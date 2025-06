Sciopero trasporti luglio 2025: gli stop di bus, treni e aerei

È alle viste una raffica di scioperi nei trasporti a luglio 2025: la cosa non ci sorprende affatto considerando che ad agosto scatta il periodo di garanzia e di conseguenza tutte le agitazioni sindacali vengono programmate prima della pausa estiva per non violare la normativa di settore. Se hai in programma di partire nel mese di luglio, controlla con attenzione il calendario degli scioperi per pianificare gli spostamenti senza rischiare di restare a terra.

SCIOPERO TRASPORTI LUGLIO 2025 TPL (AUTOBUS, METRO, TRAM)

Sabato 5 luglio: personale società ARST province di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano – proclamato da Orsa Autoferro Tpl (24 ore);

lunedì 7 luglio: personale società ATC di La Spezia – proclamato da Cub Trasporti (4 ore dalle 11:00 alle 15:00);

lunedì 7 luglio: personale società Scoppio Autolinee di Roma – proclamato da Faisa-Cisal (4 ore dalle 12:30 alle 16:30);

lunedì 7 luglio: personale società Sabato Viaggi di Roma – proclamato da Faisa-Cisal (4 ore dalle 12:30 alle 16:30);

martedì 8 luglio: personale imprese che svolgono attività ferroviaria nel trasporto pubblico locale – proclamato da Cub Trasporti (intera prestazione lavorativa);

domenica 13 luglio: personale società TPL Linea di Savona – proclamato da Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Ugl-Fna/Faisa-Cisal/Sial-Cobas + Rsu (24 ore);

lunedì 14 luglio: personale società Autolinee Russo di Palermo – proclamato da Faisa-Cisal (4 ore dalle 9:30 alle 13:30);

lunedì 14 luglio: personale società Segesta Autolinee di Palermo – proclamato da Faisa-Cisal (4 ore dalle 9:30 alle 13:30);

lunedì 14 luglio: personale società Etna Trasporti di Catania – proclamato da Faisa-Cisal (4 ore dalle 9:30 alle 13:30);

lunedì 14 luglio: personale società Interbus di Etna – proclamato da Faisa-Cisal (4 ore dalle 9:30 alle 13:30);

venerdì 18 luglio: personale società Net-Nord Est Trasporti di Monza e Trezzo sull’Adda – proclamato da AL Cobas (4 ore dalle 18:00 alle 22:00);

venerdì 18 luglio: personale società ATC Esercizio, Trotta Bus Service, Autoservizi Riccitelli di La Spezia – proclamato da Filt-Cgil/Uilt-Uil/Ugl-Fna/Cobas (4 ore dalle 11:00 alle 15:00);

sabato 19 luglio: personale società Sati di Campobasso – proclamato da Filt-Cgil/Faisa-Cisal/Ugl Autoferro (4 ore dalle 8:30 alle 12:30);

sabato 26 luglio: personale turnista società EAV sede di Ischia e Procida – proclamato da Orsa Trasporti Autoferro Tpl (4 ore dalle 19:55 alle 23:55).

SCIOPERI TRASPORTI LUGLIO 2025 TRENI

Lunedì 7 e martedì 8 luglio: personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – proclamato da Assemblea nazionale Pdm/Pdb Gruppo FSI (21 ore dalle 21:00 del 7/7 alle 18:00 dell’8/7);

lunedì 7 e martedì 8 luglio: personale imprese che svolgono attività ferroviaria – proclamato da Cub Trasporti (21 ore dalle 21:00 del 7/7 alle 18:00 dell’8/7);

domenica 20 luglio: personale società Trenitalia addetto a vendita, assistenza e direzione business regionale Piemonte e Valle d’Aosta – proclamato da Orsa Ferrovie (23 ore dalle 3:00 del 20/7 alle 2:00 del 21/7);

domenica 20 luglio: personale società RFI della Sala Blu-Coami di Milano (8 ore dalle 9:00 alle 16:59).

GLI SCIOPERI DEI TRASPORTI A LUGLIO 2025: AEREI

Giovedì 10 luglio: personale aziende handling associate Assohandlers operanti nei sedimi aeroportuali italiani – proclamato da Flai Trasporti e Servizi (24);

giovedì 10 luglio: personale società Swissport Italia aeroporto di Milano Linate – proclamato da Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Cub Trasporti (24 ore dalle 0:00 alle 23:59);

giovedì 10 luglio: personale società Aviation Services aeroporto di Venezia – proclamato da Flai Trasporti e Servizi (24 ore);

giovedì 10 luglio: personale società SEA Aeroporti presso Milano Linate e Malpensa – proclamato da Cub Trasporti (24 ore dalle 0:01 alle 23:59);

giovedì 10 luglio: personale società Romeo Gestioni / appalto Gesac presso aeroporto di Napoli – proclamato da Filt-Cgil/Fit-Cisl/Ugl-Ta/Usb Lavoro Privato (4 ore dalle 11:00 alle 15:00);

giovedì 10 luglio: personale società Sogaersecurity aeroporto di Cagliari – proclamato da Ugl-Ta (4 ore dalle 13:00 alle 17:00);

venerdì 11 luglio: personale società Gesap aeroporto di Palermo – proclamato da Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Ugl-Ta (24 ore dalle 0:00 alle 23:59);

sabato 26 luglio: lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti – proclamato da Cub Trasporti (4 ore dalle 13:00 alle 17:00).

GLI SCIOPERI DEI TRASPORTI A LUGLIO 2025: TRAGHETTI

Giovedì 17 luglio: personale società Caronte & Tourist area Stretto di Messina – proclamato da Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Federmarcisal/Usclac-Uncdim-Smacd/Confintesa Mare e Porti + Rsu (8 ore dalle 9:00 alle 17:00).

L’elenco deve in ogni caso considerarsi in aggiornamento perché altri scioperi a luglio potrebbero essere proclamati nei prossimi giorni o settimane. Nel caso provvederemo ad aggiungerli. Ultimo aggiornamento: 18/6/2025.