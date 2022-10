Test pneumatici 4 stagioni 195/55 R16: la classifica Autobild

La classifica Autobild e i risultati dei test pneumatici 4 stagioni 195/55 R16 in cui sono state confrontate 15 gomme, con pro e contro

Quali sono le gomme All Season consigliate per auto di segmento B? Nei prossimi paragrafi parliamo in dettaglio del test pneumatici 4 stagioni 2022 – 2023 della rivista Autobild. I colleghi tedeschi hanno messo a confronto le gomme per tutto l’anno con certificazione invernale nella misura 195/55 R16, ed ecco la classifica con pro e contro. Se stai cercando misure di pneumatici diverse, guarda i test più recenti sulle migliori gomme 4 stagioni.

TEST PNEUMATICI 4 STAGIONI 195/55 R16

Il test pneumatici 4 stagioni di Autobild ha fatto emergere dalle fasi eliminatorie 15 gomme all season 195/55 R16. Nei test effettuati con una Volkswagen Polo sono state valutate le prestazioni su asciutto, bagnato e neve, considerando anche l’aspetto ambientale (resistenza al rotolamento e consumo di carburante) e prezzo. Le gomme arrivate in finale, in ordine alfabetico sono:

– Bridgestone Weather Control A005-Evo (91 V)

– Continental AllSeason Contact (91 V)

– Dunlop Sport All Season (91 V)

– Falken EuroAll Season AS 210 (91 V)

– Firestone Multiseason 2 (91 V)

– Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 (91 V)

– Hankook Kinergy 4S² (91 H)

– Kleber Quadraxer 3 (91 V)

– Kumho Solus 4S HA32+ (91 V)

– Maxxis Premitra All Season AP3 (91 V)

– Michelin CrossClimate 2 (91V)

– Nexen N’blue 4Season (91 H)

– Nokian Seasonproof (91 V)

– Toyo Celsius AS2 (91 V)

– Vredestein Quatrac (91 V)

Ecco quali sono i risultati del test con pro e contro per ogni modello, dalla posizione più bassa della classifica alle gomme più performanti.

15. BRIDGESTONE WEATHER CONTROL A005-EVO (91 V): CONSIGLIATO CON RISERVA

– Pro: comportamento su Bagnato, Asciutto

– Contro: comportamento su Neve; Costi

14. MAXXIS PREMITRA ALL SEASON AP3 (91 V): CONSIGLIATO CON RISERVA

– Pro: ND

– Contro: comportamento su Neve, Bagnato, Asciutto; Costi

13. CONTINENTAL ALLSEASON CONTACT (91 V): SODDISFACENTE

– Pro: comportamento su Neve, Bagnato

– Contro: comportamento su Asciutto; Costi

12. TOYO CELSIUS AS2 (91 V): SODDISFACENTE

– Pro: Costi

– Contro: comportamento su Neve, Bagnato, Asciutto

11. FIRESTONE MULTISEASON 2 (91 V): SODDISFACENTE

– Pro: comportamento su Bagnato; Costi

– Contro: comportamento su Neve, Asciutto

10. NEXEN N’BLUE 4SEASON (91 H): SODDISFACENTE

– Pro: comportamento su Neve; Costi

– Contro: comportamento su Bagnato, Asciutto

9. MICHELIN CROSSCLIMATE 2 (91V): SODDISFACENTE

– Pro: comportamento su Neve, Asciutto

– Contro: comportamento su Bagnato; Costi

8. FALKEN EUROALL SEASON AS 210 (91 V): BUONO

– Pro: Costi

– Contro: comportamento su Neve, Bagnato, Asciutto

7. DUNLOP SPORT ALL SEASON (91 V): BUONO

– Pro: comportamento su Bagnato, Asciutto

– Contro: comportamento su Neve; Costi

6. NOKIAN SEASONPROOF (91 V): BUONO

– Pro: comportamento su Neve

– Contro: comportamento su Bagnato, Asciutto; Costi

5. KUMHO SOLUS 4S HA32+ (91 V): BUONO

– Pro: comportamento su Neve; Costi

– Contro: comportamento su Bagnato, Asciutto

4. KLEBER QUADRAXER 3 (91 V): BUONO

– Pro: comportamento su Neve, Bagnato, Asciutto

– Contro: Costi

3. HANKOOK KINERGY 4S² (91 H): BUONO

– Pro: comportamento su Neve, Bagnato, Asciutto

– Contro: Costi

2. VREDESTEIN QUATRAC (91 V): BUONO

– Pro: comportamento su Neve, Bagnato, Asciutto

– Contro: Costi

1. GOODYEAR VECTOR 4SEASONS GEN-3 (91 V): BUONO

– Pro: comportamento su Neve, Bagnato, Asciutto; Costi

– Contro: ND