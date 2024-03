Test gomme 4 stagioni 205/55 R16: la classifica Tyre Reviews

Il portale specializzato Tyre Reviews ha condotto un test sulle gomme 4 stazioni diverso dal solito. Ha messo a confronto 7 pneumatici All Season 205/55 R16 per auto medie (segmento C) stabilendo quali sono quelle più performanti tar le marche Premium. Nei paragrafi seguenti vi raccontiamo come è avvenuto il test con la classifica delle gomme 4 stagioni 205/55 R16 con pro e contro e il video delle prove.

SCELTA GOMME 4 STAGIONI CRESCE IN EUROPA

Le gomme All Season sono diventate sempre più popolari tra gli automobilisti e le più vendute in Europa anche grazie al clima invernale meno rigido che permette di risparmiare il cambio gomme stagionale estate-inverno. Gli automobilisti che affrontano condizioni invernali intense sporadicamente possono trovare nelle gomme 4 stagioni una valida alternativa per comfort, sicurezza e conformità alle disposizioni sulla dotazione invernale (obbligo di catene a bordo su alcune strade).

Rispetto ad alcuni anni fa, le gomme All Season sono migliorate, ma come in ogni equilibrio tra condizioni opposte, c’è sempre una caratteristica che tende a prevalere sulle altre. A tal proposito puoi vedere i test sulle migliori gomme All season più recenti. Se sei indeciso sulla scelta il video #SicurEDU di seguito ti aiuterà a chiarire le idee.

IL TEST GOMME 4 STAGIONI 205/55 R16DI TYRE REVIEWS

Il test gomme 4 stagioni 205/55 R16 di Tyre Reviews ha messo a confronto le gomme Allseason dei Brand Premium con 1 Brand Budget (se non conosci le differenze, ecco cosa cambia tra marche di prima, seconda e terza linea) in ambiti molto trasversali con una VW Golf 1.4. Le prove hanno riguardato:

Neve – maneggevolezza (valutazione in secondi), trazione (prova di accelerazione tra 5 e 40 km/h) e frenata (da 40 a 5 km/h).

– maneggevolezza (valutazione in secondi), trazione (prova di accelerazione tra 5 e 40 km/h) e frenata (da 40 a 5 km/h). Bagnato – maneggevolezza, aquaplaning e frenata (da 80 a 5 km/h).

– maneggevolezza, aquaplaning e frenata (da 80 a 5 km/h). Asciutto – maneggevolezza e frenata (da 100 a 5 km/h).

– maneggevolezza e frenata (da 100 a 5 km/h). Rumorosità ;

; Resistenza Al Rotolamento, che impatta sul consumo di carburante.

di carburante. Prezzo.

TEST PNEUMATICI 4 STAGIONI 205/55 R16: LA CLASSIFICA TYRE REVIEWS

Ecco di seguito la classifica delle gomme 4 stagioni 205/55 R16 dalla posizione più bassa a quella più alta, con i pro e i contro che Tyre Review racconta anche nel video qui sopra.

7.Fronway Fronwing AS

Pro: “Prezzo d’acquisto basso, buone prestazioni sulla neve”

“Prezzo d’acquisto basso, buone prestazioni sulla neve” Contro: “Scarsa aderenza sull’asciutto, aderenza pericolosamente bassa sul bagnato”

6.Yokohama BluEarth 4S AW21

Pro: “Livelli di aderenza molto elevati su neve, migliore frenata su ghiaccio, prezzo di acquisto più basso”

“Livelli di aderenza molto elevati su neve, migliore frenata su ghiaccio, prezzo di acquisto più basso” Contro: “Si comporta meglio su neve e ghiaccio che su asciutto e bagnato. Non è un cattivo prodotto, e si è comportato molto bene sulla neve, ma forse un po’ troppo buono per uno pneumatico per tutte le stagioni in quanto è stato decisamente surclassato quando non era in condizioni invernali”

5.Dunlop Sport All Season

Pro: “Buona manovrabilità su asciutto e bagnato, buona frenata su neve, bassa resistenza al rotolamento”

“Buona manovrabilità su asciutto e bagnato, buona frenata su neve, bassa resistenza al rotolamento” Contro: “Spazi di frenata estesi su asciutto e bagnato, minore aderenza su ghiaccio, maggiore usura con conseguente valore medio”

4.Michelin CrossClimate 2

Pro: “Buona aderenza sull’asciutto, elevata resistenza all’aquaplaning, migliore sulla neve, rumore più basso nel test, resistenza al rotolamento più bassa nel test”

“Buona aderenza sull’asciutto, elevata resistenza all’aquaplaning, migliore sulla neve, rumore più basso nel test, resistenza al rotolamento più bassa nel test” Contro: “Frenate lunghe sul bagnato, prezzo di acquisto elevato con usura media significano caro per km”

3.Pirelli Cinturato All Season SF3

Pro: “ Migliore sull’asciutto con lo spazio di frenata più breve e il tempo sul giro più veloce, ottimo sul bagnato, migliore resistenza all’aquaplaning nel test, ottimo nella trazione e nella manovrabilità sulla neve, migliore trazione sul ghiaccio, bassa rumorosità”

Migliore sull’asciutto con lo spazio di frenata più breve e il tempo sul giro più veloce, ottimo sul bagnato, migliore resistenza all’aquaplaning nel test, ottimo nella trazione e nella manovrabilità sulla neve, migliore trazione sul ghiaccio, bassa rumorosità” Contro: “Frenata su neve leggermente prolungata, usura più elevata con conseguente valore complessivo più basso”

2.Bridgestone Turanza All Season 6

Pro: “Buono su asciutto e bagnato, buona resistenza all’aquaplaning, bassa usura, buon rapporto qualità/prezzo”

“Buono su asciutto e bagnato, buona resistenza all’aquaplaning, bassa usura, buon rapporto qualità/prezzo” Contro: “Prestazioni sulla neve inferiori alla media (ma comunque molto superiori a quelle di uno pneumatico estivo), resistenza al rotolamento media”

1.Continental AllSeasonContact 2