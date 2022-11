Test gomme 4 stagioni 205/55 R17: la classifica ARBÖ – GTÜ

Su 9 pneumatici solo 4 convincono più di tutti per le prestazioni invernali ed estive: ecco il test gomme 4 stagioni 205/55 R17 ARBÖ – GTÜ con ACE

Il test gomme 4 stagioni 205/55 R17 di cui parliamo in questo articolo è stato organizzato dall’ACE (Automobile Club Europe) con GTÜ (Society for Technical Supervision) e ARBÖ (Auto Club austriaco). Tra le gomme testate in condizioni di guida estiva e invernale solo 4 su 9 modelli convincono per prestazioni superiori alla media. Ecco quali sono le gomme 4 stagioni 205/55 R17 più performanti nel test 2022 – 2023. Se stai cercando misure di pneumatici diverse, guarda i test più recenti sulle migliori gomme 4 stagioni.

LE GOMME 4 STAGIONI NEL TEST ACE, ARBÖ E GTÜ

Per decretare quali sono le gomme 4 stagioni 205/55 R17 più performanti del test, i club hanno selezionato 9 prodotti adatti alla guida per tutto l’anno con certificazione invernale. In ordine alfabetico sono:

– Berlin Tires All Season 1;

– Bridgestone Weather Control A005 Evo;

– Cooper Discoverer All season;

– Continental AllseasonContact;

– Goodyear Vector 4 seasons Gen3;

– Michelin Crossclimate 2, che abbiamo testato qui nella versione SUV;

– Nokian Seasonproof;

– Vredestein Quatrac Pro;

– Toyo Celsius.

TEST GOMME 4 STAGIONI 205/55 R17 2022 – 2023

Per i tecnici che hanno commentato i risultati “A seconda del mix di materiali e della struttura del profilo, alcuni pneumatici hanno dei punti di forza in estate, altri in inverno. La tendenza è comunque quella di un continuo miglioramento dei pneumatici allseason”. I test gomme 4 stagioni 205/55 R17 organizzati da ACE, ARBÖ e GTÜ si sono svolti su piste diverse a seconda delle prove:

– test sul bagnato e asciutto al centro prove Nokian “Hakka-Ring” a Tarancón, in Spagna a temperature tra 22 e 29 °C. Frenata sul bagnato da 80 km/h;

– test trazione, frenata, handling su neve in Finlandia;

– valutazione ambientale, come resistenza al rotolamento e consumo di carburante.

Ecco il video delle prove e sotto la classifica con pro e contro.

RISULTATI DEL TEST GOMME 4 STAGIONI 205/55 R17 2022 – 2023

I risultati del test gomme 4 stagioni 205/55 R17 2022 – 2023, si possono leggere in relazione alla media dei concorrenti nelle singole valutazioni. Quindi le prestazioni tra i pro sono dovute a un punteggio in % che è superiore alla media, viceversa quelle tra i contro, sono inferiori alla media del test. Ecco i voti dall’ultima posizione alla prima:

9.Toyo Celsius: non consigliato;

– pro: Neve;

– contro: Bagnato, Asciutto, Ambiente;

8.Cooper Discoverer All season: consigliato con riserva;

– pro: ND

– contro: Neve, Bagnato, Asciutto, Ambiente;

7.Berlin Tires All Season 1: consigliato con riserva;

– pro: Neve;

– contro: Bagnato, Asciutto, Ambiente;

6.Bridgestone Weather Control A005 Evo: consigliato con riserva;

– pro: Bagnato, Asciutto, Ambiente;

– contro: Neve;

5.Vredestein Quatrac Pro: consigliato;

– pro: Bagnato, Asciutto, Ambiente;

– contro: Neve;

4.Goodyear Vector 4 seasons Gen3: consigliato;

– pro: Bagnato, Asciutto, Ambiente;

– contro: Neve;

3.Nokian Seasonproof: consigliato;

– pro: Neve, Asciutto, Ambiente;

– contro: Bagnato;

2.Continental AllseasonContact: consigliato;

– pro: Neve, Bagnato, Asciutto, Ambiente;

– contro: ND;

1.Michelin Crossclimate 2: molto consigliato;

– pro: Neve, Bagnato, Asciutto, Ambiente;

– contro: ND.