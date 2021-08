Lavori in corso autostrade: mappa dei cantieri 2021

Rischio di forti ritardi per i lavori in corso nelle autostrade: la mappa dei cantieri aperti nell'estate 2021 per evitare le arterie più critiche

Cosa c’è di peggio, quando si parte per una vacanza, che restare impantanati per ore nel traffico a causa dei lavori in corso sulle autostrade? Eppure succede e durante l’estate 2021 sta succedendo molto spesso, specie al nord-ovest tra Lombardia, Piemonte e Liguria, anche se ad agosto alcuni cantieri sono stati momentaneamente dismessi, ove possibile, per agevolare la viabilità nel periodo più critico. Prima di mettersi in viaggio diventa quindi fondamentale conoscere la mappa dei cantieri 2021 in autostrada per evitare i lavori in corso e giungere a destinazione nei tempi previsti.

LAVORI IN CORSO AUTOSTRADE: TUTTE LE CONSEGUENZE

I problemi più frequenti che riscontrano gli automobilisti a causa dei lavori in corso in autostrada sono la riduzione delle corsie da tre a due o persino a una, il passaggio nella carreggiata opposta con viabilità a doppio senso di marcia (spesso anche in galleria), la velocità discontinua o limitata dovuta a rallentamenti e code e l’occupazione molto frequente delle corsie di emergenza, cosa tra l’altro decisamente pericolosa perché nega la possibilità di usufruire di uno spazio vitale nell’ipotesi di incidente o guasto del veicolo. Questi intoppi possono provocare ritardi nella tabella di marcia anche di alcune ore, con ipotetiche conseguenze persino sull’intera vacanza, facendo ad esempio perdere un volo, un imbarco o una coincidenza. Meglio, quindi, organizzarsi per tempo programmando una ‘partenza intelligente’ che preveda un margine di sicurezza nell’eventualità di un forte ritardo dovuto al traffico.

LAVORI IN CORSO AUTOSTRADE: DOVE SONO

Per conoscere in anticipo la posizione dei cantieri in autostrada si possono utilizzare strumenti digitali come Google Maps. Oppure servirsi di canali più tradizionali come il servizio Viaggiare Informati del CCISS, che permette di reperire gratuitamente e in tempo reale, 24 ore su 24, ogni informazione sulla circolazione stradale nazionale, compresa l’ubicazione di cantieri mobili e fissi su strade e autostrade. Le informazioni sono reperibili contattando il numero verde telefonico 1518, consultando l’app gratuita per iOS e per Android o l’account Twitter. Inoltre sui siti ufficiali delle concessionarie autostradali sono riportati tutti gli aggiornamenti su cantieri e lavori in corso, come nel caso di Autostrade per l’Italia. Ma non solo: il piano estivo 2021 di Viabilità Italia, l’organismo di controllo della Polizia Stradale, contiene le mappe dei cantieri inamovibili sulla rete autostradale a pedaggio e su quella a libero transito. I dettagli nel prossimo paragrafo.

LAVORI IN CORSO AUTOSTRADE 2021: LE MAPPE DEI CANTIERI

Di seguito, dunque, trovate le mappe dei cantieri non amovibili sulle autostrade italiane durante l’estate 2021, tratte dal piano estivo 2021 di Viabilità Italia. Le mappe segnalano con l’emoticon rossa i cantieri che potrebbero procurare forti criticità al traffico nei giorni dell’esodo vacanziero. Per tutti i lavori in corso sono indicate l’arteria autostradale e le località interessate. Quando non è specificata la direzione significa che i lavori interessano entrambe le carreggiate, mentre se non è specificato l’intervallo temporale significano che i lavori interessano tutto il periodo riportato in cima a ogni mappa. Cliccate su ciascuna mappa per visualizzarla in formato più grande.

– Nord-ovest

– Nord-est

– Centro-sud

Scaricando le mappe dei cantieri inamovibili in autostrada nell’estate 2021 (rete a pedaggio e rete a libero transito) trovate l’elenco completo dei lavori in corso, anche nei punti meno critici.