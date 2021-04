Incidente autostradale: come chiamare i soccorsi

Se si resta malauguratamente coinvolti in un incidente autostradale, per chiamare i soccorsi, sanitari e/o meccanici, occorre farlo nel modo giusto

Un incidente autostradale non si augura a nessuno, ma qualora dovesse accadere vediamo come chiamare i soccorsi nel modo giusto. Il Codice della Strada, in ottemperanza alle disposizioni del Codice penale, impone l’obbligo di fermarsi e prestare l’assistenza occorrente (o di darne immediato avviso all’Autorità) alle persone ferite a causa di un sinistro stradale, e di porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione, anche nel caso di soli danni materiali. Ovviamente nessuno deve improvvisarsi medico e/o meccanico, per cui insieme alla prima assistenza bisogna subito attivare i soccorsi.

INCIDENTE AUTOSTRADALE: SOCCORSO SANITARIO

In caso di incidente autostradale con danni alle persone, i primi soccorritori, in genere i soggetti usciti illesi dal sinistro o altri automobilisti di passaggio, devono intervenire prestando la massima attenzione alla propria incolumità e a quella dei feriti, avendo cura di indossare il giubbotto catarifrangente e di sistemare il triangolo di pericolo, ma solo se ci sono adeguati margini di sicurezza (scopri come mettere in sicurezza la zona di un incidente). La prima cosa da fare è chiamare il 118 descrivendo bene la scena. In particolare occorre spiegare con precisione:

– cosa è successo, ossia la dinamica dell’incidente;

– dove è successo, anche aiutandosi mediante dei riferimenti stradali;

– quante sono le persone coinvolte;

– quali sono le lesioni presenti, se visibili;

– da quale numero telefonico si sta chiamando e le proprie generalità, in modo da poter essere eventualmente ricontattati.

A seconda del numero di vetture e di persone coinvolte potrebbe essere necessario chiamare anche il 112 (Forze dell’ordine) e il 115 (Vigili del fuoco).

Importante: in autostrada si possono usare anche le colonnine SOS, che sono installate lungo le corsie di emergenza ogni 2 km circa. Le colonnine consentono di generare una chiamata di soccorso sanitario e/o meccanico premendo il pulsante corrispondente: la richiesta viene ricevuta dalla sala radio territoriale competente che, mediante un operatore, contatta in viva voce la persona presente sul posto per acquisire tutte le informazioni del caso e organizzare i soccorsi.

INCIDENTE AUTOSTRADALE: SOCCORSO MECCANICO

Se l’incidente autostradale è meno grave e necessita soltanto di un intervento meccanico, si possono usare in alternativa le colonnine SOS già descritte poc’anzi oppure si può contattare telefonicamente o tramite app un soccorso meccanico autorizzato, i più importanti dei quali sono:

– ACI Global: tel. 803.116.

– Europ Assistance Vai: tel. 803.803.

Ma ce ne sono anche altri. Il soccorso autostradale meccanico di ACI è a pagamento (le tariffe sono disponibili sul sito ufficiale), tuttavia i soci dell’Automobile Club hanno a disposizione un pacchetto di assistenze gratuite composto dal soccorso stradale e da altre prestazioni accessorie di assistenza. È a pagamento anche il soccorso di Europ Assistance (info qui), ma si può usufruirne senza la necessità di sottoscrivere una polizza assicurativa. Ricordiamo che gli abbonati a Telepass, Telepass Pay o Telepass Pay X possono aggiungere l’assistenza stradale al proprio abbonamento, e che chi ha stipulato un’assicurazione auto che include il soccorso stradale deve chiamare il numero indicatogli dalla propria compagnia.

COME ATTENDERE IL SOCCORSO AUTOSTRADALE NEL MODO CORRETTO

Una volta segnalata la presenza dell’auto in panne e chiamato il carro attrezzi, è molto importante mettere al riparo gli eventuali passeggeri. Se non è possibile raggiungere un’area di servizio o un autogrill è sempre consigliato far scendere in sicurezza gli occupanti dal veicolo, facendoli preferibilmente attendere in una posizione riparata, meglio se lontani dalla sede stradale. Non sono infatti infrequenti gli incidenti che vedono coinvolte automobili ferme per guasti e altri mezzi che non le hanno avvistate o che, perdendo il controllo, le tamponano violentemente. Quindi meglio attendere il soccorso stradale in una situazione di totale sicurezza, ricordando sempre di controllare che al di là del guardrail non ci sia uno strapiombo, prima di scavalcarlo in cerca di un maggiore riparo dalle auto in transito.