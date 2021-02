Notizie e informazioni sul Traforo Gran Sasso: chiusure temporanee, lunghezza del percorso e pedaggi per chi arriva da est o da ovest

Inaugurato tra il 1984 e il 1993, il Traforo del Gran Sasso è la terza galleria stradale più lunga d’Italia dopo il traforo del Frejus e il tunnel del Monte Bianco (ma è la prima tra quelle situate interamente su territorio italiano), ed è anche la più lunga galleria stradale a due canne d’Europa. Il Traforo del Gran Sasso è formato infatti da due tunnel paralleli per un totale di quattro corsie (due corsie per tunnel e per senso di marcia). Si trova sull’autostrada A24 Roma-Teramo gestita dalla società Strada dei Parchi SpA. Nei prossimi paragrafi trovate numerose informazioni sul Traforo Gran Sasso: chiusura, lunghezza e pedaggi.

TRAFORO GRAN SASSO: LUNGHEZZA

La lunghezza del Traforo Gran Sasso è precisamente di 10.176 metri, contro i 12.895 del Traforo del Frejus e gli 11.611 del Tunnel del Monte Bianco. Passa proprio sotto l’omonimo massiccio (2.912 metri) facilitando il collegamento tra le regioni tirreniche e quelle adriatiche. Si sviluppa tra gli svincoli di Assergi e San Gabriele-Colledara della A24, a circa 970 metri sul livello del mare, con un percorso pressoché rettilineo salvo due curve ad ampio raggio subito dopo l’ingresso e poco prima dell’uscita (in direzione Teramo). Le due ‘canne’, di lunghezza praticamente simile (10.176 dir. Teramo vs. 10.173 dir. Roma), distano tra loro dai 400 agli 800 metri e sono collegate da brevi gallerie trasversali munite di portoni tagliafumo. Esiste inoltre un terzo tunnel di servizio, sul lato Teramo, lungo 2.628 metri. Sul fornice ovest del Traforo del Gran Sasso è collocato l’accesso ai celebri laboratori sotterranei dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

TRAFORO GRAN SASSO: CHIUSURA

Il Traforo del Gran Sasso è talvolta sottoposto a chiusure temporanee per lavori di manutenzione (più raramente per maltempo). Ad esempio prossimamente è prevista la chiusura del traforo dalle ore 22:00 dei giorni 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 febbraio 2021 alle ore 6:00 dei giorni successivi, limitatamente alla carreggiata ovest in direzione L’Aquila/Roma o svincolo della A25. Pertanto nei giorni e negli orari indicati i veicoli provenienti da Teramo, Giulianova o dalla A14 dovranno obbligatoriamente uscire dall’A24 tramite lo svincolo di San Gabriele-Colledara. Per informazioni più dettagliate e aggiornate sulle chiusure del Traforo del Gran Sasso vi invitiamo a seguire questo link.

PEDAGGI TRAFORO DEL GRAN SASSO

A differenza di altre importanti gallerie come quella del Frejus o del Monte Bianco, per attraversare il Traforo del Gran Sasso non si paga una tariffa specifica ma il semplice pedaggio per il transito sull’autostrada A24. Approssimativamente dalla barriera di Roma Est a Teramo si pagano 17,50 euro, da L’Aquila a Teramo 5,40 euro, da Roma Est a Pescara (via A25) 20,20 euro. Il tratto del traforo tra Assergi e San Gabriele-Colledara costa 2,20 euro. Le tariffe si riferiscono ai veicoli di classe A (auto e moto). Cliccate qui per calcolare altri pedaggi.