Test gomme 4 stagioni 235/55 R18: la classifica 2022 di Gute Fahrt

7 brand premium a confronto nel test gomme 4 stagioni 235/55 R18: ecco la classifica 2022 della rivista tedesca Gute Fahrt

La rivista tedesca Gute Fahrt ha pubblicato la classifica del test gomme 4 stagioni 2022 mettendo a confronto le marche premium di gomme All Season 235/55 R18. Le gomme “ibride” efficaci in estate e certificate per l’inverno sono la scelta ottimale per chi affronta condizioni non troppo impegnative (prevalentemente per essere in regola con le ordinanze invernali e l’obbligo delle catene a bordo). Ma quali sono le gomme 4 stagioni più performanti nella misura testata dai tedeschi? Ecco la classifica con i voti estivi e invernali. Se stai cercando misure di pneumatici diverse, guarda i test più recenti sulle migliori gomme 4 stagioni.

GOMME 4 STAGIONI VS INVERNALI

Come riporta PneusNews, il magazine specializzato in pneumatici, anche Gute Fahrt concorda con le conclusioni della maggior parte di test sulle gomme all season. Le performance individuali in estate e in inverno sono un gradino sotto a quelle delle gomme estive e invernali considerate separatamente. “Sono al livello di buoni pneumatici invernali di 10-15 anni fa, e quindi si possono usare in inverno senza troppe preoccupazioni”. Tuttavia “gli pneumatici per tutte le stagioni non possono mai evocare le prestazioni dei buoni pneumatici invernali. Non si può e non dovreste aspettarvelo”. Se siete indecisi, nel video seguente spieghiamo meglio le differenze tra gomme estive, invernali e all season con l’aiuto di un esperto.

TEST GOMME 4 STAGIONI 235/55 R18: LE PROVE

Il test gomme 4 stagioni 2022 di Gute Fahrt ha fatto emergere una valutazione più approfondita nell’impiego estivo (l’80% del voto pesa sul giudizio finale) che in quello invernale (20%).

Le prove estive sulle gomme all season hanno riguardato:

– maneggevolezza su asciutto e bagnato;

– frenata su asciutto e bagnato;

– resistenza all’aquaplaning longitudinale e trasversale;

– resistenza al rotolamento;

– comfort;

– rumorosità.

Le prove invernali sulle gomme all season hanno riguardato:

– maneggevolezza su neve;

– trazione su neve;

– frenata con ABS su neve.

TEST GOMME 4 STAGIONI 235/55 R18: LE MIGLIORI SECONDO GUTE FAHRT

Ecco di seguito la classifica delle gomme 4 stagioni più performanti nel test della rivista tedesca, elencate dall’ultima alla prima posizione con una sintesi del giudizio.

7. Nokian Seasonproof SUV: Discreto

– prova estiva: Discreto –

– prova invernale: Buono –

6. Falken Euro All Season AS210: Discreto

– prova estiva: Discreto +

– prova invernale: Discreto

5. Vredestein Quatrac Pro: Discreto +

– prova estiva: Discreto +

– prova invernale: Discreto +

4. Pirelli Cinturato All Season SF2: Buono –

– prova estiva: Buono –

– prova invernale: Buono

3. Bridgestone Weather Control A005 Evo: Buono +

– prova estiva: Buono +

– prova invernale: Buono +

2. Goodyear Vector 4Seasons Gen-3: Molto buono

– prova estiva: Molto Buono +

– prova invernale: Buono +

1. Continental AllSeasonContact: Molto buono

– prova estiva: Molto Buono

– prova invernale: Buono.