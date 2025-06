Test pneumatici All Season 225/45 R17: la classifica europea 2025

Gli pneumatici all-season promettono un equilibrio tra le esigenze dell’estate e quelle dell’inverno, con l’obiettivo di liberare l’automobilista dalla necessità di sostituzioni stagionali. Ma nella realtà, non tutti riescono a mantenere queste promesse. Il nuovo test condotto da ADAC in collaborazione con ÖAMTC sulla misura 225/45 R17 – particolarmente diffusa su berline e compatte – ha rivelato un panorama variegato: solo 4 modelli si sono distinti in positivo, mentre altrettanti sono risultati chiaramente insufficienti. Se stai cercando misure di pneumatici diverse, guarda i test più recenti sulle migliori gomme 4 stagioni.

IL TEST PNEUMATICI ALL SEASON 225/45 R17 DEL 2025

Il test ha preso in considerazione 16 pneumatici per tutte le stagioni. Due i pilastri principali della valutazione: sicurezza di guida (comportamento su asciutto, bagnato, neve e ghiaccio) e prestazioni ambientali (usura, consumo di carburante, rumorosità). Ogni parametro è stato analizzato in condizioni reali, con prove su pista asciutta e bagnata, e test invernali condotti a Ivalo, in Finlandia.

COME VANNO GLI PNEUMATICI 4 STAGIONI SUL BAGNATO?

Il comportamento sul bagnato continua a rappresentare un tallone d’Achille per molti pneumatici. La differenza di prestazione è drammatica: tra il migliore e il peggiore pneumatico si registrano fino a 11,3 metri di differenza nello spazio di frenata da 80 km/h. In termini pratici, quando l’auto con pneumatici Continental è già ferma, quella equipaggiata con Arivo Carlorful A/S sta ancora viaggiando a oltre 40 km/h: un dettaglio che può fare la differenza tra un incidente evitato e uno inevitabile.

PNEUMATICI ALL SEASON ECONOMICI: PREZZO BASSO, MOLTE LACUNE

Il test lancia un chiaro messaggio contro l’acquisto impulsivo di pneumatici sconosciuti o acquistati online solo per il prezzo. Modelli come Arivo Carlorful A/S, Petlas Multi Action PT565, CST Medallion All Season ACP1 e APlus AS909 hanno ricevuto la valutazione “scarsa”. Le ragioni sono molteplici: frenata debole, scarsa aderenza sul bagnato o sulla neve, usura prematura. In altre parole, non sono adatti a circolare in sicurezza tutto l’anno.

ADAC: ANCHE GLI ALL SEASON FAMOSI POSSONO DELUDERE

Un brand noto non è sempre sinonimo di qualità. Barum Quartaris 5, marchio economico del gruppo Continental, ha ottenuto solo una valutazione “sufficiente” (3,9), penalizzato in particolare dalle prestazioni su asciutto. Anche Vredestein Quatrac Pro+, Nexen N’Blue 4Season 2 e Superia Ecoblue2 4S hanno deluso, classificandosi in coda alla classifica.

GLI PNEUMATICI “SODDISFACENTI”: UN COMPROMESSO ACCETTABILE

Tra i modelli di fascia media, quattro pneumatici hanno ottenuto la valutazione “soddisfacente”. Si tratta di:

Michelin CrossClimate 2 (2,7)

(2,7) Dunlop All Season 2 (2,9)

(2,9) BFGoodrich Advantage All-Season (2,9)

(2,9) Viking FourTech Plus (3,0)

Questi pneumatici si comportano discretamente in tutte le condizioni, ma presentano alcuni limiti che li rendono meno versatili rispetto ai primi della classe. Tuttavia, per un automobilista con esigenze specifiche o un budget contenuto, possono rappresentare una scelta ragionevole.

QUATTRO PNEUMATICI ALL SEASON PROMOSSI A PIENI VOTI

È un risultato incoraggiante: ben quattro pneumatici hanno ottenuto la valutazione “buono”, segnando un importante miglioramento rispetto ai test precedenti. A guidare la classifica troviamo Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 e Continental AllSeasonContact 2, entrambi con un punteggio complessivo di 2,3. Seguono da vicino Pirelli Cinturato All Season SF 3 e Bridgestone Turanza All Season 6, entrambi con 2,5.

DURATA GOMME 4 STAGIONI: GOODYEAR VINCE ANCHE SULLA LUNGA DISTANZA

Un altro parametro chiave è la durata chilometrica. Anche in questo campo, Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 eccelle con una stima di oltre 68.000 km prima del cambio. Un dato che fa riflettere: con pneumatici economici come il Superia Ecoblue2 4S, per coprire la stessa distanza servirebbero due treni completi. Investire in qualità può dunque significare anche risparmiare sul lungo periodo.

CLASSIFICA FINALE: DAL MIGLIORE AL PEGGIORE

Ecco la classifica completa con pro e contro degli esperti nei test dell’ADAC e dell’ÖAMTC di ciascun modello :

1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 (2,3)

Pro : Ottima durata, eccellente su bagnato e neve

: Ottima durata, eccellente su bagnato e neve Contro: Leggermente meno preciso su asciutto alle alte temperature

2. Continental AllSeasonContact 2 (2,3)

Pro : Eccellente equilibrio complessivo, ottimo in ogni condizione

: Eccellente equilibrio complessivo, ottimo in ogni condizione Contro: Prezzo leggermente superiore alla media

3. Pirelli Cinturato All Season SF 3 (2,5)

Pro : Prestazioni solide, buona risposta su asciutto e neve

: Prestazioni solide, buona risposta su asciutto e neve Contro: Piccoli compromessi su strade invernali estreme

4. Bridgestone Turanza All Season 6 (2,5)

Pro : Ben bilanciato, affidabile tutto l’anno

: Ben bilanciato, affidabile tutto l’anno Contro: Meno brillante su neve

5. Michelin CrossClimate 2 (2,7)

Pro : Forte in inverno, molto durevole

: Forte in inverno, molto durevole Contro: Comportamento solo discreto su bagnato

6. Dunlop All Season 2 (2,9)

Pro : Buone performance ambientali, affidabile sulla neve

: Buone performance ambientali, affidabile sulla neve Contro: Leggero calo di performance su asciutto

7. BFGoodrich Advantage All-Season (2,9)

Pro : Prezzo competitivo, buona tenuta su neve

: Prezzo competitivo, buona tenuta su neve Contro: Limitato sul bagnato

8. Viking FourTech Plus (3,0)

Pro : Comportamento equilibrato

: Comportamento equilibrato Contro: Nessuna eccellenza, mediocrità diffusa

9. Vredestein Quatrac Pro+ (3,8)

Pro : Buona media

: Buona media Contro: Prestazioni inferiori alle aspettative su neve e asciutto

10. Barum Quartaris 5 (3,9)

Pro : Prezzo contenuto

: Prezzo contenuto Contro: Scarse prestazioni su asciutto

11. Nexen N’Blue 4Season 2 (3,9)

Pro : Economico

: Economico Contro: Poco efficace su neve e bagnato

12. Superia Ecoblue2 4S (3,9)

Pro : Costo iniziale molto basso

: Costo iniziale molto basso Contro: Scarsa aderenza e durata ridotta

13. CST Medallion All Season ACP1 (4,8)

Pro : Qualche spunto su asciutto

: Qualche spunto su asciutto Contro: Inadeguato su strade invernali

14. APlus AS909 (4,9)

Pro : Prezzo minimo

: Prezzo minimo Contro: Pericoloso sul bagnato

15. Arivo Carlorful A/S (5,5)

Pro : Nessuno

: Nessuno Contro: Spazi di frenata allarmanti, totalmente sconsigliato

16. Petlas Multi Action PT565 (5,5)