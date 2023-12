Traffico 29, 30, 31 dicembre 2023 e 1 gennaio 2024: le previsioni

Il desiderio di sfruttare al meglio i giorni di festa e le previsioni meteo tutto sommato discrete spingeranno molti italiani verso le località di vacanza per celebrare l’arrivo dell’anno nuovo. Saranno dunque tanti i veicoli in marcia su strade e autostrade nel week-end di Capodanno, e a beneficio dei partenti vediamo quali sono le informazioni sul traffico del 29, 30, 31 dicembre 2023 e 1 gennaio 2024.

TRAFFICO 29, 30, 31 DICEMBRE 2023 E 1 GENNAIO 2024: LA VIABILITÀ A CAPODANNO

Le informazioni sul traffico del 29, 30, 31 dicembre 2023 e 1 gennaio 2024 prevedono un fine settimana piuttosto difficile per la viabilità già a partire dalla mattina di venerdì 29 in direzione delle maggiori località turistiche di montagna e delle città d’arte. La situazione rimarrà critica il giorno successivo e proseguirà alla stessa maniera anche il 31, per lo meno fino alle prime ore del pomeriggio. Dopo la ‘tregua’ della mattina di Capodanno il traffico tornerà parecchio sostenuto dal pomeriggio dell’1 fino a sera, sia per i rientri che per le nuove partenze in vista dell’Epifania. Per fortuna dal 30 dicembre all’1 gennaio i viaggiatori potranno contare su una situazione meteorologica sufficientemente mite che al momento prevede sporadiche precipitazioni.

TRAFFICO 29 DICEMBRE 2023

Come detto, il 29 dicembre è il giorno in cui si concentrerà il maggior numero di partenze con traffico tra l’intenso e il critico fin dalle prime ore del mattino (sull’autostrada del Brennero c’è addirittura il bollino nero in direzione nord). Attenzione quindi alle direttrici che portano alle maggiori località turistiche invernali delle Alpi e dell’Appennino e alle arterie verso le principali città d’arte come Roma, Firenze, Venezia, Napoli e altre. Naturalmente potrebbero formarsi degli ingorghi in uscita dai maggiori centri urbani (Milano, Torino e le stesse Roma e Napoli).

Previsioni meteo: molte nubi su Liguria e Val Padana con qualche isolata pioggia o pioviggine sul Levante Ligure e sporadicamente anche in pianura. Al centro nuvoloso solo su regioni tirreniche e in Umbria con isolate piogge in Toscana, più soleggiato sull’Adriatico e sulle regioni meridionali.

TRAFFICO 30 DICEMBRE 2023

Le previsioni del traffico di Capodanno individuano nel 30 dicembre 2023 una giornata potenzialmente difficile, per lo meno nella prima metà, visto che strade e autostrade saranno percorse in tutte le direzioni da coloro che per ragioni di lavoro non sono riusciti a partire venerdì e hanno scelto di mettersi in marcia il sabato mattina. Le arterie a maggiore rischio traffico sono quelle descritte in precedenza. Se non volete perdere lunghe ora in coda optate per un orario di partenza ‘intelligente’, al mattino molto presto, tipo alle 6, o nel pomeriggio dopo le 15.

Previsioni meteo: al nord nubi basse in Liguria e sulla bassa Padana con isolate piogge o pioviggini, ampie schiarite altrove. Al centro Italia permane la situazione instabile su Toscana, Lazio e Umbria con probabilità di deboli piogge, al sud misto di sole e nuvole ma senza fenomeni significativi.

TRAFFICO 31 DICEMBRE 2023

Per il giorno di San Silvestro si prevede traffico sostenuto sulle arterie più frequentate del periodo soprattutto nella fascia oraria dalle 6 alle 12 e, alla stessa maniera, dalle 12 alle 18, dopodiché la viabilità andrà normalizzandosi perché i viaggiatori saranno per lo più giunti a destinazione.

Previsioni meteo: molto nuvoloso o coperto con deboli piogge in intensificazione entro sera su Liguria, Lombardia, Triveneto e neve in arrivo sulle Alpi. Molte nubi anche sulle regioni tirreniche con qualche pioggia sull’alta Toscana, più diffusa la sera. Misto di schiarite e nuvole al sud ma non si prevedono precipitazioni.

TRAFFICO 1 GENNAIO 2024

Lunedì 1 gennaio 2024, dopo aver festeggiato l’arrivo del nuovo anno, una discreta percentuale di vacanzieri si metterà in viaggio nella giornata di Capodanno per rientrare in sede. Dato che tanti avranno fatto le ore piccole e si sveglieranno con calma, il traffico inizierà a farsi sostenuto prevalentemente nel primo pomeriggio. Interessate specialmente le autostrade in direzione delle grandi città.

Previsioni meteo: generalmente nuvoloso con ampie schiarite su gran parte della penisola. Possibilità di pioggia debole solo su riviera ligure, Lazio, Umbria e Campania. Coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso.

TRAFFICO 29, 30, 31 DICEMBRE 2023 E 1 GENNAIO 2024: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI

Ricordiamo che nel fine settimana di Capodanno del 29, 30, 31 dicembre 2023 e 1 gennaio 2024 il traffico sarà parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada (per mezzi pesanti si intendono i veicoli o i complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi). Il divieto sarà attivo durante i seguenti orari:

domenica 31 gennaio 2023 : dalle 9:00 alle 22:00;

: dalle 9:00 alle 22:00; lunedì 1 gennaio 2024: dalle 9:00 alle 22:00.

TRAFFICO 29, 30, 31 DICEMBRE 2023 E 1 GENNAIO 2024: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Per monitorare in tempo reale il traffico del 29, 30, 31 dicembre 2023 e 1, 2 gennaio 2024 sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas) oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Visto il periodo, prima di partire assicurati di essere in regola con le norme sull’obbligo delle gomme invernali. Al seguente link ci sono tutte le strade statali italiane che prevedono l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo, mentre qui ci sono le autostrade.

Per la viabilità in tempo reale sulle autostrade italiane più frequentate, trovi tutte le informazioni ai seguenti link: