non farvi illudere dalla Marca, ma verificate anche come cambiano le prestazioni tra generazioni diverse dello stesso modello o tra modelli diversi della stessa marca e dimensione. Saprete fare un acquisto più consapevole senza lasciarvi guidare esclusivamente dall’installatore, che potrebbe avere tutto l’interesse a consigliarvi gomme da cui trae un margine maggiore;

dello stesso modello della stessa marca e dimensione. Saprete fare un acquisto più consapevole senza lasciarvi guidare esclusivamente dall’installatore, che potrebbe avere tutto l’interesse a consigliarvi gomme da cui trae un margine maggiore; potrete vedere quanto sono migliorati gli pneumatici All season più diffusi nei test. Ricordate che le performance e quindi i risultati possono variare molto in base alle condizioni di prova (temperatura, umidità, usura del fondo stradale, ecc.). Le valutazioni possono differire anche tra Modelli diversi della stessa Marca o anche tra stessa Marca e Modello, ma con dimensioni diverse in due comparative separate. Prendetevi il tempo che vi serve per trovare le migliori gomme 4 stagioni adatte alle vostre esigenze. Buona lettura!

