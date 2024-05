Tesla Autopilot: meno incidenti nel 2024, ma va KO con la nebbia

Una notizia che fa ben sperare negli sviluppi della guida autonoma Tesla riguarda il nuovo bollettino sui dati dei test su strada relativi alla sua tecnologia di guida autonoma Autopilot per il primo trimestre del 2024. Secondo i dati pubblicati spontaneamente da Tesla, le auto della flotta con Autopilot attivo hanno registrato un incidente ogni 7,63 milioni di miglia percorse. Vale a dire un miglioramento del 47% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ma intanto altrove, anche i clienti privati che utilizzano l’Autopilot, testimoniano le loro esperienze, mostrando che l’Autopilot Tesla non ha riconosciuto le luci di un passaggio al livello chiuso. Risultato: Tesla distrutta, ma dai video pubblicati che alleghiamo qui sotto, il sistema avrebbe potuto intervenire almeno 5 secondi prima dell’impatto.

AUTOPILOT TESLA 11 VOLTE PIU’ SICURO DELLE AUTO CIRCOLANTI NEGLI USA

Per mettere in prospettiva l’efficacia di Autopilot, la media degli Stati Uniti per tutte le auto circolanti è di un incidente ogni 0,670 milioni di miglia percorse. È importante sottolineare, come riporta InsideEvs, che questa statistica nazionale include una flotta di veicoli molto più vecchia e con meno sistemi di sicurezza rispetto alle moderne Tesla. Tuttavia, anche senza questi fattori, la performance nel rapporto Tesla con Autopilot è circa 11 volte superiore alla media nazionale, evidenziando l’efficacia del sistema di assistenza alla guida.

I 5 SECONDI DELL’AUTOPILOT TESLA PRIMA DELL’INCIDENTE AL PASSAGGIO A LIVELLO

Nonostante questi risultati promettenti, la tecnologia Autopilot non è priva di critiche (in questo articolo abbiamo parlato del tragico incidente a nel 2019 a Delray Beach in Florida). Ci sono stati diversi incidenti riportati dai clienti, in particolare in situazioni di maltempo o scarsa visibilità, dove il sistema non ha funzionato come previsto. Un caso emblematico è quello di Craig Doty II nell’Ohio, che ha subito un incidente con la sua Tesla mentre il sistema Autopilot era attivo.

Doty, che si è dichiarato colpevole dell’impatto, ha dichiarato alla Polizia che l’auto non ha riconosciuto il treno in movimento durante una mattinata con fitta nebbia, andandosi a schiantare con il braccio del passaggio a livello. L’impatto, come vi vede dal video qui sotto, non ha coinvolto anche il treno in corsa grazie alla distanza tra le barriere e il binario, ma mostra anche che le luci lampeggianti si vedevano molto prima dell’impatto.

TESLA AUTOPILOT KO CON LA NEBBIA: IL COMMENTO DEL CONDUCENTE

Secondo Doty, il sistema Autopilot sembrava funzionante normalmente fino a pochi secondi prima dell’incidente. Nonostante le condizioni nebbiose, il video dell’auto e il rapporto della polizia mostrano che i vagoni merci e le luci lampeggianti erano visibili almeno cinque secondi prima della collisione.

Doty, pur ammettendo la sua responsabilità, ha espresso dubbi sull’affidabilità della tecnologia in situazioni critiche, sottolineando che ci si può facilmente fidare eccessivamente del sistema. “Ti accontenti del fatto che sa quello che sta facendo e di solito è più cauto di quanto lo sarei io come guidatore”.