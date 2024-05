Germania: pneumatici M+S non invernali vietati dal 2024

A partire dal 1° ottobre 2024, in Germania entrerà in vigore un importante divieto sull’uso degli pneumatici con la marcatura “M+S” a favore degli pneumatici invernali certificati, quando necessari, con la marcatura 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake). Vediamo nel dettaglio cosa cambia anche per gli automobilisti in vacanza o di passaggio, per quali categorie di veicoli e la multa prevista in caso di infrazione accertata dalla polizia tedesca.

LA LEGGE TEDESCA E L’OBBLIGO DEGLI PNEUMATICI INVERNALI

Il divieto degli pneumatici M+S è stato implementato in seguito al ricorso di un automobilista contro la multa della Polizia. Il multato, infatti, si era appellato al tribunale tedesco contro il motivo della sanzione di “non essere in possesso di pneumatici adatti alla neve”. I giudici si sono resi conto che la legge, all’epoca non faceva un chiaro riferimento alla tipologia esatta di pneumatici, ma a “geeignete Bereifung – set di pneumatici adeguato” e la multa è stata annullata.

Da allora si è deciso anche di fare chiarezza sulle norme, specificando quali pneumatici sono necessari in inverno in Germania. A novembre dello stesso anno il Bundestag ha approvato una nuova legge federale molto più specifica, lasciando del tempo di adeguamento al divieto delle gomme M+S.

PNEUMATICI INVERNALI OBBLIGATORI IN GERMANIA

Secondo la normativa tedesca, in vigore già dal 2015, è obbligatorio utilizzare pneumatici invernali quando le condizioni stradali sono caratterizzate da ghiaccio, neve, fanghiglia o gelo. La legge non specifica un periodo specifico per l’uso degli pneumatici invernali, ma si applica la regola generale “von O bis O” (da ottobre a Pasqua), che suggerisce l’uso degli pneumatici invernali durante i mesi più freddi dell’anno.

A partire da gennaio 2018, i nuovi pneumatici invernali devono essere contrassegnati anche con il simbolo alpino 3PMSF, che rappresenta un pittogramma di una montagna a tre cime con un fiocco di neve. Questo simbolo non è solo un semplice marchio applicato dal Costruttore, ma certifica standard di sicurezza più elevati per gli pneumatici quando la temperatura scende sotto i 7 °C. La maggiore sicurezza in frenata è dimostrata anche da test indipendenti di Altroconsumo.

Gli pneumatici M+S prodotti entro il 31 dicembre 2017 e privi di marcatura 3PMSF saranno ammessi solo fino al 30 settembre 2024, dopodiché diventeranno illegali in Germania. Va ricordato che il simbolo 3PMSF, si può trovare sia su pneumatici invernali sia su pneumatici All Season. Il video qui sotto spiega meglio tutte le differenze.

MULTA PNEUMATICI INVERNALI ILLEGALI IN GERMANIA DAL 2024

La violazione del nuovo regolamento comporterà sanzioni significative se la Polizia accerterà il mancato utilizzo di pneumatici con simbolo 3PMSF quando previsti, come spiega anche l’ADAC. I conducenti sorpresi a guidare senza pneumatici invernali marcati 3PMSF saranno soggetti a una multa di 60 euro. Se la mancanza di pneumatici invernali causa impedimento ad altri veicoli, la multa è 80 euro. A Flensburg, in particolare, dove si tiene il registro delle infrazioni stradali, è prevista una multa di 75 euro e il taglio di un punto sulla patente di guida. La regola vale anche per autocarri e autobus.

Dalla prescrizione sono esclusi: