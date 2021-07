Viaggiare informati: come funziona il servizio del CCISS

Viaggiare informati è il servizio del CCISS per ricevere informazioni in tempo reale sul traffico e sulla viabilità. Ecco come funziona

Avrete senz’altro già sentito parlare di Viaggiare Informati, il servizio del CCISS che fornisce in tempo reale le condizioni del traffico e della viabilità sulle strade e sulle autostrade italiane. Si tratta quindi di un servizio fondamentale, soprattutto nei periodi di maggior circolazione veicolare come quello estivo e in occasione di ponti e festività, che viene diffuso attraverso vari strumenti, dalla cara vecchia radio ai più moderni social network, per raggiungere il maggior numero possibile di utenti.

CHE COS’È IL CCISS

Il CCISS, acronimo di Centro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale, è un ente istituito nel 1990 sotto l’egida dell’attuale Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, allo scopo di coordinare tutte le informazioni sulla situazione del traffico nazionale e sulla sicurezza stradale, e di gestire il TIC (Traffic Information Center) italiano. Inizialmente collocato nella sede Rai di Saxa Rubra a Roma, nel 2009 il CCISS ha trasferito la sua centrale operativa presso il MIMS in via Caraci, sempre a Roma, lasciando a Saxa Rubra le funzioni di produzione e diffusione radiotelevisiva. La centrale opera 24 ore su 24 e si avvale della collaborazione della Polizia stradale, dei Carabinieri, dell’ANAS, dell’ACI, dell’AISCAT, di Autostrade per l’Italia e di Infoblu.

VIAGGIARE INFORMATI DEL CCISS: IL NUMERO 1518

Presso la centrale operativa del CCISS è attivo il call center telefonico del numero di pubblica utilità 1518, totalmente gratuito e attivo 24/7. Chiamando questo numero, sia da telefonia fissa che mobile, l’utente riceve non soltanto informazioni, in tempo reale, sulle condizioni di traffico sull’intera rete stradale e autostradale nazionale, ma può anche rivolgere domande più specifiche ed effettuare rilievi e segnalazioni sul traffico, contribuendo così al miglioramento del servizio pubblico. Tuttavia, prima di essere eventualmente diffuse, le segnalazioni pervenute dagli utenti sono minuziosamente verificate dagli organi di controllo (Polizia e Carabinieri).

VIAGGIARE INFORMATI CCISS: SITO, APP E ALTRI SERVIZI UTILI

Il servizio Viaggiare Informati del CCISS non si basa soltanto sul numero verde telefonico 1518, ma veicola le sue informazioni sul traffico e sulla viabilità anche mediante le seguenti piattaforme:

– il portale del CCISS Viaggiare Informati e Sicuri fornisce notizie e aggiornamenti in real time sulle condizioni del traffico, gli avvisi sui lavori programmati, i bollettini audio e video sulla circolazione e molto altro;

– le medesime informazioni sono disponibili scaricando l’app ufficiale iCCISS disponibile per dispositivi Android e iOs;

– il CCISS diffonde le informazioni anche via Twitter, con frequentissimi aggiornamenti, tramite l’account @CCISS_Ministero.

– I bollettini TV (Rai Mobilità) e radio (Onda Verde) della viabilità, in collaborazione con CCISS Viaggiare Informati e Sicuri, sono trasmessi quotidianamente, con vari passaggi orari, dal canale televisivo Rai News 24 (numero 48 del digitale terrestre) e dalle reti Radio Rai 1, 2 e 3. Informazioni sulla rete stradale e autostradale sono trasmesse anche tramite il servizio radiofonico Rai Isoradio. Inoltre il Televideo Rai dedica pagine nazionali e regionali alla situazione della viabilità, sempre a cura del CCISS.