Traffico 23, 24, 25 e 26 dicembre 2024: le previsioni di Natale

Circa 18 milioni di italiani si metteranno in viaggio per le festività natalizie, sia per raggiungere le località turistiche, di montagna e non, che per trascorrere le vacanze di Natale con i familiari lontani. Di questi, solo 1 milione e 400 mila opterà per viaggi all’estero, e questo significa che la maggior parte circolerà su strade e autostrade italiane, che risulteranno più ingolfate del solito (anche alla luce della difficile situazione metereologica, con l’allerta neve su gran parte dell’Italia). Vediamo dunque le previsioni del traffico del 23, 24, 25 e 26 dicembre 2024.

TRAFFICO 23, 24, 25 E 26 DICEMBRE 2024: LA VIABILITÀ A NATALE

Le informazioni sul traffico del 23, 24, 25 e 26 dicembre 2024 prevedono giornate difficili per la viabilità già da lunedì 23, quando ci saranno molte partenze, e anche martedì 24 sarà piuttosto movimentato. Tuttavia la giornata più critica per il traffico di Natale sarà probabilmente quella di giovedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, perché, specie nelle ore pomeridiane e serali, diverse persone faranno rientro a casa per essere al lavoro il 27 mattina. La situazione su strade e autostrade si prospetta comunque difficile anche nella giornata di venerdì.

Per quanto riguarda invece le condizioni meteorologiche, tutte le festività di Natale 2024 saranno caratterizzate da una circolazione di aria fredda che piloterà verso l’Italia correnti instabili capaci di portare oltre alla pioggia e qualche temporale, anche la neve fino a quote relativamente basse. Sarà dunque un bianco Natale per alcune regioni con accumuli di neve che potranno essere significativi a ridosso dell’Appennino centro-meridionale fino dalle quote collinari, con la possibilità che nevicate a bassa quota possano interessare, tra il 25 e il 26, anche parte del nord, tra Veneto ed Emilia Romagna.

Ecco il dettaglio del traffico nei quattro giorni:

lunedì 23 dicembre 2024 : la maggior parte dei vacanzieri partirà proprio il 23, fin dalle prime ore del mattino approfittando della chiusura delle scuole. Occorrerà fare molta attenzione alle arterie che portano a sud (autostrade A1 e A14 su tutte) e in direzione delle località invernali, come l’A22 per il Brennero, l’A5 Torino – Monte Bianco, l’A8 Milano – Laghi e l’A24 dei Parchi che da Roma conduce in Abruzzo (Gran Sasso, Roccaraso, Scanno, ecc.);

: la maggior parte dei vacanzieri partirà proprio il 23, fin dalle prime ore del mattino approfittando della chiusura delle scuole. Occorrerà fare molta attenzione alle arterie che portano a sud (autostrade A1 e A14 su tutte) e in direzione delle località invernali, come l’A22 per il Brennero, l’A5 Torino – Monte Bianco, l’A8 Milano – Laghi e l’A24 dei Parchi che da Roma conduce in Abruzzo (Gran Sasso, Roccaraso, Scanno, ecc.); martedì 24 dicembre 2021 : il giorno della vigilia di Natale si prevede traffico sostenuto sulle arterie più frequentate del periodo soprattutto nella fascia oraria dalle 12 alle 18, dopodiché la viabilità andrà normalizzandosi perché i viaggiatori saranno per lo più giunti a destinazione;

: il giorno della vigilia di Natale si prevede traffico sostenuto sulle arterie più frequentate del periodo soprattutto nella fascia oraria dalle 12 alle 18, dopodiché la viabilità andrà normalizzandosi perché i viaggiatori saranno per lo più giunti a destinazione; giovedì 26 dicembre 2024: dopo aver trascorso il giorno di Natale in tranquillità, numerose persone si metteranno in viaggio a Santo Stefano per rientrare in sede. Come già anticipato in precedenza, la maggioranza si muoverà nelle ore pomeridiane e pre-serali, creando le premesse di un traffico critico (quasi da bollino nero o quanto meno rosso) sulle arterie più frequentate. Ma un buon numero partirà già al mattino, e quindi si potrebbe incontrare del traffico anche nella fascia 6-12.

N.B. Non abbiamo volutamente inserito la previsione del traffico del 25 dicembre perché di solito è ‘consacrato’ al pranzo di Natale e vede una bassa circolazione di veicoli. Potrebbe però rappresentare una buona soluzione per una ‘partenza intelligente’.

TRAFFICO 23, 24, 25 E 26 DICEMBRE 2024: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI

Durante le giornate del 23, 24, 25 e 26 dicembre 2024 il traffico sarà parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada (per mezzi pesanti si intendono i veicoli o i complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi). Il divieto sarà attivo durante i seguenti orari:

mercoledì 25 dicembre 2024 : dalle 9:00 alle 22:00;

: dalle 9:00 alle 22:00; giovedì 26 dicembre 2024: dalle 9:00 alle 22:00.

TRAFFICO 23, 24, 25 E 26 DICEMBRE 2024: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Per monitorare in tempo reale le previsioni del traffico del 23, 24, 25 e 26 dicembre 2024 sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas), oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Ricorda di montare gli pneumatici invernali visto che l’obbligo è già scattato il 15 novembre su molte strade e autostrade d’Italia. In alternativa devi avere a bordo le catene o le calze da neve. Qui trovi invece le tratte autostradali dove sono posizionati i dispositivi Tutor per il controllo automatico della velocità.

Per la viabilità in tempo reale sulle autostrade italiane più frequentate, trovi tutte le informazioni ai seguenti link: