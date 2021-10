Incidenti autostrada oggi: dove controllare

Vuoi conoscere gli incidenti in autostrada di oggi per evitare le tratte interessate e organizzare meglio il tuo viaggio? Scopri dove controllare se ci sono stati sinistri

Gli incidenti in autostrada sono spesso fatali per le persone coinvolte, per via delle velocità medie più elevate rispetto alle altre strade. e inoltre procurano gravi disagi alla circolazione, comportando talvolta persino la chiusura di intere tratte. È giusto dunque, prima di mettersi in viaggio, informarsi su eventuali incidenti in autostrada di oggi, in modo da organizzarsi di conseguenza annullando la trasferta o scegliendo un percorso alternativo. Vediamo dove controllare se c’è stato un incidente.

INCIDENTI AUTOSTRADA OGGI: CONTROLLARE SU GOOGLE NEWS

A nostro parere una delle maniere migliori per controllare gli incidenti di oggi in autostrada è consultare Google News, operazione che si può fare sia al pc che su dispositivo mobile (c’è pure un’apposita app). Basta fare una ricerca con le parole chiave adatte, ad esempio “incidente autostrada”, per leggere le ultimissime notizie sui sinistri autostradali verificatisi in giornata e sui possibili disagi alla viabilità. Consigliamo di impostare la ricerca, mediante il tab Strumenti, non per pertinenza ma per data.

INCIDENTI AUTOSTRADA OGGI: CONTROLLARE SU SITI E APP DEI GESTORI

Un altro buon metodo per controllare gli incidenti in autostrada di oggi consiste nell’usare i siti web o le app dei vari concessionari autostradali. Il più importante di tutti, perché gestisce il maggior numero di km in Italia, è Autostrade per l’Italia o ASPI, che attraverso le sue piattaforme ragguaglia in tempo reale su eventuali criticità presenti sulla propria rete. Gli utenti possono verificare le condizioni del traffico nelle sezioni Ultim’ora e Traffico in Real Time, che tra le altre cose segnala proprio la presenza di incidenti. Secondo noi risulta utile anche la sezione Webcam, che consente di controllare l’autostrada con immagini video in diretta. Superfluo sottolineare che anche gli altri gestori autostradali, o per lo meno la maggior parte, offre lo stesso servizio di ASPI segnalando gli incidenti stradali sulle tratte di competenza. Trovate tutte le informazioni ai seguenti link:

– A1 Milano – Napoli (Autostrada del Sole)

– A4 Torino – Trieste (Serenissima)

– A6 Torino – Savona (la Verderame)

– A7 Milano – Genova (dei Giovi)

– A10 Genova – Ventimiglia (dei Fiori)

– A14 Bologna – Taranto (Adriatica)

– A22 del Brennero

– A24 – A25 Roma – Teramo – Pescara (Strada dei Parchi)

– A26 Genova – Gravellona Toce.

INCIDENTI AUTOSTRADA DI OGGI: CONTROLLARE CON GOOGLE MAPS

Una app irrinunciabile per verificare in tempo reale gli incidenti in autostrada di oggi è ovviamente Google Maps. L’applicazione permette di visualizzare il traffico lungo una qualunque autostrada con i tempi di percorrenza previsti (e i possibili ritardi in base alla presenza di sinistri, aggiornati continuamente), i percorsi consigliati e alternativi e gli eventuali lavori lungo il tragitto. L’itinerario è segnato in blu, i tratti con traffico intenso sono in rosso e quelli con traffico moderato in arancione. Gli incidenti sono segnalati con il simbolino rosso di due vetture che si scontrano. Altre buone app per verificare il traffico sono Waze, Info Traffico e ViaMichelin.

INCIDENTE AUTOSTRADA OGGI: USARE IL SERVIZIO VIAGGIARE INFORMATI DEL CCISS

Il CCISS – Centro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale, struttura facente capo al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, attraverso il servizio Viaggiare Informati permette di reperire gratuitamente e in tempo reale, 24 ore su 24, ogni informazione sulla circolazione stradale nazionale, compresa l’ubicazione di cantieri mobili e fissi su strade e autostrade e le possibili interruzioni causate da incidenti in autostrada. Il servizio è raggiungibile contattando il numero verde telefonico 1518 o consultando l’app gratuita per iOS e per Android. L’app del CCISS è pensata anche per ovviare alle interruzioni di collegamento alla rete mobile che possono verificarsi durante il viaggio. Le info su traffico e viabilità sono inoltre disponibili sull’account Twitter del centro coordinamento.