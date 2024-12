Traffico 6, 7 e 8 dicembre 2024: le previsioni per il Ponte

Molti italiani sono pronti a mettersi in viaggio per il weekend dell’Immacolata, anche se quest’anno cade di domenica e le previsioni meteorologiche non sono molto clementi, specie al centro-nord. Ma contando, per esempio, che a Milano è festa pure il 7 per Sant’Ambrogio, tanti non rinunceranno a farsi qualche giorno di vacanza pre-natalizia. Scopriamo dunque le previsioni del traffico del 6, 7 e 8 dicembre 2024, verosimilmente i giorni in cui si concentreranno le maggiori partenze e i rientri, dando anche alcune informazioni sul meteo.

TRAFFICO 6, 7 e 8 DICEMBRE 2024: INTENSO SOPRATTUTTO SABATO E DOMENICA

Le notizie sul traffico del 6, 7 e 8 dicembre 2024 prevedono criticità già a partire dal pomeriggio di venerdì 6, con i primi trasferimenti verso le località turistiche di montagna e non solo. Tuttavia le giornate più difficili per il traffico del Ponte dell’Immacolata saranno probabilmente quelle di sabato 7 dicembre, che è prefestivo, quando su strade e autostrade si mescoleranno partenze per il week-end e gite di un giorno. E quella di domenica 8, interessata fin dal mattino dal cosiddetto contro-esodo. Per quanto riguarda invece la situazione meteorologica, l’Italia sarà interessata da una energica fase di maltempo che vedrà, oltre a un sostanzioso calo delle temperature, anche una vera e propria tempesta di vento con forti mareggiate lungo le coste. Non mancheranno rovesci, temporali e nevicate fino a quote collinari. A tal proposito ricordiamo i 10 errori da non fare quando si guida su neve o ghiaccio.

Nei prossimi paragrafi il dettaglio del traffico nelle tre giornate del Ponte dell’Immacolata 2024.

PREVISIONI TRAFFICO 6 DICEMBRE 2024

Come anticipavamo, è previsto traffico sostenuto fin dalle prime ore del pomeriggio in uscita dalle grandi città e in direzione delle località di montagna e delle città d’arte. Da tenere particolarmente d’occhio la viabilità in direzione nord sulla A22 del Brennero, sull’autostrada Milano – Laghi, sulla A5 Torino – Monte Bianco e sulla A24 Roma – Teramo.

PREVISIONI TRAFFICO 7 DICEMBRE 2024

Sabato 7 dicembre traffico intenso già dalle prime ore del mattino in uscita da Milano verso laghi e montagne, ma anche in direzione Liguria, con rischio di code e rallentamenti fino al pomeriggio/sera. Da tenere particolarmente d’occhio la viabilità in direzione sud sulla A22 del Brennero, sull’autostrada Milano – Laghi, sulla A5 Torino – Monte Bianco e sulla A24 Roma – Teramo.

PREVISIONI TRAFFICO 8 DICEMBRE 2024

Traffico da attenzionare fin dal mattino e che proseguirà sulla stessa falsariga per l’intera giornata. Ad esempio le previsioni del traffico sull’autostrada del Brennero riportano il temuto ‘bollino nero’ in direzione sud nella fascia oraria dalle 12 alle 18, e il ‘bollino rosso’ nella fascia 18-24. Boccata d’ossigeno su tutte le strade e autostrade solo nelle ore serali e notturne. Attenzione alla nebbia nelle pianure del nord.

TRAFFICO 6, 7 E 8 DICEMBRE 2024: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI

Durante il weekend dell’Immacolata del 6, 7 e 8 dicembre 2024 il traffico sarà parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada (per mezzi pesanti si intendono i veicoli o i complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi). Il divieto sarà attivo durante i seguenti orari:

domenica 8 dicembre 2024: dalle 9:00 alle 22:00.

TRAFFICO 6, 7 E 8 DICEMBRE 2024: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Per monitorare in tempo reale le previsioni del traffico 6, 7 e 8 dicembre 2024 sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas), oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Ricorda di montare gli pneumatici invernali visto che l’obbligo è già scattato il 15 novembre su molte strade e autostrade d’Italia. In alternativa devi avere a bordo le catene o le calze da neve. Qui trovi invece le tratte autostradali dove sono posizionati i dispositivi Tutor per il controllo automatico della velocità.

Per la viabilità in tempo reale sulle autostrade italiane più frequentate, trovi tutte le informazioni ai seguenti link: