Traffico 1, 2 e 3 novembre 2024: le previsioni del Ponte

La chiusura delle scuole prevista in alcune regioni, anche a causa dello sciopero generale del pubblico impiego, potrebbe favorire, per chi se lo può permettere, un bel Ponte di Ognissanti da venerdì 1 a domenica 3 novembre 2024, con conseguente aumento del traffico sulle arterie più frequentate. Vediamo dunque quali sono le ultime notizie sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane, considerando anche le previsioni meteo che per fortuna sono abbastanza benevoli (ma attenzione alla probabile nebbia).

TRAFFICO 1, 2 E 3 NOVEMBRE 2024

Le prime partenze in direzione delle località di vacanza inizieranno già dal pomeriggio di giovedì 31 ottobre, subito dopo l‘uscita dagli uffici, ma il grosso degli spostamenti è atteso al mattino di venerdì 1° novembre. Si prevede traffico molto intenso da Milano e Torino verso la Liguria e dal capoluogo lombardo in direzione laghi, viabilità a rischio anche sulla A4 in direzione est e sulla A22 verso il Brennero. Allo stesso tempo, come sempre, tanti turisti si spingeranno verso le città d’arte: attenzione quindi al traffico nell’area di Venezia, Firenze, Bologna e Roma, ma non solo. Dalla Capitale molte persone potrebbero decidere di spostarsi in direzione Abruzzo, ingolfando la A24, oppure in direzione sud verso Napoli e la Campania. Sempre molto frequentata anche la A14 adriatica, seppur in misura minora rispetto alle abitudini estive.

Il traffico del Ponte di Ognissanti molto probabilmente calerà nella giornata di sabato 2 novembre, per poi riesplodere domenica 3, in occasione dei rientri. Guida con estrema prudenza, specie nell’eventualità di imbattersi in foschie dense e banchi di nebbia.

Consigli utili per gestire i viaggi con la nebbia:

Ricordiamo inoltre che sebbene l’obbligo scatti il prossimo 15 novembre, sulle strade che ne prevede l’utilizzo è già possibile circolare con pneumatici invernali (in alternativa bisogna avere a bordo le catene o le calze da neve).

PREVISIONI METEO 1, 2 E 3 NOVEMBRE 2024

Il 1° novembre tempo stabile e soleggiato su tutta la penisola ma con foschie dense e banchi di nebbia in Val padana e sui settori pianeggianti delle regioni centrali, presenti soprattutto nottetempo e nelle prime ore del mattino, poi in parziale diradamento. Sabato 2 novembre il tempo sarà molto simile (soleggiato ma con pericolo nebbia), se si esclude l’arrivo di nubi basse sulla Liguria e di parziali addensamenti nuvolosi su Toscana e isole maggiori. Infine domenica 3 novembre nubi sparse con ampie schiarite al nord e al centro, nuvoloso con locali aperture sui litorali adriatici del centro-sud, sereno altrove. Temperature stabili per l’intero fine settimana con massime di 24°C.

TRAFFICO PONTE DI OGNISSANTI: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI

Durante il Ponte di Ognissanti dal 1° al 3 novembre 2024 il traffico sarà parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada (per mezzi pesanti si intendono i veicoli o i complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi). Il divieto sarà attivo durante i seguenti orari:

venerdì 1 novembre 2024 : dalle 9:00 alle 22:00;

: dalle 9:00 alle 22:00; domenica 3 novembre 2024: dalle 9:00 alle 22:00.

TRAFFICO 1, 2 E 3 NOVEMBRE 2024: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Per monitorare in tempo reale le previsioni del traffico 1, 2 e 3 novembre 2024 sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas) oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Ricorda che sebbene le società concessionarie autostradali hanno programmato le proprie attività in modo che, nei fine settimana, siano rimossi i cantieri di lavoro temporanei, ce ne sono diversi che non sono tecnicamente removibili. Clicca qui per conoscere l’elenco dei cantieri inamovibili nelle autostrade. Qui trovi invece le tratte autostradali dove sono posizionati i dispositivi Tutor per il controllo automatico della velocità.

Per la viabilità in tempo reale sulle autostrade italiane più frequentate, trovi tutte le informazioni ai seguenti link: