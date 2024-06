Test gomme 4 stagioni 205/55 R16: 9 su 16 non consigliate

La scelta delle gomme allseason è sempre più diffusa tra gli automobilisti, al posto del doppio treno invernale-estivo. Il recente test condotto dal Touring Club Svizzero (TCS), insieme all’Österreichischer Automobil, Motorrad und Touring Club (ÖAMTC) e l’Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC), ha messo alla prova 16 gomme nel test 4 stagioni nella misura 205/55 R16, evidenziando che solo 7 di essi sono raccomandati. Se stai cercando misure di pneumatici diverse, guarda i test più recenti sulle migliori gomme 4 stagioni.

TEST GOMME 4 STAGIONI 205/55 R16

Il test degli pneumatici 4 stagioni ha valutato le prestazioni in condizioni estreme, dalle elevate temperature estive (con l’asfalto a 50°C) fino alle rigide condizioni invernali su strade innevate e ghiacciate. L’obiettivo principale era garantire che gli pneumatici fornissero uno spazio di frenata ridotto e un controllo sicuro del veicolo, sia in estate che in inverno.

Gli pneumatici sono stati giudicati su 19 diversi criteri, suddivisi nelle categorie principali di “sicurezza di guida” e “bilancio ambientale”. La sicurezza di guida ha preso in considerazione le prestazioni su asfalto asciutto e bagnato, oltre che su strade innevate e ghiacciate. Il bilancio ambientale ha esaminato il chilometraggio, l’attrito, l’efficienza, la rumorosità e la sostenibilità degli pneumatici.

PNEUMATICI 4 STAGIONI NON CONSIGLIATI 205/55 R16

Questi modelli hanno mostrato prestazioni decisamente carenti, con problemi di aderenza che compromettono la sicurezza di guida, facendo sottosterzare e sovrasterzare i veicoli in maniera prematura.

Kenda Kenetica 4S

Infinity Ecofour

PNEUMATICI 4 STAGIONI CONSIGLIATI CON RISERVA 205/55 R16

Questi pneumatici hanno presentato difetti significativi che ne limitano l’efficacia in certe condizioni, pur rimanendo accettabili per un uso moderato.

Firestone Multiseason2

Sava All Weather

Nankang Cross Seasons AW-6

Toyo Celsius AS2

Semperit AllSeason-Grip

Uniroyal AllSeasonExpert 2

Yokohama BluEarth-4S

MIGLIORI PNEUMATICI 4 STAGIONI NEL TEST 205/55 R16

Goodyear Vector 4Seasons Gen-3: Ha ottenuto un punteggio del 62%, ricevendo la valutazione “molto consigliato”. Questo pneumatico si è distinto per le buone prestazioni su strade bagnate e invernali, nonostante alcune difficoltà su fondi asciutti a elevate temperature estive. L’ottimo chilometraggio previsto e la buona efficienza hanno contribuito al punteggio elevato.

Ha ottenuto un punteggio del 62%, ricevendo la valutazione “molto consigliato”. Questo pneumatico si è distinto per le buone prestazioni su strade bagnate e invernali, nonostante alcune difficoltà su fondi asciutti a elevate temperature estive. L’ottimo chilometraggio previsto e la buona efficienza hanno contribuito al punteggio elevato. Pirelli Cinturato All Season SF2: È stato l’unico pneumatico a ottenere un buon punteggio in termini di sicurezza di guida in tutte le condizioni climatiche. Tuttavia, il chilometraggio previsto è stato inferiore, risultando in una valutazione finale di “consigliato”.

Altre gomme 4 stagioni Consigliate per le prestazioni equilibrate, rendendole buone scelte per chi cerca pneumatici versatili sono:

Hankook Kinergy 4S²

Michelin CrossClimate 2

Kumho Solus 4S HA32+

Vredestein Quatrac

Falken EuroAll Season AS210

Clicca l’immagine sotto per vedere a tutta larghezza i risultati in sintesi dei test TCS, ÖAMTC e ADAC.